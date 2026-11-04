بحران قطع عضو کودکان غزه و کمبود شدید امکانات درمانی

گزارش دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه از ثبت بیش از هزار مورد قطع عضو در کودکان فلسطینی و دسترسی ناکافی به پروتزها خبر می‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه با انتشار گزارشی هشداردهنده اعلام کرد که هزاران کودک فلسطینی ساکن در نوار غزه پس از تجربه قطع عضو ، با چالش‌های درمانی حاد و کمبود فاجعه‌بار امکانات توان‌بخشی مواجه هستند. محدودیت‌های سخت‌گیرانه اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی بر مرزها و ورودی‌ها، دسترسی این کودکان آسیب‌پذیر به خدمات پزشکی تخصصی و حیاتی را به شدت دشوار کرده است.

آمار تکان‌دهنده قطع عضو و ناتوانی در دریافت پروتز

این نهاد حقوق بشری با استناد به داده‌های مستند خود تأکید کرد که تاکنون یک‌هزار و ۱۳۴ مورد قطع عضو در میان کودکان فلسطینی ثبت شده است. محرومیت گسترده این کودکان از درمان‌های لازم و تجهیزات ضروری برای ادامه زندگی، رنج ناشی از جنگ را تشدید کرده و آسیب‌های جسمانی و روانی آن‌ها را عمیق‌تر ساخته است.

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بر اساس آمار دقیق ارائه‌شده از سوی این نهاد، از میان ۲ هزار و ۳۰۰ نفری که برای دریافت اندام مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تنها ۵۰۰ نفر موفق به دریافت پروتز شده‌اند. این شکاف عظیم نشان‌دهنده عدم تعادل شدید بین نیازهای درمانی و ظرفیت پاسخگویی موجود در منطقه تحت محاصره است.

کمبود متخصصان و تجهیزات پزشکی در غزه

این گزارش همچنین از کمبود شدید نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای ساخت و تأمین اندام‌های مصنوعی در نوار غزه حکایت دارد. وضعیت انسانی در این بخش به گونه‌ای است که در حال حاضر تنها هشت متخصص تأییدشده در حوزه ارتوپدی و پروتزسازی در این منطقه فعالیت می‌کنند که برای پوشش دادن هزاران مورد مصدوم کاملاً ناکافی است.

فقدان مراقبت‌های خانوادگی نیز شرایط کودکان دچار قطع عضو را دشوارتر کرده و باری مضاعف بر دوش سیستم سلامت فرو ریخته گذاشته است. دیدهبان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه هشدار داد که این فقدان حمایتی، روند بهبودی و بازتوانی کودکان را با موانع جدی روبرو ساخته است.

یتیمی کودکان و اتهامات جنایت علیه بشریت

بر اساس آمار این نهاد، شمار کودکان یتیم در نوار غزه تا اکتبر ۲۰۲۶ به ۷۱ هزار و ۸۴۶ نفر رسیده است. این نهاد با استناد به یافته‌های کمیسیون بین‌المللی تحقیق، آسیب‌های واردشده به کودکان فلسطینی را عامدانه توصیف کرد و اعلام نمود که این اقدامات با هدف تضعیف آینده جامعه فلسطینی و از بین بردن امکان تداوم حیات آن صورت گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه همچنین محرومیت کودکان قطع عضو از درمان را بخشی از جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین دانست. این ادعا بر پایه استدلالی است که می‌گوید ایجاد موانع درمانی برای کودکان، نوعی نابودی تدریجی نسل آینده را هدف قرار داده است.

خواسته‌های نهایی از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی

این نهاد در پایان از جامعه جهانی خواست با اعمال تحریم تسلیحاتی علیه رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن آن در قبال حملات غیرقانونی علیه کودکان، برای توقف این روند اقدام کند. تمرکز اصلی بر متوقف کردن جریان خشونت و ایجاد فضای امن برای دسترسی به کمک‌های پزشکی است.

همچنین از سازمان‌های بین‌المللی خواسته شد دسترسی مستمر کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تضمین کنند و برای لغو محدودیت‌های مربوط به تخلیه و انتقال پزشکی کودکان مجروح فشار بیاورند. این درخواست‌ها حاکی از نیاز فوری به تغییر سیاست‌های فعلی برای نجات جان کودکان قربانی جنگ است.