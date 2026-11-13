بحران کمبود گاز در صنایع و نوسانات شدید بازار ارز و طلا

گزارش‌ها از کسری بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز و دریافت تنها ۱۵ درصد نیاز صنایع حکایت دارد. همزمان قیمت تتر و بیت کوین تغییرات زیادی داشته و طلا نیز در مسیر کاهش قرار گرفته است.

بازار انرژی کشور با چالش‌های جدی در تأمین سوخت مواجه شده است به طوری که گزارش‌های اخیر حاکی از وجود کسری گسترده در مخازن گاز طبیعی در سال جاری است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، امسال بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری در بخش گاز وجود دارد که این رقم نشان‌دهنده عدم تعادل شدید بین تولید و مصرف است. این کسری باعث شده است که صنایع بزرگ و کارخانه‌های تولیدی کشور با کمبود جدی سوخت مواجه شوند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صنایع تنها حدود ۱۵ درصد از گاز مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و این میزان به هیچ وجه برای حفظ خط تولید و فعالیت عادی کافی نیست.

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بحران کمبود گاز و تعطیلی صنایع مادر

این وضعیت نگران‌کننده نه تنها هزینه‌های تولید را برای صنعتگران افزایش داده بلکه خطر تعطیلی بخش‌های بزرگی از صنایع مادر را نیز به همراه داشته است. کارشناسان انرژی معتقدند که مدیریت نادرست ذخایر و افزایش مصرف خانگی در فصول سرد بدون تأمین جایگزین مناسب برای صنایع، منجر به این بحران شده است. دولت در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرده اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده نتوانسته است کسری ایجاد شده را جبران کند.

ادامه این روند می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور و امنیت انرژی در ماه‌های آینده داشته باشد. از سوی دیگر بازارهای مالی و ارز نیز تحت تأثیر این نوسانات اقتصادی قرار گرفته‌اند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز نوسانات شدیدی مشاهده می‌شود. قیمت تتر امروز در ایران به رقم ۲۷۱ هزار و ۴۹۵ تومان رسیده است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۲.۲۴ درصدی را تجربه کرده است.

نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال و بیت کوین

با این حال در یک ساعت اخیر شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم. بیت کوین نیز با قیمت ۶۸ هزار و ۹۷۹ دلار معامله می‌شود که با احتساب نرخ تتر معادل ۱۸ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان است. قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۶.۳۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده نوسانات بازار است. این نوسانات بر تصمیمات سرمایه‌گذاران ایرانی تأثیر مستقیم دارد.