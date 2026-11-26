بررسی روند کاهش نرخ باروری به ۱.۴۳ و افزایش ۷ برابری تجرد زنان در ایران؛ تحلیل علل اقتصادی، حقوقی و جمعیتی در نشست موسسه رحمان.

همزمان با کاهش محسوس نرخ باروری به ۱.۴۳ فرزند به ازای هر زن در ایران، نسبت زنانی که تا سن ۵۰ سالگی هیچ‌گاه ازدواج نکرده‌اند، طی بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۷ برابر افزایش یافته است. این دو روند نگران‌کننده در نشستی تخصصی با حضور کارشناسان و پژوهشگران در موسسه رحمان تحت عنوان وضعیت اجتماعی زنان در ایران به دقت بررسی شدند. این رویداد نشان داد که تغییرات ساختاری در جمعیت‌شناسی و حقوق زنان به سرعت در حال شکل‌دهی به آینده دموگرافیک کشور است.

آمارهای تکان‌دهنده کاهش باروری و تجرد

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس حاضر در این نشست، با ارائه داده‌های دقیق نشان داد که میانگین تعداد فرزندان به ازای هر زن از ۶.۷ فرزند در اوایل انقلاب به ۲ فرزند در سال ۱۳۸۵، ۱.۸ فرزند در سال ۱۳۹۵ و در نهایت به ۱.۴۳ فرزند در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این عدد نشان‌دهنده فاصله عمیق با سطح جایگزینی جمعیت است، زیرا برای حفظ تعادل جمعیت بدون در نظر گرفتن مهاجرت، نرخ باروری باید حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن باشد. در مقایسه با آمار جهانی، برآورد بانک جهانی بر اساس داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این نرخ در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶۸ فرزند بوده است.

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بررسی روند کاهش تعداد تولدها نیز تصویر روشنی از وضعیت فعلی ارائه می‌دهد. تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۵ به حدود یک میلیون مورد در سال ۱۴۰۲ و ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این ارقام اگرچه مربوط به دو سال متفاوت و مبتنی بر دو منبع محاسباتی جداگانه هستند، اما روند نزولی و پایدار کاهش زاد و ولد را به وضوح نشان می‌دهند.

رشد هفت برابری تجرد پایدار در دو دهه اخیر

نیلوفر اورعی، کارشناس مسائل اجتماعی، با تأکید بر مفهوم تجرد پایدار بیان کرد که نسبت زنانی که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند، از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که در فاصله ۲۷ سال، این نسبت تقریبا هفت برابر شده است. او افزود که از سال ۱۳۷۵، نسبت تجرد پایدار در زنان از مردان بیشتر شده و این شکاف در سال‌های بعد با سرعت بیشتری گسترش یافته است.

داده‌های سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این نسبت در مناطق روستایی برای زنان ۳.۹ درصد و برای مردان ۱.۶ درصد بوده است. در مقابل، در مناطق شهری ۳.۷ درصد زنان در وضعیت تجرد پایدار قرار داشته‌اند. این آمار حاکی از آن است که نسبت تجرد پایدار زنان روستایی اندکی بیشتر از زنان شهری است و شکاف میان زنان و مردان نیز در مناطق روستایی پررنگ‌تر می‌باشد.

علل اقتصادی، حقوقی و فرهنگی پدیده تجرد

نیلوفر اورعی این پدیده را نمی‌توان صرفاً به شهرنشینی، مدرنیته یا انتخاب فردی زنان نسبت داد. او سه عامل اصلی را در افزایش تجرد پایدار موثر دانست. نخست، مشکلات اقتصادی شامل بیکاری، تورم، ناامنی شغلی و هزینه بالای مسکن است که تشکیل خانواده را دشوار کرده است. عامل دوم، تغییر انتظارات زنان از ازدواج است؛ دسترسی بیشتر به تحصیلات عالی و استقلال مالی موجب شده زنان به برابری و کیفیت رابطه اهمیت بیشتری دهند. عامل سوم، نابرابری‌های حقوقی در زمینه‌هایی مانند طلاق، حضانت، ارث و تامین اجتماعی است که می‌تواند هزینه‌های ازدواج را برای زنان افزایش دهد.

علاوه بر این عوامل، اورعی به جنبه جمعیتی نیز اشاره کرد. او توضیح داد که شمار زیاد زنان متولد دهه ۶۰ و تمایل برخی مردان به ازدواج با زنان جوان‌تر، فرصت ازدواج را برای بخشی از این زنان محدود کرده است. همچنین هشدار داد که برخی قوانین و نظارت‌های گسترده بر زنان، از جمله محدودیت‌های مرتبط با پیشگیری از بارداری و غربالگری سلامت مادر و جنین، ممکن است حق انتخاب و سلامت باروری زنان را تحت تاثیر قرار دهد.

پیامدهای اجتماعی و چشم‌انداز آینده جمعیت

این کارشناس مسائل اجتماعی تأکید کرد که زنان مجرد نباید به دلیل ازدواج‌نکردن از حقوق اجتماعی و حمایت‌های نهادی محروم شوند. او یادآور شد که تجرد لزوماً به معنای نارضایتی یا آسیب نیست و برای برخی زنان می‌تواند زمینه استقلال مالی و شکوفایی فردی باشد. با این حال، زنانی که ناخواسته مجرد مانده‌اند ممکن است با نگرانی از آینده، دوران سالمندی، تنهایی و کمبود شبکه‌های حمایتی روبه‌رو شوند. فشار ناشی از انگ اجتماعی نیز در جامعه مردسالار برای زنان و مردان یکسان نیست و مجردماندن زن اغلب به ناکامی در ازدواج نسبت داده می‌شود.

در افق آینده، داده‌های پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۵، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل خواهند داد. این روند پیر شدن جمعیت در کنار کاهش نرخ باروری و افزایش تجرد، چالش‌های جدی را برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد که نیازمند بازنگری در ساختارهای حمایتی و حقوقی است.