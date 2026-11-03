توقف دو ماهه فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در اردکان معیشت ۲۰۰ کارگر را بحرانی کرد. در مقابل، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بر نیاز به حمایت ملی برای توسعه حرم حضرت بی‌بی حکیمه و برگزاری کنگره بین‌المللی تاکید دارد.

فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط واقع در منطقه اردکان به مدت دو ماه متوقف شده است و این توقف ناگهانی، معیشت ۲۰۰ کارگر این مجموعه معدنی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. این اتفاق همزمان با اظهارنظرهای مقامات مذهبی درباره توسعه زیرساخت‌های حرم حضرت بی‌بی حکیمه (س) رخ داده است که نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت در مدیریت منابع و اولویت‌های ملی است.

توقف فعالیت معدن رباط و بحران کارگران

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توقف دوماهه فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهر اردکان، ضربه سنگینی به اقتصاد خانوارهای وابسته به این معدن وارد کرده است. طبق آمار دقیق، جمعیت ۲۰۰ کارگری که مستقیماً تحت تأثیر این تصمیم یا شرایط موجود قرار گرفته‌اند، با نگرانی شدید از بابت معیشت ماهیانه خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

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این در حالی است که در بخش دیگری از کشور و در استان کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد خاضع، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان، از ضرورت توجه جدی‌تر دستگاه‌های ملی به حرم مطهر حضرت بی‌بی حکیمه(س) خبر داده است. نام حضرت بی‌بی حکیمه(س) به عنوان خواهر گرامی امام رضا(ع) و دختر امام موسی کاظم(ع)، بارها در این گفتگوها تکرار شده است.

چالش‌های زیرساختی حرم و کمبود اعتبارات

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، بر جایگاه منیع معنوی و استراتژیک حرم مطهر حضرت بی‌بی حکیمه(س) در منطقه زاگرس تاکید کرد. او بیان داشت که این آستان مقدس سالانه پذیرای شمار زیادی از زائران و گردشگران مذهبی از اقصی نقاط کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

خاضع با اشاره به اینکه زائران بسیاری از استان‌های جنوبی کشور به‌ویژه بوشهر، فارس و خوزستان با پای ارادت به زیارت این آستان مشرف می‌شوند، اضافه کرد که وجود چنین ظرفیت عظیمی نشان می‌دهد حرم حضرت بی‌بی حکیمه(س) می‌تواند کانونی راهبردی برای رونق گردشگری مذهبی باشد.

او همچنین به محدودیت‌های شدید اعتباری استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود که این استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بی‌بدید مذهبی، طبیعی و گردشگری، متأسفانه از استان‌های کم‌برخوردار کشور به شمار می‌رود. منابع مالی محدود، اجرای طرح‌های کلان عمرانی را برای استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد دشوار ساخته است و انتظار اجرای تمامی طرح‌های زیرساختی مورد نیاز حرم مطهر از محل اعتبارات استانی غیرواقع‌بینانه است.

برگزاری کنگره بین‌المللی و دیپلماسی فرهنگی

یکی از محورهای اصلی گفتگوهای اخیر، برگزاری کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه(س) به عنوان فرصتی تاریخی برای تغییر رویکردها نسبت به این آستان مقدس است. حجت‌الاسلام خاضع خاطرنشان کرد که پیش از این، کنگره ملی این بانوی بزرگوار با حضور وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده و اکنون برگزاری کنگره بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در این رویداد تاکید کرد و گفت که بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت این بنیاد می‌تواند به غنای محتوایی و فرهنگی کنگره کمک شایانی کند. تجربه ارزشمند بنیاد در برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای معرفی جهانی حضرت بی‌بی حکیمه(س) به شمار می‌رود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به اهمیت ابعاد بین‌المللی کنگره اشاره کرد و بیان داشت که حضور چشمگیر زائران از کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، بستر مناسبی را برای گسترش ارتباطات فرهنگی، دینی و مذهبی فراهم کرده است. کنگره بین‌المللی باید به بهترین نحو از این پتانسیل بهره‌برداری کرده و با برنامه‌ریزی دقیق رسانه‌ای و فرهنگی، زمینه معرفی این حرم مطهر را به تمامی دلدادگان اهل‌بیت(ع) در خارج از مرزهای کشور فراهم سازد.