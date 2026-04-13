بحران انرژی جهانی: شش دلیل برای یک آینده دشوار

درگیری‌های نظامی اخیر، تنگناهای عرضه، و محدودیت‌های اقتصادی، جهان را به سوی یک بحران انرژی بی‌سابقه سوق داده است. این گزارش به بررسی شش عامل اصلی که این بحران را تشدید می‌کنند، می‌پردازد و چشم‌اندازی دشوار را برای آینده انرژی جهانی ترسیم می‌کند.

بزرگ‌ترین بحران انرژی جهانی تازه آغاز شده است و نه آتش‌بس موقت و نه حتی پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به گذشته پیش از جنگ را فراهم نخواهد کرد؛ دورانی که در آن نفت و گاز ارزان به وفور جریان داشت، کسب‌وکارها رشد می‌کردند و درآمد مردم، هرچند اندک، اما افزایش می‌یافت. در حال حاضر، جهان با مجموعه‌ای از چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه انرژی مواجه است که نه تنها ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر، بلکه به دلیل پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های آسیب‌دیده و محدودیت‌های اقتصاد ی است. در این میان، تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه حیاتی در عرضه نفت و گاز ، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای گسترده‌ای را برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت. بررسی دقیق‌تر این بحران نشان می‌دهد که عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا شرایط را پیچیده‌تر کنند و چشم‌اندازی دشوار را پیش روی جهان قرار دهند. در ادامه به بررسی شش دلیل اصلی این بحران می‌پردازیم.

نخست، زمان‌بندی تحویل نفت از خلیج فارس به خریداران است. یک نفتکش به طور متوسط یک تا یک و نیم ماه طول می‌کشد تا به مقصد برسد. با توجه به آغاز جنگ یک و نیم ماه پیش و بسته بودن تنگه هرمز در این مدت، جهان در حال حاضر با کمبود فیزیکی نفت مواجه است. فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار می‌دهد که آوریل از مارس بدتر خواهد بود و حتی بر اساس محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها، کمبود دو برابر خواهد شد. این کمبودها به افزایش تورم و کند شدن رشد اقتصادی منجر می‌شود و احتمال دارد شرایط از این هم وخیم‌تر شود، به طوری که سهمیه‌بندی انرژی در بسیاری از کشورها آغاز خواهد شد. افزایش قیمت نفت در بحبوحه جنگ، حتی با وجود تخلیه نفتکش‌هایی که پیش از جنگ بارگیری شده بودند، نشان‌دهنده عمق بحران است. با کاهش عرضه نفت، حتی در صورت بازگشایی فوری تنگه هرمز، قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ بازنخواهند گشت و مرحله جدیدی از بحران نفت آغاز می‌شود. بازسازی عرضه نفت حداقل یک تا یک و نیم ماه زمان می‌برد و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کمبودها تا پایان سال ۲۰۲۶ احساس خواهد شد.

دلیل دوم، پیچیدگی‌های مربوط به گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) است. جهان پیش از جنگ به سمت LNG حرکت می‌کرد تا وابستگی به خطوط لوله روسیه را کاهش دهد. با این حال، جنگ نشان داد که این انتخاب تا چه حد پرریسک بوده است. قطر، که ۲۱ درصد از عرضه جهانی LNG را تامین می‌کند، به دلیل جنگ راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید را به تعویق انداخته و بخشی از زیرساخت‌های موجود خود را نیز از دست داده است. بازیابی سریع عرضه LNG امکان‌پذیر نیست، زیرا مسیرهای دریایی جایگزین برای صادرات از قطر وجود ندارد و آینده نامشخص، قیمت‌های بالای گاز را برای ماه‌ها حفظ خواهد کرد.

سومین عامل، آسیب‌های زیرساختی است. باز کردن تنگه هرمز یک مسئله است، اما بازسازی تولید در میادین و کارخانه‌های آسیب‌دیده در طول جنگ، مسئله‌ای دیگر است. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از ۴۰ تاسیسات نفت و گاز در خاورمیانه آسیب دیده‌اند. جدی‌ترین خسارت در مجتمع گازی راس لفان در قطر رخ داده است، جایی که موشک‌های ایرانی ۱۷ درصد از ظرفیت بزرگ‌ترین کارخانه مایع‌سازی گاز جهان را از کار انداخته‌اند. تعمیر چنین تجهیزاتی سال‌ها طول می‌کشد.

چهارمین دلیل، تغییر اولویت‌ها است. کشورهای حوزه خلیج فارس مجبور خواهند بود منابع خود را صرف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تقویت توان دفاعی کنند، نه برای توسعه. مصرف‌کنندگان نیز باید برای انرژی گران‌تر و سرمایه‌گذاری در گزینه‌های جایگزین، هزینه بیشتری بپردازند.

پنجمین دلیل، محدودیت‌های مالی است. کشورها در حال حاضر توان کمتری برای استقراض دارند، تورم بالا است و بدهی عمومی و کسری بودجه افزایش یافته است. دولت‌ها با کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند. ششمین دلیل، استفاده از ذخایر استراتژیک است. برای کاهش کمبود نفت، کشورهای غربی تصمیم به عرضه ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود گرفته‌اند، در حالی که جهان روزانه حدود ۱۰۵ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند.





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بحران انرژی نفت گاز تنگه هرمز تورم رشد اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines