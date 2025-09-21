بانک مسکن آماده پرداخت تسهیلات مسکن با سقف بالاتر در صورت تصویب

مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیلات جدید مسکن و توانایی پرداخت مبالغ بالاتر از 650 میلیون تومان در صورت افزایش سقف تسهیلات خبر داد. وی همچنین از پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان سمنان بازدید کرد.
مدیرعامل بانک مسکن ، با تاکید بر آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیلات جدید مسکن، از توانایی بانک در پرداخت مبالغ بالاتر از 650 میلیون تومان در صورت تصویب افزایش سقف تسهیلات خبر داد. علی خورسندیان در جریان بازدید از پروژههای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در استان سمنان ، آمادگی کامل بانک مسکن را برای تامین مالی تسهیلات جدید اعلام کرد و اظهار داشت: آخرین رقم مصوب برای تسهیلات مسکن 650 میلیون تومان است و در صورت افزایش این مبلغ، بانک مسکن توانایی پرداخت آن را دارد.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی از زوجهای جوان در حوزه مسکن، افزود: در تهران تسهیلات 500 میلیون تومانی برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده و در مراکز استانها نیز این رقم به 400 میلیون تومان برای هر نفر میرسد. خورسندیان تصریح کرد که این تسهیلات تنها به زوجهای جوان محدود نمیشود، بلکه افراد درجه یک خانوادههایی که فاقد مسکن هستند نیز میتوانند از این امکان بهرهمند شوند. وی خاطرنشان کرد که تاکنون 384 هزار قرارداد برای تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن منعقد شده که مجموع منابع مالی آن به 180 هزار میلیارد تومان میرسد. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه این بانک با هدف تسریع در اجرای طرحهای ملی مسکن، همکاری گستردهای با دستگاههای اجرایی و پیمانکاران دارد، اضافه کرد که تلاش میشود منابع مالی مورد نیاز در زمان مناسب تامین شود. این اقدامات نشاندهنده تعهد بانک مسکن به حمایت از طرحهای ملی مسکن و تسهیل خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه است.\در ادامه سفر به استان سمنان، مدیرعامل بانک مسکن از واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن و همچنین خانههای ویلایی جایگزین واحدهای ناایمن مسکن مهر بازدید به عمل آورد. بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، 968 واحد مسکن ملی در سمنان تاکنون به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی رسیدهاند و عملیات ساخت آنها با سرعت در حال انجام است. این پیشرفت قابل توجه، نشان از عزم دولت و بانک مسکن در جهت تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن دارد. همچنین، 336 واحد مسکونی که به عنوان جایگزین واحدهای ناایمن مسکن مهر در نظر گرفته شدهاند، با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. این اقدام، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت مسکن و ارتقای امنیت ساکنان این واحدها محسوب میشود. خورسندیان در این بازدیدها، بر اهمیت تسریع در روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی تاکید کرد و از تلاشهای پیمانکاران و دستاندرکاران قدردانی نمود. این بازدیدها فرصتی برای بررسی چالشها و مشکلات موجود در پروژهها و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها فراهم آورد. تعهد بانک مسکن به تامین مالی و حمایت از این پروژهها، نویدبخش آیندهای روشن برای متقاضیان مسکن در استان سمنان است.\بانک مسکن با تمام ظرفیت خود در کنار طرحهای ملی مسکن ایستاده و آماده است تا در صورت تصویب افزایش تسهیلات، پرداخت آن را بدون وقفه آغاز کند. این موضعگیری نشاندهنده نقش فعال و موثر بانک مسکن در تسهیل دسترسی مردم به مسکن و حمایت از سیاستهای دولت در این زمینه است. مدیرعامل بانک مسکن بر این باور است که افزایش سقف تسهیلات مسکن، میتواند نقش مهمی در تحریک تقاضا و رونق بازار مسکن داشته باشد. وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در این بازار تاکید کرد. بانک مسکن با اتخاذ رویکردی فعال و پویا، تلاش میکند تا با ارائه تسهیلات مناسب و حمایت از طرحهای ملی مسکن، به خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند. این اقدامات در راستای تحقق اهداف کلان دولت در حوزه مسکن و ارتقای رفاه اجتماعی مردم صورت میگیرد. تعهد بانک مسکن به تامین مالی و حمایت از پروژههای مسکن، نشاندهنده نقش کلیدی این بانک در توسعه و آبادانی کشور است. این بانک با بهرهگیری از تجارب و دانش خود، در تلاش است تا گامی موثر در جهت رفع نیازهای مسکن مردم بردارد و به ایجاد جامعهای با خانههای امن و باکیفیت کمک کند
