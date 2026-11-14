بحران انرژی ایران: ناترازی گاز و برق در آستانه زمستان

بررسی دقیق ناترازی گاز و برق در ایران و دلایل عمیق اقتصادی و سیاسی بحران انرژی که منجر به کمبود شدید در فصل سرما شده است.

ایران با چالش جدی ناترازی انرژی در آستانه فصل زمستان روبرو است. این وضعیت که در ادبیات رسمی به آن زمستان سخت گفته می‌شود، نشان‌دهنده کسری عمیق در تأمین گاز و برق است. کسری انرژی در کشوری که بزرگترین ذخایر انرژی جهان را دارد، پدیده‌ای عجیب اما قابل پیش‌بینی بود. میزان کسری تراز انرژی هر سال ابعاد بحرانی‌تری پیدا کرده و حالا تحت تأثیر جنگ اوضاع وخیم‌تر شده است.

آمار بحرانی کسری گاز در شبکه سراسری

داده‌های رسمی نشان می‌دهد ناترازی گاز در زمستان امسال به ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، از رسیدن کمبود روزانه گاز به ۵۳۰ میلیون مترمکعب خبر داده است. در برخی برآوردهای کارشناسی با احتساب نیاز تزریق به مخازن نفتی، ارقام بزرگ‌تری تا ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز نیز مطرح می‌شود. این اعداد خطر قطعی گاز را در بخش خانگی و حتی شهر تهران جدی می‌سازد.

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ظرفیت عادی تولید گاز شیرین تحویلی به شبکه پیش از جنگ حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود. اما پس از جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، این رقم به حدود ۷۰۰ تا ۷۲۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. از دست رفتن نزدیک به ۲۰ درصد از کل ظرفیت گاز کشور ضربه بسیار بزرگی است. پس از آسیب به تاسیسات پارس جنوبی در جنگ ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت از مدار خارج شد که هنوز حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب آن بازنگشته است.

ناترازی برق و چالش‌های مالی صنعت نیرو

مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات برآورد کرده است. نگرانی اصلی اکنون این است که کشور در فصل زمستان نیز با کسری بحرانی برق مواجه شود. نیروگاه‌های حرارتی که بخش عمده برق را تامین می‌کنند، در سال‌های گذشته نیز در زمستان با کمبود گاز روبه‌رو بودند. امسال با توجه به جهش کسری گاز، وضعیت شبکه برق به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد بود.

افزایش مبلغ قبوض برق از ابتدای آبان ۱۴۰۵، بعد دیگری از بحران را آشکار کرده است. سوءمدیریت انباشته باعث شده صنعت برق با کمبود منابع مالی جدی مواجه شود. دولت توان سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی را ندارد. امکان واقعی کردن قیمت‌ها نیز وجود ندارد چرا که مردم تحت فشار بحران اقتصادی توانایی پرداخت هزینه واقعی انرژی را ندارند.

ریشه‌های تاریخی و ساختاری بحران انرژی

ناترازی برق و گاز در ایران سال‌ها پیش از جنگ آغاز شده بود. طی دو دهه گذشته، کشور درگیر تحریم‌های فلج‌کننده و جنگ بوده است. منابع مالی کشور به جای توسعه زیرساخت‌ها، صرف برنامه‌های نظامی شده است. صنایع نفت، گاز و برق از سرمایه‌گذاری کافی و فناوری روز محروم مانده‌اند. طبق اسناد بودجه، منابع نفتی مستقیماً در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.

سهم نیروهای مسلح از منابع بودجه به یک چهارم کل منابع رسیده که پدیده‌ای بی‌سابقه است. بررسی عملکرد جمهوری اسلامی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد اقتصاد و زیرساخت اولویت اصلی حاکمیت نبوده است. در ساختار سیاسی ایران، دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش ندارد. تصمیم‌گیرنده اصلی شخص رهبر و نهادهای زیر نظر او هستند که در پروژه‌های کلان بخش انرژی حضور پررنگ دارند. از دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ عملکرد مناسبی در انرژی وجود داشت اما تغییر اولویت‌ها صنعت انرژی را وارد سرازیری فرسودگی کرد.