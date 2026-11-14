بحران گاز و بنزین؛ هشدار وزیر نیرو و واکنش دولت

معاون وزیر نیرو از کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز و استفاده از مازوت خبر داد. همزمان، طرح جمع‌آوری کارت سوخت و کمبود بنزین در بندرعباس اعتراضات را برانگیخته است.

هم‌زمان با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف انرژی، وزارت نیرو هشدارهای جدی درباره تشدید کمبود گاز و دشواری‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها صادر کرده است. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که اظهارات مقام‌های دولتی درباره محدودیت‌های عرضه بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت، بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است.

کاهش ظرفیت گاز و استفاده از سوخت آلاینده

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در اظهاراتی که روز شنبه ۲۳ آبان به خبرگزاری ایلنا ارائه داد، اعلام کرد که تنش‌های ژئوپلیتیکی با آمریکا و اسرائیل روزانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت گاز ایران را از بین برده است. او تأکید کرد که امسال تأمین سوخت نیروگاه‌ها بسیار دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود و با کسری ۴۰۰ میلیون متر مکعبی گاز روبرو هستیم.

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برای جبران این کمبود، دولت قصد دارد با "مدیریت مصرف" در بخش صنایع و تولیدی‌ها، بخشی از ناترازی را پوشش دهد تا تأمین برق با اختلال کمتری مواجه شود. رجبی مشهدی همچنین تأیید کرد که استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها ادامه خواهد داشت، هرچند ادعا می‌شود میزان مصرف آن نسبت به سال گذشته افزایش نمی‌یابد.

استفاده از مازوت به دلیل داشتن گوگرد بالا، هنگام سوختن مقادیر زیادی دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق تولید می‌کند که می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های تنفسی و قلبی در شهروندان شود. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آبان ۱۴۰۳ به دلیل مخاطرات بهداشتی مازوت، دستور توقف مصرف آن را در سه نیروگاه صادر کرده بود.

اختلال در تأمین بنزین و تجمع‌های اعتراضی

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت در تأمین بنزین با مشکل جدی مواجه شده و دیگر امکان عرضه سوخت به میزان گذشته وجود ندارد. او از شهروندان خواست برای سفرهای آینده خود سهمیه بنزین ذخیره کنند، توصیه‌ای که با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از شبکه‌های اجتماعی درباره کمبود بنزین در برخی مناطق کشور منتشر شده است. کانال تلگرامی "اعتراض مدنی بازار" روز شنبه تصاویری از صف‌های طولانی خودروها در بندرعباس را منتشر کرد و اعلام نمود شهروندان پس از ساعت‌ها انتظار با کمبود سوخت مواجه شده‌اند.

یک روز پیش از این گزارش، ویدئوهایی از تجمع اعتراضی شهروندان در محدوده جایگاه سوخت "آفتاب درخشان" در منطقه رجایی بندرعباس منتشر شد. این تصاویر نشان‌دهنده نارضایتی شدید رانندگان و شهروندان از وضعیت موجود و عدم پاسخگویی مسئولان محلی است.

نقد طرح جمع‌آوری کارت سوخت و واکنش‌های دولتی

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی انتقادی، توصیه سقاب‌اصفهانی به ذخیره بنزین را غیرواقع‌بینانه دانست. این رسانه پرسید شهروندانی که برای اشتغال و تأمین معاش خود ناچار به استفاده روزانه از خودرو هستند، چگونه می‌توانند سهمیه سوختشان را ذخیره کنند؟

در همین حال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان خبر داد و گفت این طرح به‌تدریج به دیگر استان‌ها گسترش می‌یابد. اما خبرگزاری میزان هشدار داد که این اقدام بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین برای مسافران و رانندگان فاقد کارت شخصی، می‌تواند به قاچاق و واسطه‌گری دامن بزند.

پس از انتشار این اظهارات و انتقادها، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز شنبه ۲۳ آبان از مقام‌های دولتی خواست درباره تصمیم‌های نهایی‌نشده در زمینه بنزین و فرآورده‌های نفتی اظهارنظر نکنند تا از ایجاد نگرانی بی‌مورد در جامعه جلوگیری شود.