بحران جامع در جمهوری اسلامی: از جنگ با ائتلاف آمریکا و اسرائیل تا فروپاشی داخلی و امنیتی

بررسی جامع پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مرگ مقامات ارشد حاکمیت، تمدید آتشبس توسط دونالد ترامپ و تشدید سرکوبهای داخلی از جمله قطعی گسترده اینترنت و بازداشت نخبگان و فعالان اجتماعی.
جنگ گسترده و ویرانگری که توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ سرنوشت منطقه را تغییر داد.
این حملات نظامی که با دقت بالایی برنامهریزی شده بود، منجر به حذف شماری از کلیدیترین و اصلیترین مقامات حکومت ایران شد که در صدر آنها علی خامنهای قرار داشت. مرگ رهبری در یک حمله مستقیم، شوک بزرگی به ساختار قدرت در تهران وارد کرد و فضای سیاسی کشور را در وضعیتی متزلزل قرار داد.
پس از چهل روز درگیری شدید و تخریبهای گسترده، تهران و واشنگتن در نهایت بر سر یک آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند تا فرصتی برای ارزیابی خسارات و مذاکرات احتمالی فراهم شود. در حالی که ساعتهای پایانی این آتشبس فرا رسیده بود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که به دلیل درخواستهای مکرر و فشار برخی از مقامهای بلندپایه کشور پاکستان، تصمیم گرفته است سرگیری احتمالی حملات را موقتاً متوقف کرده و مدت این آتشبس را تمدید کند.
این در حالی است که تنشها بر سر کنترل تنگه هرمز به نقطه جوش رسیده است. جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ تا به امروز، این آبراه حیاتی بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که نه تنها واکنشهای تند کشورهای منطقه را برانگیخت، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی، ایران را در تقابل با بسیاری از قدرتهای اقتصادی جهان قرار داد.
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در این میان به عنوان یک میانجی فعال ظاهر شده و تأکید کرده است که اسلامآباد تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این جنگ ویرانگر به یک صلح پایدار بین تهران و واشنگتن منجر شود. در کنار جنگ خارجی، جمهوری اسلامی در جبهه داخلی نیز با بحرانهای شدیدی دست و پنجه نرم میکند که یکی از بارزترین آنها سرکوب سیستماتیک دسترسی مردم به اطلاعات است.
اکنون محدودیتهای شدید و قطعی گسترده اینترنت در ایران به هفتاد و دومین روز خود رسیده است و این وضعیت در حال ورود به سومین ماه پیاپی است. طبق گزارشهای نت بلاکس، این یکی از طولانیترین دورههای محدودیت اینترنت نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در سطح جهانی است.
این قطعی که پیش از جنگ و در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، پس از حملات آمریکا و اسرائیل شدت گرفت و باعث فلج شدن کامل کسبوکارهای آنلاین، سیستمهای آموزشی، خدمات مالی و ارتباطات روزمره مردم شد. در این فضای خفقانآور، پلیس امنیت فتا در شهرستان اسلامشهر اقدام به بازداشت دو شهروند به اتهام فروش فیلترشکن کرده است. ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری این افراد نشان میدهد که آنها تحت فشار شدید قرار داشتهاند.
فرمانده انتظامی اسلامشهر مدعی شده است که یکی از این بازداشتشدگان بیش از ۸۰ میلیارد تومان از فروش ابزارهای تغییر آیپی درآمد کسب کرده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که دسترسی آزاد به اینترنت در عصر دیجیتال، یکی از حقوق بنیادین بشر است و قطع آن در زمان جنگ، نوعی تلاش برای پنهان کردن واقعیتها از دید جهانیان و مردم داخلی است.
وضعیت داخلی حکومت با ابهامات عمیقی در مورد سلسله مراتب قدرت همراه شده است. از زمان کشته شدن علی خامنهای در حملات به بیت رهبری، هیچ پیام صوتی، تصویری یا عکس جدیدی از مجتبی خامنهای منتشر نشده است. اگرچه فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در گزارشهایی ادعا کرده است که نیروهای مسلح تا آخرین نفس از آرمانهای انقلاب و منافع ملی دفاع خواهند کرد، اما سکوت خبری پیرامون مجتبی خامنهای گمانهزنیهای بسیاری را برانگیخته است.
برخی رسانههای غربی با استناد به منابع آگاه گزارش دادهاند که او در حملات آمریکا و اسرائیل دچار جراحات جسمی بسیار شدید شده و صدمات جدی به صورت و حتی قطع عضو را تجربه کرده است. همزمان با این هرج و مرج در رأس قدرت، دستگاه قضایی همچنان به سرکوب منتقدان ادامه میدهد. دادستانی تهران علیه چهرههای شناختهشدهای چون صادق زیباکلام، استاد پیشین دانشگاه، و عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، اعلام جرم کرده است.
دلیل این اقدامات، یادداشتهای انتقادی عبدی در روزنامه اعتماد درباره جعل خبر توسط تندروهای مجلس و مصاحبه زیباکلام با خبرگزاری آنا بوده است. زیباکلام در مصاحبه خود صراحتاً از ایدئولوژی آمریکاستیزی انتقاد کرده و پرسیده بود که چرا همواره کیفرخواستها یکسویه است و نقش ایران در ایجاد تنشها نادیده گرفته میشود.
او همچنین به حمله ارتش آمریکا به اماکن غیرنظامی مانند مدرسه میناب اشاره کرد و تأکید نمود که چنین اقداماتی دستاورد نظامی ندارد و تنها برای ایجاد ترس در میان مردم تهران بوده است. این تضاد میان تلاش برای حفظ ظاهر قدرت و فروپاشی درونی، ایران را در یکی از حساسترین دورههای تاریخ معاصرش قرار داده است
