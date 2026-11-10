رئیس‌جمهور جدید پاراگوئه تعهد داد منابع صندوق‌های بازنشستگی سپرده‌گذاری‌شده در بانک اوئنو را بازپس‌گیرد. بحران این بانک تا ۷۰۰۰ شغل را از بین برده است.

پدرو آلیانا ، رئیس‌جمهور جدید پاراگوئه ، وعده داده است صندوق‌های بازنشستگی آسیب‌دیده از مداخله در بانک اوئنو (Ueno Bank) را بازگرداند. او که اکنون زمام دولت را در دست گرفته، بازپس‌گیری منابع سپرده‌گذاری‌شده در این بانک را اولویت اصلی دولت خود اعلام کرده است.

این تعهد در شرایطی مطرح می‌شود که بحران بانک اوئنو به برکناری سانتیاگو پنیا از ریاست‌جمهوری انجامید. بر اساس گزارش منبع، این بحران تا ۷۰۰۰ نفر را در پاراگوئه و دیگر کشورها بیکار کرده است.

Also read رشد آموزش زبان چینی در خاورمیانه و بورسیه‌های دولت چین

مداخله در بانک اوئنو و دارایی‌های عمومی

مداخله در بانک اوئنو حدود ۸۰۰ میلیون دلار (حدود ۷۱۶ میلیون یورو) از دارایی‌های نهادهای عمومی را در معرض خطر قرار داد. همین موضوع باعث شد بحران مالی به یک بحران سیاسی تبدیل شود.

در میان نهادهای آسیب‌دیده، موسسه تامین اجتماعی (Instituto de Previsión Social, IPS) قرار دارد. این نهاد مسئول مدیریت مستمری‌ها و بخشی از خدمات بهداشتی کشور است، بنابراین آسیب به منابع آن مستقیماً بر زندگی بازنشستگان اثر می‌گذارد.

تردیدها درباره امکان بازپس‌گیری این منابع تا مدتی ادامه داشت. با این حال، دولت آلیانا متعهد شده است از پس‌اندازهای شهروندان محافظت کند و پس از فروپاشی بانک، روند پرداخت غرامت‌ها را تسریع کند.

پرداخت غرامت و سقف پوشش صندوق تضمین سپرده‌ها

حدود ۱.۷۴ میلیون سپرده‌گذار از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (Fondo de Garantía de Depósitos) مجموعاً ۳۳۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. رئیس‌جمهور این رقم را در توضیحات خود مطرح کرد.

طبق اعلام منبع، نظام تضمین سپرده‌ها تا حدود ۳۸ هزار و ۶۰۰ دلار (حدود ۳۴ هزار و ۵۷۵ یورو) برای هر سپرده‌گذار را پوشش می‌دهد. با این حال، مبالغ پیش‌پرداخت اولیه به حدود ۲۰ هزار دلار محدود شده است، یعنی فاصله‌ای میان سقف پوشش و مبلغ پرداخت فوری وجود دارد.

برای بسیاری از آسیب‌دیدگان، بازگشت پول نخستین آرامش پس از چند روز بی‌اطمینانی است. روساریو، مشتری ۴۵ ساله‌ای که نخواست نام خانوادگی‌اش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که سرانجام مبلغی را که کم داشته، به حسابش واریز کرده‌اند.

اعتراض‌ها به بانک اوئنو و تاثیر بر بازار کار

معترضان در جریان این بحران خواستار دو چیز شدند: بازگرداندن سپرده‌ها و کناره‌گیری سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور وقت، که به گفته منبع با این موسسه مالی مرتبط بود.

مونیکا رکالده، وزیر کار پاراگوئه، درباره ضربه این بحران به بازار کار اظهارنظر کرده است. جزئیات بیشتر این اظهارات در متن منبع به‌طور کامل ذکر نشده، اما بیکاری ۷۰۰۰ نفر نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی بحران فراتر از سیستم بانکی است.

اولویت فوری دولت پدرو آلیانا بازپس‌گیری منابع صندوق‌های بازنشستگی و تسریع غرامت‌ها عنوان شده است. منبع خبری تاریخ مشخصی برای این اقدامات اعلام نکرده، بنابراین آنچه اکنون مشخص است، تعهد سیاسی دولت به بازگرداندن پس‌اندازهای شهروندان است.