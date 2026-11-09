بحران معیشت ایران: کاهش غذا و درمان در پاسخ به گرانی

نظرسنجی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ۷۰ درصد خانوارها برای مقابله با گرانی، خرید غذا و درمان را کاهش داده‌اند و وضعیت روحی جامعه به شدت آسیب دیده است.

بررسی‌های انجام‌شده در نظرسنجی داوطلبانه ایران‌اینترنشنال از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر زندگی مردم به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش، برای عبور از سد گرایی، راهکارهای سخت‌افزاری مانند کاهش خرید مواد غذایی و تعویق انداختن هزینه‌های درمان و دارو را گزارش کرده‌اند.

روایت‌های تلخ از کاهش هزینه‌های ضروری

در میان ۴۰۴ شرکت‌کننده‌ای که پیام‌های شخصی خود را ارسال کرده‌اند، داستان‌هایی از فقر شدید دیده می‌شود که چارچوب آمار ساده را در می‌نوردد. یکی از مادران سه فرزند که تنها منبع درآمد خانواده اوست، نوشته است فرزندان با کیف و کفش‌های دست‌دوم برادر بزرگترشان به مدرسه می‌روند و او خود برای دوخت لباس‌های ارزان‌قیمت دست به کار شده است.

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این مادر در پیامی دیگر با ابراز ناامیدی عمیق نوشته است که گاهی آرزو می‌کرد فرزند دیگری به دنیا نیامده باشد تا از پس هزینه‌های سه فرزند فعلی برآید. پیام‌های مشابه حاکی از آن است که حتی نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشاک برای بسیاری از این خانوارها به یک آرزو تبدیل شده است.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان با اشاره به قیمت نان بربری، از افزایش ناگهانی قیمت‌ها از ۲۵ هزار تومان در روز قبل به ۴۰ هزار تومان در روز بعد سخن گفته است. او همچنین از کمبود آرد در نانوایی‌ها و احتمال تعطیلی پخت روزانه خبر داده که نشان‌دهنده بحران در زنجیره تأمین مواد اولیه است.

آمار غم‌انگیز وضعیت مالی و سلامت جامعه

نتایج کمی پیمایش نشان می‌دهد که از ۳۹۸ نفری که درباره وضعیت سال گذشته نظر داده‌اند، ۳۷۵ نفر معادل ۹۴.۲ درصد اعلام کرده‌اند که وضعیت مالی خانوارشان بدتر شده است. این رقم وحشتناک نشان‌دهنده گستردگی بحران معیشتی در سراسر جامعه است.

تداوم ناامیدی نیز پررنگ است؛ ۹۰.۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتبر، انتظار دارند وضعیت مالی در سال آینده نیز بدتر شود. علاوه بر این، ۸۹.۵ درصد از شرکت‌کنندگان تأثیر مستقیم گرانی و بلاتکلیفی اقتصادی را بر سلامت روان خود زیاد یا خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند.

در بررسی راهکارهای مقابله با گرانی، کاهش هزینه‌های تفریح، پوشاک و آموزش با ۲۸۴ پاسخ از ۳۷۴ پاسخ معتبر، رایج‌ترین اقدام خانوارها بوده است. با این حال، فشار بر کالاهای اساسی جدی‌تر است: ۲۳۰ نفر معادل ۶۱.۵ درصد کاهش خرید غذا و ۱۷۷ نفر معادل ۴۷.۳ درصد عقب انداختن درمان را گزارش کرده‌اند.

شغل‌های متعدد و درآمد ناکافی بازنشستگان

بسیاری از مردم تلاش می‌کنند با چندشغله شدن از پس مخارج برآیند، اما این راه نیز همیشه جوابگو نیست. از ۳۸۷ نفری که تعداد مشاغل خود را اعلام کرده‌اند، ۱۷۷ نفر فقط یک شغل دارند و ۹۲ نفر نیز هیچ شغل درآمدزایی ندارند. تنها ۳۰.۵ درصد افراد دو شغل یا بیشتر دارند.

نکته قابل تأمل این است که تنها ۲۴.۱ درصد از شرکت‌کنندگان به افزایش ساعات کاری یا شغل اضافه روی آورده‌اند. این رقم کمتر از درصد کسانی است که به مصرف پس‌انداز یا قرض روی آورده‌اند، که نشان می‌دهد مردم بیشتر در حال کاستن از زندگی خود هستند تا افزایش درآمد.

مورد یک بازنشسته تامین اجتماعی که ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نماینده وضعیت بسیاری از سالمندان است. او ۲۵ میلیون تومان اجاره، پنج میلیون تومان قسط وام و هزینه‌های جزئی دیگر پرداخت می‌کند و تنها ۶۰۰ هزار تومان برای مخارج یک ماه باقی می‌ماند.

این بازنشسته که مبتلا به دیابت است، اعلام کرده که پول خرید دارو و مراجعه به پزشک را ندارد. او در کنار همسایگان خود برای تهیه آذوقه جنگی مردد است و نمی‌داند باید گریه کند یا بخندد که نشان از فرسایش روانی عمیق در لایه‌های مختلف جامعه دارد.