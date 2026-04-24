سران اتحادیه اروپا در سایه افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ علیه ایران، برای یافتن راهکاری برای بحران اقتصادی و معیشتی کنونی گرد هم آمدهاند. هشدارها درباره تداوم این بحران و تاثیرات گسترده آن بر اقتصاد اروپا در حال افزایش است.
رهبران اتحادیه اروپا در بحبوحه افزایش بیسابقه قیمت انرژی در سطح جهانی و تشدید پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گرد هم آمدهاند تا راهکاری برای بحرانی که واشنگتن و تلآویو به اقتصاد و معیشت آنها تحمیل کردهاند، بیابند.
این گردهمایی در سایه هشدارهای جدی از سوی مقامات ارشد اتحادیه اروپا صورت میگیرد. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، با هشدار به اینکه حتی با پایان یافتن فوری این بحران، قیمتهای انرژی به سطوح پیش از جنگ باز نخواهد گشت، بر لزوم آمادگی اروپا برای ماهها و حتی سالهای دشوار تاکید کرده است.
این هشدار در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبرس، نشاندهنده آن است که اروپا با یک بحران فرسایشی دست و پنجه نرم میکند که تاثیر مستقیم آن بر جیب شهروندان و هزینههای تولید در این قاره احساس میشود. دستور کار رسمی نشست قبرس نیز گواه این امر است، چرا که سران اروپا باید در مورد پاسخ این اتحادیه به تحولات خاورمیانه، نقش آن در کاهش تنشها و برقراری صلح، تضمین آزادی کشتیرانی و همچنین اثرات مخرب قیمت بالای سوختهای فسیلی بر زندگی روزمره شهروندان و شرکتهای اروپایی به بحث و تبادل نظر بپردازند.
کمیسیون اروپا با ارائه بسته جدیدی تحت عنوان «اتحادیه انرژی» اذعان کرده است که ساختار انرژی اروپا همچنان در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر است. این سند نشان میدهد که ۵۷ درصد از انرژی مصرفی اروپا از طریق واردات سوختهای فسیلی تامین میشود و تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۴۰ میلیارد یورو صرف واردات این سوختها شده است.
از زمان آغاز جنگ در مارس ۲۰۲۶ و بسته شدن تنگه هرمز، ۲۴ میلیارد یورو دیگر به هزینههای واردات سوخت فسیلی اروپا افزوده شده و این وضعیت حداقل برای چند ماه آینده ادامه خواهد داشت. پیامدهای این بحران فراتر از حوزه انرژی رفته و تاثیرات اقتصادی، اشتغالی و اجتماعی گستردهای را به دنبال خواهد داشت. اقدامات پیشنهادی بروکسل بیشتر بر مهار فوری پیامدهای بحران متمرکز است تا ارائه راهکارهای اساسی و ریشهای.
کمیسیون اروپا پیشنهاداتی مانند انعطاف در پر کردن ذخایر گاز، آزادسازی ذخایر نفتی و ایجاد «رصدخانه سوخت» برای پایش ذخایر و تبادل دادهها ارائه کرده است. با این حال، این اقدامات به تنهایی برای حل مشکل کافی نیستند، چرا که حدود ۴۰ درصد از سوخت جت مصرفی اروپا وارداتی است و نیمی از این واردات از تنگه هرمز عبور میکند.
این آمار نشان میدهد که بحران کنونی برای اروپا تنها یک مسئله نفتی نیست، بلکه بر حمل و نقل، زنجیره تامین و صنعت گردشگری نیز تاثیرگذار است. بانک مرکزی اروپا نیز در تازهترین ارزیابی خود اعلام کرده است که از پایان فوریه تاکنون قیمت نفت ۴۷ درصد و قیمت گاز اروپا ۵۲ درصد افزایش یافته است.
این نهاد پیشبینی خود از نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را به ۲.۶ درصد افزایش داده که ۰.۷ واحد درصد بالاتر از برآورد قبلی است. علت اصلی این افزایش تورم، افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ است. همچنین، رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال جاری به ۰.۹ درصد کاهش یافته که ۰.۳ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی است. شاخصهای اقتصادی جدید نشان میدهند که پیامدهای این بحران در عملکرد اقتصاد اروپا نمایان شده است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو در آوریل به ۴۸.۶ سقوط کرده و برای اولین بار از اواخر ۲۰۲۴ وارد محدوده انقباض شده است. این کاهش معادل افت ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی فصلی است. در آلمان نیز شاخص ترکیبی به ۴۸.۳ کاهش یافته و وارد محدوده انقباض شده است. بیش از ۷۸ درصد شرکتهای آلمانی ارزیابی آینده فعالیت خود را دشوار میدانند و این رقم در صنایع انرژیبر به حدود ۹۵ درصد میرسد.
اندیشکدههای اروپایی نیز بر این باورند که اتحادیه اروپا راه حل فوری زیادی در اختیار ندارد و باید همزمان برای مهار آشفتگی بازار و کاهش تنشهای سیاسی تلاش کند. برآوردها نشان میدهد که اگر قیمت گاز دو برابر شود، هزینه واردات گاز اروپا در ۱۲ ماه آینده حدود ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. این بحران نه تنها بر قیمتها در پمپ بنزین تاثیر میگذارد، بلکه فشار مستقیمی بر بودجه دولتها، رقابتپذیری صنایع و سطح رفاه خانوارها وارد میکند.
تحلیلگران اروپایی به تناقضی آشکار اشاره میکنند: جنگ علیه ایران، بار دیگر آسیبپذیری اروپا در برابر شوکهای خارجی را آشکار ساخته است. در حالی که سران اروپا در نشستهای قبلی بر تقویت رقابتپذیری، افزایش تابآوری و خودمختاری راهبردی تاکید کرده بودند، اکنون با بحرانی روبرو هستند که محاسبات سیاسی و اقتصادی آنها را پیچیدهتر کرده است
