بررسی علل افزایش نرخ دلار به ۲۹۹ هزار تومان، تحریم‌های جدید آمریکا و ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی در مهار تورم و کاهش قدرت خرید ریال.

رکورد تاریخی نرخ دلار آزاد در بازار ایران به حدود ۲۹۹ هزار تومان رسید و این رقم تنها ۲۳ روز مانده به پایان پاییز، نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی است. این اتفاق در واکنشی مستقیم به سخنان اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، رخ داد که از دلار ۳۰۰ هزار تومانی و زمستانی سخت برای اقتصاد ایران هشدار داده بود. عبدالناصر همتی ، رییس کل بانک مرکزی ایران ، در پاسخ به این تهدیدات با لحنی کنایه‌آمیز گفت که جوجه را آخر پاییز می‌شمارند، اما واقعیت بازار نشان داد که پیش‌بینی‌های مقامات مالی کشور با عملکرد اقتصادی همخوانی ندارد و فاصله تا رسیدن به مرز ۳۰۰ هزار تومان بسیار کمتر از آن چیزی بود که تصور می‌شد.

شکست سیاست حراج ارز و کمبود ذخایر

پس از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران در اقدامی اضطراری حراج دلار را در شعب منتخب بانک‌ها آغاز کرد تا با ایجاد عرضه مصنوعی، قیمت‌ها را سرکوب کند. در آن زمان، صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی کاملاً متوقف شده بود و دولت دیگر از درآمد نفتی برای جایگزینی دلارهای فروخته‌شده استفاده نمی‌کرد. همتی مدعی بود که این حراج نشان‌دهنده فراوانی ارز در بازار است و می‌خواهد با نشان دادن قدرت مالی، پیام بسنت را بی‌اثر کند. اما این سیاست فقط چند هفته دوام آورد و زمانی که مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آذر ماه هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفت، موج دوم رشد قیمت آغاز شد.

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تحریم صرافی‌ها و فلج شدن واردات

تحریم‌های روز دوم آذر ماه نه تنها مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، بلکه دو صرافی بزرگ ایرانی و شرکت‌های واسطه مالی را نیز در بر گرفت. عبدالناصر همتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم مدعی شد که این مرکز صرفاً یک پلتفرم ثبت معاملات است، اما تحریم صرافی‌های واسطه باعث شد حواله‌های ارزی دیگر به مقصد نرسند. این محدودیت‌ها ترس را بین بانک‌های خارجی و صرافی‌ها ایجاد کرد، به طوری که از پذیرش حواله‌های ایرانی خودداری می‌کردند. در نتیجه، واردکنندگان خصوصی که زمان‌بندی پرداخت‌هایشان به هم ریخته بود، مجبور شدند برای تأمین ارز سفارشات خود به بازار آزاد پناه ببرند.

سقوط ارزش ریال و تورم ساختاری

در شرایطی که واردکنندگان ناچار به خرید دلار از بازار آزاد شدند، صادرکنندگان با احتیاط عمل کرده و از فروش ارز خودداری کردند، چرا که انتظار داشتند قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر رود. این شکاف عرضه و تقاضا باعث شد نرخ دلار در دو روز پس از اعلام تحریم‌ها، نزدیک به ۲۲ هزار تومان افزایش یابد. همزمان، توقف صادرات نفت کسری بودجه دولت را تشدید کرد و دولت برای جبران کسری از بانک‌ها وام گرفت که منجر به خلق پول بی‌پشتوانه شد. وقتی حجم پول سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد کند، قدرت خرید ریال به شدت کاهش می‌یابد و مردم برای حفظ پس‌انداز خود به خرید دلار هجوم می‌آورند.

شکست وعده‌های ثبات و نوسانات شدید

از آغاز دولت مسعود پزشکیان ، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۰ بار از ارزان شدن دلار و ثبات بازار خبر داده‌اند، در حالی که قیمت ارز در این مدت نزدیک به پنج برابر شده است. در هفتم اردیبهشت ماه، همتی در کمیسیون اقتصاد مجلس مدعی بازگشت ثبات نسبی با نرخ ۱۵۹ هزار تومان شد، اما دو روز بعد قیمت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان گران‌تر شد. در سی‌ام آبان ماه نیز علی مدنی‌زاده ، وزیر اقتصاد، از تلاش برای ثبات صحبت کرد، اما سه روز بعد نرخ به ۲۸۴ هزار تومان رسید. این الگو نشان می‌دهد که وعده‌های وعده‌های ارزانی تنها خریداران را به انتظار وادار کرده و سپس با افزایش ناگهانی قیمت‌ها، ضربه سنگینی به توان خرید آن‌ها وارد می‌کند.

تأثیر تتر و تأخیر در انتقال تورم

در این میان، ارز دیجیتال تتر به عنوان شاخصی مستقل از بازار سنتی عمل می‌کند و نوسانات آن به عنوان پیش‌بینی‌کننده نرخ دلار در نظر گرفته می‌شود. بانک مرکزی ایران در هفتم آذر ماه با محدود کردن برداشت غیرحضوری از حساب‌های شش صرافی رمزارز، تلاش کرد تسویه معاملات تتر را دشوار کند تا از عبور دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان جلوگیری کند. با این وجود، گرانی ناشی از این موج اخیر هنوز به طور کامل به قیمت کالاها منتقل نشده است. آمارها نشان می‌دهد دلار ۲.۵ برابر شده، اما قیمت کالاها تنها ۱.۸ برابر رشد کرده است، زیرا کارخانه‌ها هنوز از مواد اولیه و قطعات وارد شده قبل از جهش قیمت‌ها استفاده می‌کنند و اثر افزایشی دلار تنها در کالاهای جدید مشاهده خواهد شد.