تحریم‌های بانکی و حذف ارز ترجیحی، دسترسی بیماران تالاسمی و هموفیلی به داروهای حیاتی و تجهیزات دیالیز را مختل کرده و عدالت در درمان را زیر سوال برده است.

دوست پزشک می‌گوید بیمار نشوید، اما اگر بیمار شدید سرنوشت شما با دارو گره خورده است. این هشدار شوخی نیست بلکه بازتابی از واقعیت پیچیده زنجیره تامین دارو است. سازمان غذا و دارو کشور و شرکت‌های واردکننده نقش کلیدی در این روند دارند. گروهی از شهروندان زندگی‌شان با بیماری‌های خاص گره خورده است. این بیماران نیازمند مصرف مداوم دارو و درمان هستند. کیفیت زندگی و بقای آن‌ها به موجودی داروها وابسته است.

چالش دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی

بیماران خاص به بیماری‌هایی گفته می‌شود که نیاز به درمان بلندمدت یا مادام‌العمر دارند. این گروه شامل بیماران دیابتی، قلبی-عروقی، دیالیزی، ای‌بی و هموفیلی است. آمارها نشان می‌دهد حدود 80 هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارد. بیمارانی تالاسمی حدود 23 هزار نفر و هموفیلی بیش از 16 هزار نفر هستند. این دو دسته بیشترین آسیب را از کمبود دارو می‌بینند. داروهای اصلی اغلب از اروپا و آلمان وارد می‌شوند.

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تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تامین داروهای هموفیلی

ورود داروهای فاکتور 8 و 9 هموفیلی یک سال پیش متوقف شد. این توقف ناشی از تحریم بانک تجارتی ایران و اروپا است. احمد قویدل از مجمع عمومی کانون هموفیلی این موضوع را تایید می‌کند. تولید داخلی این داروها تا حدی کمبود را جبران کرده است. کیفیت داروهای داخلی با نمونه آلمانی تفاوت محسوسی ندارد. اما کنترل کیفی محصولات داخلی مشکل اساسی است.

تولیدات داخلی به صورت نوترکیب انجام می‌شود. حدود 20 درصد بیماران به این محصولات حساسیت نشان می‌دهند. این بیماران نیازمند داروی پلاسمایی وارداتی هستند. کمبود ارز و مشکلات ارزی باعث نوسانات این داروها می‌شود. تخصیص به‌موقع ارز می‌تواند از این کمبودها پیشگیری کند. داروهای فیبرنوژن نیز با مشکل کمبود شدید مواجه هستند. سازمان غذا و دارو پیش از این داروهای هند را وارد می‌کرد.

نادیده گرفته شدن عدالت توزیع در مناطق محروم

یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران عدالت دارویی را انکار می‌کند. به گفته او توزیع دارو در مناطق کم‌برخوردار نامناسب است. مردم فکر می‌کنند داروهای داخلی در حاشیه شهرها کافی است. اما بیشترین تعداد بیماران در جنوب و شمال کشور هستند. حدود 14 هزار بیمار تالاسمی در جنوب و 5 هزار در شمال زندگی می‌کنند. این بیماران اغلب از درمان باکیفیت محروم هستند.

محمد پاک‌مهر عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت نوسازی تاکید دارد. هر بیمار باید به بهترین امکانات درمانی دسترسی داشته باشد. دستگاه‌های دیالیز از نظر فناوری تفاوت‌های زیادی دارند. صافی‌های به‌روز کیفیت فرایند را افزایش می‌دهد. فواصل بین نوبت‌های دیالیز با تجهیزات جدید کوتاه‌تر می‌شود. رضایت بیمار با دسترسی به تجهیزات مدرن بیشتر می‌گردد.

تهدید آینده بیماران خاص و نیاز به حل ریشه‌ای

شرایط تحریمی و حذف ارز ترجیحی زندگی بیماران خاص را با مشکل روبرو کرده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات داروها تاثیر مستقیم دارد. زنجیره تامین شامل کارخانجات، واردکنندگان و مراکز درمانی است. بخش توزیع و سازمان‌های بیمه‌گر نیز وظیفه پخش عادلانه را دارند. عدم نظارت دقیق بر توزیع باعث ناکارآمدی سیستم می‌شود. دسترسی نابرابر در مناطق کمتربرخوردار با شهرهای بزرگ آشکار است.

بیماران هموفیلی علاوه بر فاکتور 8 و 9 با کمبود انواع دیگر نیز روبرو هستند. هموفیلی نوع C و فاکتور 13 و بیماری ون‌ویلبرانت در خطرند. داروهای فیبرنوژن اخیراً از شرکت بیومت آلمان وارد می‌شوند. این دارو در بخش زایمان نیز کاربردی و حیاتی است. ورود این داروها از هند تا قبل از اخیرا بی‌اثر بود. حل مشکل ارزی و کنترل کیفیت گره اصلی تولید داخلی است. بیماران خاص نیازمند حمایت همه‌جانبه سیستم بهداشت و درمان هستند.