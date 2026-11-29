بر اساس آمار وزارت بهداشت، مصرف الکل غیراستاندارد در بازه زمانی ۹ آبان تا ۸ آذر منجر به مرگ ۴۷ نفر و مسمومیت ۹۹۳ نفر شده است. هرمزگان بیشترین قربانی را دارد.

وزارت بهداشت ایران آمار تازهای از پیامدهای ویرانگر مصرف الکل غیراستاندارد در سراسر کشور منتشر کرد. بر اساس این داده‌های دقیق، مصرف نوشیدنی‌های حاوی متانول و مواد سمی دیگر در بازه زمانی نهم آبان ماه تا ساعت ۱۴:۳۰ یکشنبه هشتم آذر، منجر به مسمومیت شدید ۹۹۳ نفر شده است. این بحران بهداشتی و اجتماعی تاکنون باعث جان باختن ۴۷ نفر از شهروندان ایرانی و ثبت ۹ مورد مرگ مغزی شده است که ارقامی نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد.

تفکیک جغرافیایی تلفات و مسمومیت‌ها در استان‌ها

هرمزگان در صدر آمار مرگ‌ومیر قرار دارد و با ثبت ۱۳ مورد جان‌باختگی، بیشترین قربانیان را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. در استان تهران نیز که مناطق تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و ایران را در بر می‌گیرد، مجموعاً ۱۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. شیراز با هفت مورد فوت و نیشابور با شش مورد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شهرستان‌های زنجان و خوی هر کدام سه مورد مرگ را ثبت کرده‌اند و اصفهان نیز با دو مورد فوتی همراه بوده است.

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در سایر نقاط کشور، مشهد، مازندران و کرمان هر کدام یک مورد مرگ ثبت کرده‌اند. آمار تعداد کل مسمومان نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. نیشابور با ۲۴۸ مورد مسمومیت در صدر جدول قرار دارد و هرمزگان با ۱۵۰ مورد در رتبه دوم است. استان تهران نیز با ۱۱۸ مورد مسمومیت در جایگاه سوم قرار گرفته است. شیراز با ۹۹ مورد و زنجان با ۶۴ مورد دیگر، آمار قابل توجهی از مصدومان را به خود اختصاص داده‌اند.

آمارهای جزئی‌تر نشان می‌دهد که در مشهد و کردستان هر کدام ۴۹ نفر، در ارومیه ۳۷ نفر و در اصفهان ۳۲ نفر مسموم شده‌اند. شهرهای خوی، یاسوج و البرز به ترتیب با ۳۰، ۲۴ و ۲۳ مورد مسمومیت در لیست قرار دارند. قزوین با ۱۸ مورد، مازندران با ۱۵ مورد و کرمان و همدان هر کدام با ۱۴ مورد دیگر را تکمیل می‌کنند. شهرکرد، خلخال و زابل به ترتیب چهار، سه و دو مورد مسمومیت را ثبت کرده‌اند. در زمان انتشار این آمار، ۱۵۰ نفر همچنان در بیمارستان بستری بودند که ۲۸ نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بودند.

هشدارهای رسمی و واکنش‌های اجتماعی به بحران

حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که مسمومیت با متانول می‌تواند ظرف چند ساعت کوتاه به نابینایی دائمی یا مرگ منجر شود. او هشدار داد که تشخیص خطرات این نوشیدنی‌ها از طریق ظاهر، بو یا مزه امکان‌پذیر نیست و هیچ نشانه خارجی برای تشخیص بی‌خطر بودن وجود ندارد. کرمانپور بر ضرورت تماس بی‌درنگ با اورژانس ۱۱۵ یا مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز درمانی در صورت کوچک‌ترین شبهه درباره مصرف نوشیدنی مشکوک تأکید کرد.

آمارها همچنین نشان می‌دهد که ۸۵۳ نفر از مسمومان مرد و ۱۴۰ تن دیگر زن بودند. میانگین سنی مصدومان ۳۱ سال برآورد شده است و ۲۰۸ نفر از آنان کمتر از ۲۰ سال سن دارند. این گسترش جغرافیایی مسمومیت‌های مرگبار در شهرهایی از نیشابور و زابل تا خوی و بندرعباس، باعث گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی درباره سازمان‌یافته بودن این رخدادها شده است. برخی شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال اشاره کردند که پراکندگی گسترده نشان‌دهنده دخالت عوامل سازمان‌یافته است.

شکاف‌های مدیریتی و نیاز به بازنگری در سیاست‌ها

شریعت، فعال در حوزه مشروبات الکلی، با انتقاد از رویکرد حذفی به مسائل اجتماعی، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های مربوط به مصرف الکل شد. او در موج‌های گسترده مسمومیت الکلی، افرادی را متهم کرد که به‌صورت عامدانه و با دلایل سودجویی نسبت به مسموم‌سازی الکل اقدام می‌کنند. مصرف مشروبات الکلی علی‌رغم ممنوعیت‌های قانونی ادامه دارد و عرضه آن در بازار سیاه، امکان نظارت بر کیفیت و سلامت این محصولات را از میان برده است.

همزمان با بحران سلامت، تنش‌های اجتماعی دیگری نیز در جریان است. تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا گزارش‌هایی از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی بازنشستگان در اصفهان، اهواز، تهران، رشت، شوش و کرمانشاه در تاریخ یکشنبه هشتم آذر منتشر کردند. این معترضان شعارهایی نظیر "جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه" و "نان، کار، آزادی، شعار هر ایرانی" را سر دادند.

در اهواز، معترضان با شعار "حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون" به فساد و سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که امیر وقاری، کارگر بازنشسته تاسیسات برق بیمارستان شفای لاهیجان، پس از پایان تجمع در رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم و دریافت خدمات درمانی رایگان از جمله اصلی‌ترین مطالبات این دسته از معترضان است.

نرخ تورم سالانه در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه به ۷۴.۵ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۵.۸ درصد رسید. بهای کالاها در مقایسه با آبان سال گذشته ۱۱۸.۳ درصد افزایش یافت. در حالی که بحران مسمومیت‌ها ادامه دارد، وب‌سایت بوسنیایی ایستراگا نیز یکشنبه هشتم آذر گزارش داد که المدین کوناکوویچ، وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین، دستور اخراج برخی افراد را امضا کرده است.