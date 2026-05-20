بانک مرکزی برای زندانیان زن و نیازمند، 1000 میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داد

بانک مرکزی برای زندانیان زن و نیازمند، 1000 میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داد
📆5/20/2026 6:17 PM
📰EtemadOnline
در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی برای زندانیان زن و نیازمند، سهمیه 1000 میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های عامل ملی، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد. این تسهیلات شامل موارد زیر می‌شوند: ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید و ساخت مسکن، حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد می‌شوند.

بانک مرکزی سهمیه 1000 میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه برای زندانیان زن و نیازمند را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. مطابق قوانین بودجه سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی و بانک‌های مختلف موظف شده تا تسهیلات قرض‌الحسنه را در حوزه‌های مختلف حمایتی پرداخت کنند.

این تسهیلات شامل موارد زیر می‌شوند: ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید و ساخت مسکن، حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد می‌شوند. در هر بانک، تسهیلات قرض‌الحسنه با مبلغ 2500 میلیارد ریال به منظور پرداخت کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن تخصیص داده شده است. همچنین، برای حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد، شبکه بانکی موظف است 470 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند

