بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن را برای خانوادههای فاقد مسکن ابلاغ کرد. این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن، خانوادههایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند یا یک فرزند شدند یا میشوند، و خانوادههای دو نفره (زوج و زوجه) که تاریخ عقدشان از سال ۱۳۹۹ به بعد است، با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله پرداخت میشود.
بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه ، خرید یا ساخت مسکن را برای خانوادههای فاقد مسکن ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خانوار های دارای دو فرزند تا 400 میلیون تومان، دارای یک فرزند تا 330 میلیون تومان و زوجهای جوان تا 210 میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند.
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن، خانوادههایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند یا یک فرزند شدند یا میشوند، و خانوادههای دو نفره (زوج و زوجه) که تاریخ عقدشان از سال ۱۳۹۹ به بعد است، با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله پرداخت میشود. بانکها باید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام میکنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کنند
تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن خانوار بانک مرکزی پرداخت تسهیلات