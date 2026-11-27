نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در اتحادیه اروپا سه برابر گروه ۲۵ تا ۷۴ سال است. بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای، عوامل ساختاری و آمار دقیق کشورها در گزارش جدید.

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی به رقم قابل‌توجه ۱۵.۶ درصد رسید که این رقم دقیقاً سه برابر نرخ بیکاری در میان افراد ۲۵ تا ۷۴ ساله است که تنها ۵.۲ درصد گزارش شده است. بر اساس داده‌های رسمی یورواستات ، این آمار شامل تنها کسانی می‌شود که یا در حال حاضر شاغل هستند یا به‌طور فعال به دنبال کار می‌گردند و این معیار نشان‌دهنده شکاف عمیق شغلی میان نسل جوان و بزرگسالان در قاره سبز است.

تحلیل آمار و مقایسه کشورهای اروپایی

توزیع این نرخ بیکاری در سراسر ۳۵ کشور تحت بررسی یورواستات بسیار ناهمگون است و تفاوت‌های چشمگیری میان کشورهای عضو و همسایه وجود دارد. بالاترین نرخ بیکاری جوانان در بوسنی و هرزگوین ثبت شده است به‌طوری‌که در همان دوره سه‌ماهه، نزدیک به یک نفر از هر سه نفر ۱۵ تا ۲۴ ساله که از نظر اقتصادی فعال بودند، بدون شغل بوده‌اند. این کشور با نرخ ۳۲.۲ درصد، رکورددار این شاخص در میان تمام کشورهای مورد بررسی قرار گرفته است.

Also read شهروندان هندی در ارتش روسیه؛ ۵۱ کشته و ۷۷ سرنوشت نامعلوم

پس از بوسنی و هرزگوین، رومانی با نرخ ۳۰.۷ درصد و مقدونیه شمالی با ۲۹ درصد، رتبه‌های بعدی را در فهرست کشورهای با بیشترین بیکاری جوانان به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مالت با نرخ ۶.۸ درصد پایین‌ترین میزان بیکاری جوانان را دارد که به این معناست که تنها یک نفر از هر ۱۵ جوان فعال در این کشور بیکار است. آلمان نیز با ۷.۳ درصد و هلند با ۸.۶ درصد در گروه کشورهای با عملکرد مطلوب قرار می‌گیرند.

در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نیز شکاف‌های متفاوتی دیده می‌شود. در حالی که آلمان موفق شده نرخ بیکاری جوانان خود را در سطح پایینی نگه دارد، ایتالیا با ۱۸.۲ درصد، فرانسه با ۲۱.۶ درصد و اسپانیا با ۲۳.۹ درصد با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند. کشورهایی مانند سوئد با ۲۴.۹ درصد، صربستان با ۲۴.۲ درصد، فنلاند با ۲۳.۲ درصد، استونی با ۲۲.۸ درصد و کرواسی با ۲۰ درصد نیز در دسته‌ای قرار دارند که دست‌کم یک نفر از هر پنج جوان حاضر در بازار کار آن‌ها نتوانسته شغلی پیدا کند.

بررسی عمیق شکاف نسبی و معیارهای سنجش

تفسیر صرفِ نرخ‌های مطلق بیکاری جوانان تصویری کامل از وضعیت واقعی بازار کار ارائه نمی‌دهد. برای درک بهتر عمق این مشکل، کارشناسان از دو معیار اصلی استفاده می‌کنند: تفاوت مطلق بین نرخ بیکاری جوانان و بزرگسالان، و نسبت تقسیم نرخ بیکاری جوانان بر نرخ بیکاری گروه سنی بالاتر. بر اساس هر دو معیار، رومانی گسترده‌ترین شکاف را تجربه می‌کند، جایی که نرخ بیکاری جوانان ۵.۹ برابر نرخ بیکاری بزرگسالان است.

در رومانی، اختلاف این دو نرخ ۲۵.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد که این رقم نشان‌دهنده حادترین وضعیت نابرابری شغلی در منطقه است. کرواسی و بریتانیا نیز با شکاف‌های قابل‌توجهی دست‌وپنج نرم می‌کنند که در آن‌ها نرخ بیکاری جوانان دست‌کم پنج برابر نرخ گروه سنی بالاتر است. در کرواسی نرخ جوانان ۲۰ درصد و در بریتانیا ۱۵.۶ درصد است، در حالی که این نرخ برای بزرگسالان به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳.۱ درصد می‌باشد.

برخی کشورهای اروپایی با نرخ بیکاری جوانان نسبتاً پایین، همچنان با شکاف نسبی عمیقی روبرو هستند. در لهستان، نرخ بیکاری جوانان ۱۱.۸ درصد است اما نرخ گروه سنی بالاتر تنها ۲.۸ درصد است که این نسبت به چهار برابر می‌رسد. چک و نروژ نیز وضعیت مشابهی دارند، به‌طوری‌که در چک نرخ جوانان ۱۰.۴ درصد و در نروژ ۱۳ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری بزرگسالان در نروژ ۳.۱ درصد گزارش شده است.

عوامل ساختاری و دیدگاه کارشناسان اقتصادی

سارا الدر، رئیس واحد تحلیل اشتغال و سیاست اقتصادی در سازمان بین‌المللی کار، در مصاحبه با یورونیوز بیزنس توضیح داد که ترکیبی از عوامل باعث می‌شود بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به بزرگسالان یک وضعیت "طبیعی" در ساختارهای اقتصادی باشد. او اشاره کرد که کمبود تجربه یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت است و جوانان اغلب شناخت کمتری از بازار کار دارند.

کارفرمایان ممکن است ترجیح دهند فردی را استخدام کنند که تجربه کاری بیشتری دارد و جوانان نیز ممکن است زمان بیشتری را صرف جست‌وجو برای یافتن شغل مناسب و کسب تجربه مورد انتظار کارفرمایان کنند. علاوه بر این، شیوه اندازه‌گیری آماری نیز نقش دارد، زیرا جوانانی که مدت بیشتری در نظام آموزشی می‌مانند، خارج از جمعیت فعال محسوب می‌شوند.

پروفسور میشائل زیگنتالر، رئیس بخش پژوهش بازار کار در مؤسسه اقتصادی KOF سوئیس و دانشگاه ETH زوریخ، تأکید کرد که بخشی از این شکاف طبیعی است زیرا جوانان در آغاز مسیر شغلی خود قرار دارند. او افزود که جوانان معمولاً در دوره‌های رکود اقتصادی، نخستین گروهی هستند که کار خود را از دست می‌دهند و در دوره‌های رونق نیز آخرین گروهی هستند که استخدام می‌شوند، که این موضوع آن‌ها را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌کند.