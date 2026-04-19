بحران مرجعیت: گسست میان نهادهای سنتی و افکار عمومی

تحلیل چرایی بحران مرجعیت در جامعه، از فاصله گرفتن نهادهای ایدئولوژیک تا نقش مخرب نقدهای حذفی نخبگان و غلبه منطق بلاگری بر منطق نخبگانی. تأکید بر لزوم بازگشت به صداقت نهادی، استقلال اندیشه و احیای شأن اهل نظر برای عبور از سردرگمی ملی.
بحران مرجعیت پدیدهای پیچیده است که از بین رفتن کامل منابع فکری را لزوماً در بر نمیگیرد، بلکه به جابهجایی ناهمگونی اشاره دارد که در آن، نهادهای سنتی معناساز دیگر قادر به روایتگری واقعیتها نیستند. برخی نهادها، به دلیل غلبه نگاه ایدئولوژیک، به تدریج از نبض افکار عمومی فاصله گرفتند و تلاش برای درآوردن جامعه مطابق الگوهای رسمی، عملاً بخشی از مردم را به سمت خوداتکایی فردی سوق داد.
این فاصله، نسلهایی را پدید آورد که والدینشان برآمده از تجربههای سخت دهههای پیشین بودند و آگاهانه میخواستند فرزندانشان هیچ شباهتی به الگوهای موجود نداشته باشند. در غیاب مراجع بیرونی، مرجعیت به درون خانههای منزوی کوچ کرد و بر ضرورتهای زیست فردی تأکید شد. نخبگان علمی و فرهنگی، که باید میانجی میان ساختار و بدنه جامعه باشند، در بنبستی دوگانه گرفتار شدند. از یک سو، نقد تخصصی و مستقل در رسانههای رسمی جایی نداشت و صداهای متفاوت بهسرعت حذف میشدند. از سوی دیگر، خود نخبگان در فضای رسانهای با نقدهای حذفی علیه یکدیگر، به سلب اعتبار جمعی خود دامن زدند. نتیجه این شد که در فضای اجتماعی، منطق بلاگری جای منطق نخبگانی را گرفت. رسانههای رسمی که تحمل نقد استادان دانشگاه را نداشتند، برای عقب نماندن از مسابقه دیدهشدن، به دنبال سلبریتیهای رسانهای (هنرمندان، ورزشکاران، صاحبان رسانه و...) دویدند و عمق تحلیل را فدای سرعت سطحی فضای مجازی کردند. در این زیستبوم جدید، کلام مینیمال و تصویری، فرصت اندیشهورزی صبور را از بین برد و علم در برابر ذائقههای زودگذر رسانهای عقب نشست. باید پذیرفت که در دنیای امروز، مداخله در زیستجهان مردم از طریق حذف و فیلتر، فقط به نفع کسانی تمام میشود که دستشان از منظر ابزار و محتوا پرتر است. وقتی ساختار نتوانست محتوای فرهنگی رقیب تولید کند و بهجای گفتوگو به سانسور پناه برد، روایتهای بیرونی، حتی رسانههای غیررسمی و خارج از مرزهای ایران، بدون مانع در ذهن جامعه نفوذ کردند. بحران مرجعیت به این معناست که امروز، حتی وقتی از یک حقیقت عیان یا یک پیشرفت تمدنی سخن میگوییم، کسی آن را باور نمیکند؛ زیرا مراجعی که باید این داشتهها را با صداقت روایت میکردند، یا منزوی شدهاند یا اعتبارشان قربانی مصلحتهای سیاسی شده است. نگرانی اصلی نه برای مفاهیم اصیل فرهنگی، بلکه برای جامعهای است که در غیاب مراجع معتبر و مستقل، در تشخیص خیر و صلاح ملی خود دچار سردرگمی شده است. بازخوانی وطن نیازمند بازگشت به اعتباری است که فقط از مسیر صداقت نهادی و احترام به استقلال اندیشه میگذرد. عبور از فقدانهای ناشی از جنگ نیازمند جسارتی نخبگانی برای یک بازخوانی همهجانبه است. «چه باید کرد» امروز ما، نه در شعارهای تکراری، بلکه در احیای شأن اندیشهورزی و بازگرداندن اهل نظر به صدر دغدغههای جامعه است. رسالت امروز، ایستادن در میانه میدان و روایتگری از «داستان ناتمام ایران» است؛ روایتی که در آن، نقد بیامان ناکارآمدیها با پاسداری غیورانه از داشتههای تمدنی و رنج متخصصان وطن گره میخورد. باید بساط نقد و نظر را چنان رونق داد که اندیشه دوباره به «نقطه اتکای جامعه» بدل شود و جای خالی مراجع سیاسی و رسانهای را پر کند. انتظار از بدنه نخبگانی این است که فارغ از تلاطمهای زودگذر، به بازخوانی ریشههای فرهنگی و تاریخی بپردازند و به جامعه یادآوری کنند ایران، فراتر از حاکمان و فراتر از بحرانها، انباشتی از تخصص و هویتی است که نباید در غبار خشم یا فقر گم شود. تنها با نشاندن «خرد جمعی» بر کرسی مرجعیت، ارجنهادن به استقلال نهاد علم و بهرهگیری از رسانههای مستقل و متکثر داخلی است که میتوانیم پلهای شکسته میان مردم و آرمانهای ملی را بازسازی کنیم و از دل این فقدان، مسیری روشن برای آینده ایران عزیز بگشاییم
