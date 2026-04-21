نیوزیلند با ثبت آمار بیسابقه خروج ۷۰ هزار شهروند در یک سال، با بحران نیروی کار و تضعیف اقتصاد روبروست. کاهش قدرت خرید و جذابیتهای بازار کار استرالیا، عامل اصلی این فرار مغزها و نیروهای متخصص معرفی شده است.
نیوزیلند در حال حاضر با یک بحران جمعیتی بیسابقه و نگرانکننده دستوپنج نرم میکند که ثبات اجتماعی و اقتصادی این کشور را به چالش کشیده است. طبق آمارهای رسمی، تنها در طول یک سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر از شهروندان این کشور، وطن خود را به مقصد سرزمینهای دیگر ترک کردهاند. اگرچه این عدد در نگاه اول ممکن است برای برخی کشورهای پرجمعیت ناچیز به نظر برسد، اما برای نیوزیلند که کل جمعیت آن حدود ۵/۱ میلیون نفر است، به معنای از دست دادن حدود ۱/۴ درصد از کل جمعیت کشور در یک بازه زمانی کوتاه است.
این موج عظیم مهاجرت، برخلاف دورههای تاریخی گذشته، تنها شامل جوانان جویای نام یا ماجراجویان نیست، بلکه بخش بزرگی از نیروی کار متخصص، باتجربه و زبده این کشور را در بر میگیرد که به نظر میرسد هیچ برنامهای برای بازگشت به خانه ندارند. کارشناسان و تحلیلگران حوزه جمعیتشناسی، این روند را نه یک نوسان کوتاهمدت، بلکه نشانهای از یک جابجایی ساختاری عمیق در پیکره جامعه نیوزیلند میدانند. مقصد اصلی این سیل مهاجرتی، کشور استرالیا است که در آن سوی دریای تاسمان واقع شده است. استرالیا به دلیل برخورداری از بازار کار پویا، نرخ بیکاری پایین، تولید ناخالص داخلی قدرتمند و شرایط رفاهی به مراتب بهتر، به آهنربایی برای جذب شهروندان نیوزیلندی تبدیل شده است. برخلاف گذشته که مهاجرت یک انتخاب برای تجربه زندگی جدید بود، امروزه این اقدام به یک ضرورت برای حفظ سطح رفاه و قدرت خرید تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که میانگین حقوق در استرالیا به طرز چشمگیری بالاتر از نیوزیلند است و مزایای کاری نظیر اضافهکار و شرایط تعطیلات که در نیوزیلند فاقد تضمینهای قانونی جدی هستند، در استرالیا کاملاً نهادینه شدهاند. این اختلاف فاحش در کیفیت زندگی، باعث شده است که حتی بخشهای حیاتی نیوزیلند مانند بهداشت، درمان و پلیس با خروج گسترده نیروهای کارآمد خود مواجه شوند. به طوری که سالانه هزاران پرستار و مأمور امنیتی، به دلیل جذابیتهای مالی و شغلی همسایه بزرگ، استعفای خود را تقدیم کرده و راهی استرالیا میشوند. از دیدگاه اقتصادی، نیوزیلند با رکودی طولانیمدت و تضعیف بازار کار روبروست که نرخ بیکاری آن را به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسانده است. در کنار این موضوع، تورم و افزایش هزینههای زندگی بهویژه در بخش مسکن و کالاهای اساسی، فشار کمرشکنی را بر خانوارها وارد کرده است. وقتی دستمزدها با تورم همخوانی ندارند و فرصتهای پیشرفت در داخل کشور محدود به نظر میرسند، خروج از کشور به تنها راه منطقی برای بقای اقتصادی تبدیل میشود. پروفسور پل اسپونلی، از محققان برجسته دانشگاه ماسی، هشدار میدهد که این روند فراتر از چرخههای اقتصادی معمول است و تداوم آن میتواند زیرساختهای انسانی نیوزیلند را به شدت تخلیه کند. در حالی که ورود مهاجران خارجی تا حدی توانسته بود در سالهای گذشته جای خالی شهروندان خروجی را پر کند، اما دادههای جدید نشان میدهند که نرخ مهاجرت خالص به شدت کاهش یافته و دیگر نمیتواند تراز منفی خروج شهروندان را جبران نماید. تداوم این وضعیت، نیوزیلند را در یک بنبست استراتژیک قرار داده است که نیازمند اصلاحات فوری ساختاری برای حفظ نیروی انسانی و بازگرداندن جذابیت به بازار کار داخلی است
نیوزیلند استرالیا مهاجرت بازار کار بحران اقتصادی