نشست انجمن جامعه‌شناسی ایران چالش‌های رشته مطالعات زنان را بررسی کرد؛ از بلاتکلیفی شغلی فارغ‌التحصیلان تا تغییر ماهیت علمی به روانشناسی و فقدان استقلال دانشگاهی در دو دهه اخیر.

نزدیک به ربع قرن از ورود مطالعات زنان به دانشگاه‌های ایران می‌گذرد، اما پرسشی محوری هم‌چنان بی‌پاسخ مانده است: این رشته تا چه اندازه به اهداف اولیه خود رسیده است؟ انجمن جامعه‌شناسی ایران در نشستی با عنوان "بازاندیشی رشته مطالعات زنان در ایران؛ موانع، چالش‌ها، دستاوردها و افق‌های پیش‌رو"، با حضور دبیر نشست، سه استاد و سه دانش‌آموخته، به بررسی وضعیت علمی، دانشگاهی، شغلی و سیاسی این حوزه پرداخت.

تغییر ماهیت علمی و غلبه روانشناسی

کتایون مصری، دبیر نشست و پژوهشگر مطالعات زنان و جنسیت، بحث را با این پرسش آغاز کرد که آیا می‌توان این رشته را ناکام دانست. او تاکید کرد که پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف است. افسانه توسلی، دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، نگرانی خود از آینده رشته را با مقایسه‌ای ساده بیان کرد: اگر مطالعات زنان از سال 1970 تا امروز را "یک کودک" در نظر بگیریم، خانواده نیز علمی نوزاد است، اما طرح دانشکده خانواده این دو را در برابر رشته‌هایی با سابقه 100 یا 200 ساله قرار می‌دهد.

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توسلی هشدار داد که نتیجه این تصمیم، غلبه روان‌شناسی بر مطالعات زنان است تا جایی که برخی مجلات این حوزه سراسر مقاله‌های روان‌شناسی منتشر می‌کنند. او این وضعیت را دیگر مطالعات زنان نمی‌داند و پرسید چرا در ایران به جای یک رشته مستقل، این حوزه به صورت گرایشی شکل گرفته است. توسلی "شائبه‌های فمینیستی" را یکی از دلایل این محدودیت در جایگاه مستقل دانست.

توسعه دانشگاهی و ملاحظات سیاسی

حمیده دباغی، مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، بخشی از مشکلات را آسیب‌های ساختاری کل آموزش عالی ایران دانست. او هشدار داد که نقدهای مطرح شده نباید ابزاری برای تضعیف رشته شود، بلکه فرصتی برای شناخت دقیق‌تر مسائل است. دباغی بر این نکته تاکید کرد که هرگاه ملاحظات سیاسی در میان باشد، بدن و حضور زنان ناگهان به عرصه مقاومت سیاسی بدل می‌شود و عقب‌نشین‌ها نیز به عرصه زنان نسبت داده می‌شود.

کبری روشنفکر، استاد و مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به تجربه خود در سال‌های آغازین شکل‌گیری این رشته، گفت که محتوای آن به‌روز نشده است. او استدلال کرد که مطالعات زنان برای پاسخ به مسائل امروز، به درس‌هایی مانند کارآفرینی، اقتصاد و ارتباط با جامعه نیاز دارد. روشنفکر مداخله نهادهای بیرونی را نقد کرد و افزود شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد کارگروه مطالعات زنان و شکل‌گیری رشته‌های موازی در مراکز دانشگاهی و حوزوی، مسیر دیگری را پیش‌روی این حوزه قرار داد.

روشنفکر تغییر عنوان رشته به "مطالعات زنان و خانواده" را مؤثر در تغییر مبنا دانست و پرسید: کدام زن؟ او گفت وقتی زن فقط در نسبت با خانواده و در قالب همسر، مادر یا دختر تعریف شود، دیگر جایی برای بررسی او به عنوان فردی مستقل باقی نمی‌ماند.

بی‌مکانی دانشگاهی و بحران شغلی

شهرزاد همتی، دانشجوی مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، از تجربه حضور در کلاس‌های این رشته گفت و اشاره کرد که در جمع 8 تا 12 نفره هم‌کلاسی‌هایش، 8 دانشجوی حوزوی حضور داشت. او پرسید جای دانشجویان علاقه‌مند به فمینیسم و جامعه‌شناسی در چنین فضایی کجاست و خلاصه کرد: ما مطالعات زنان می‌خوانیم یا مطالعات زن مطلوب؟ همتی غیبت بدن زنان در پژوهش‌ها را نقد کرد و گفت با وجود مناقشه اجتماعی درباره بدن زن، در پایان‌نامه‌ها بررسی نظری جدی درباره آن کمتر دیده می‌شود.

همتی اثربخشی پایان‌نامه‌ها برای زنان خارج از دانشگاه، از جمله زنان سرپرست خانوار و زنان آسیب‌دیده اجتماعی را زیر سؤال برد و گفت مطالعات زنان به رشته‌ای روشنفکری برای علاقه‌مندان به جامعه‌شناسی تبدیل شده است. نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی، پژوهشگر، رشته را با چهار "بلاتکلیفی" روبه‌رو دانست: در ساحت علم، دانشجو میان محتوای ترجمه‌ای و پروژه ناتمام بومی‌سازی سرگردان است و کمبود ابزارهای مداخله پژوهشی مطالعات را در سطح کتابخانه نگه داشته است.

بلاتکلیفی دوم، "بی‌مکانی" رشته در ساحت دانشگاه است. بلاتکلیفی سوم، آینده شغلی فارغ‌التحصیلان است. چهارمین بلاتکلیفی، نسبت رشته با سیاست و حاکمیت است. طلعت‌سادات کمالی، پژوهشگر مستقل حوزه زنان، پس از فارغ‌التحصیلی احساس کرد ناگهان از ارتفاعی سقوط کرده است. او بررسی دفترچه‌های آزمون استخدامی دستگاه‌ها را نشان داد که نهادها موظف به داشتن مشاور یا معاون امور زنان هستند، اما مطالعات زنان به عنوان تخصص مورد نیاز در آن‌ها جایی ندارد.