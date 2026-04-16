بانک رفاه کارگران؛ توسعه خدمات غیرحضوری و تقویت ارتباط با مشتریان

مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه کارگران (فراد) و شبکه‌های اجتماعی این بانک، کانال‌های کلیدی برای ارتباط آسان، پیگیری درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی اخبار خدمات و محصولات نوین هستند. این بانک با توسعه سامانه‌های الکترونیکی متعدد، امکان انجام کلیه امور بانکی را به صورت غیرحضوری فراهم کرده است.

مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه کارگران ، معروف به فراد ، با شماره تلفن ۰۲۱۸۵۲۵ به عنوان کانال اصلی ارتباط مستقیم و سهل‌الوصول میان بانک و مشتریان عمل می‌کند. این مرکز وظیفه پیگیری دقیق موارد مطرح شده توسط مشتریان و ارائه مشاوره‌های تخصصی و لازم را بر عهده دارد. کارشناسان مجرب این مرکز به صورت روزانه و تا ساعت ۲۴:۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات متعدد مشتریان و ارائه راهنمایی‌های جامع در خصوص خدمات و محصولات بانک هستند.

علاوه بر این، راه‌های ارتباطی دیگری نظیر صندوق صوتی، پیام کوتاه با سرشماره ۵۰۰۰۲۲۱۰۰ و آدرس پست الکترونیک نیز به صورت ۲۴ ساعته (۷۲۴) فعال هستند و بستری امن برای دریافت پیام‌ها و انتقال آن‌ها به کارشناسان مربوطه فراهم می‌آورند. هموطنان عزیز و مشتریان ارجمند بانک رفاه کارگران در سراسر کشور می‌توانند به آسانی و از طریق تلفن ثابت یا همراه، با کارشناسان این مرکز تماس گرفته و دغدغه‌ها، سوالات و مسائل بانکی خود را مطرح نمایند. یکی از مزایای مهم این مرکز، امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات مشتریان به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری است که این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه مشتریان را به همراه دارد. شبکه‌های اجتماعی بانک رفاه کارگران نیز به عنوان ابزاری قدرتمند برای اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به طرح‌ها، خدمات نوین، محصولات جدید و اقدامات اخیر بانک به کار گرفته می‌شوند. در حال حاضر، آخرین اخبار و رویدادهای بانک از طریق پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی از جمله بله، گپ، سروش‌پلاس، ایتا، آی‌گپ، روبیکا و آپارات به صورت گسترده در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است. یکی از رویکردهای اصلی و اصول عملکردی این شبکه‌ها، سرعت در خبررسانی است. در همین راستا، تمامی خدمات و محصولات بانک و نحوه دسترسی به آن‌ها در اسرع وقت و به طور دقیق از طریق این کانال‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود تا مشتریان در جریان آخرین تحولات و امکانات بانک قرار گیرند. همچنین، وب‌سایت رسمی بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir مجموعه‌ای جامع از خدمات غیرحضوری را در اختیار مخاطبان و مشتریان بانک قرار می‌دهد. سامانه‌های مهمی چون شفافیت، رسیدگی به شکایات و نظارت مردمی از جمله لینک‌های کلیدی در این وب‌سایت هستند که امکان ثبت و پیگیری درخواست‌های مردمی را به شیوه‌ای غیرحضوری و شفاف میسر می‌سازند. در کنار موارد ذکر شده، ظرفیت‌ها و خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر شاهد توسعه چشمگیری بوده و توانسته‌اند به طور مؤثر و کارآمدی به نیازهای مالی و بانکی مشتریان پاسخ دهند. پلتفرم‌ها و سامانه‌های غیرحضوری متعددی نظیر فرارفاه، همراه بانک رفاه، رفاه‌پلاس، سوپراپلیکیشن رفالند، اینترنت بانک، شعبه فیزیتال رفانو، پلتفرم خرید اعتباری وایب و سایر موارد مشابه، در طی سال‌های اخیر راه‌اندازی یا توسعه یافته‌اند. مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند با بهره‌گیری از این سامانه‌های پیشرفته، مسائل، موضوعات و نیازهای مالی خود را به صورت غیرحضوری پیگیری کرده و نسبت به دریافت خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند. در حال حاضر، علاوه بر امکان افتتاح حساب و دریافت تسهیلات، خدمات نوین بانکی نظیر خرید اوراق گواهی سپرده خاص، خریدهای کالابرگی، فکتورینگ و برات الکترونیک نیز از طریق این ابزارهای الکترونیک بانک به سهولت در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این تحولات نشان‌دهنده تعهد بانک رفاه کارگران به ارتقاء تجربه مشتری و ارائه خدمات بانکی مدرن و دسترس‌پذیر است





