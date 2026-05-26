بانک صادرات ایران فرصت پرداخت اقساط و بدهی تسهیلاتی را افزایش داد

بانک صادرات ایران با هدف پاسخگویی به خانوارها و صاحبان کسبوکار، فرصت پرداخت اقساط و بدهی تسهیلاتی مربوط به دوره جنگ رمضان را با احتساب شرایط آسان، بین سه تا شش ماه افزایش داد.
این بسته حمایتی به نحوی است که دایره وسیعی از مشتریان را پوشش میدهد و خانوارها، کارآفرینان، صاحبان کارگاهها و بنگاههای اقتصادی دارای اقساط عقبافتاده یا بازپرداخت سررسیدشده را در بر میگیرد. بر این اساس، آن دسته از دریافتکنندههای تسهیلات و وامهای قرضالحسنه که در شروع جنگ رمضان بدهی نداشته و اقساط آنها در دوره «اضطرار» شامل 9 اسفند 1404 تا 9 خرداد 1405 به تعویق افتاده باشد، میتوانند مجموع مبلغ اقساط عقبافتاده خود طی سه ماه مذکور را در پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، تسویه کنند.
بیشتر دریافتکنندههای این قبیل وامهای قرضالحسنه و تسهیلات را مشتریان خرد تشکیل میدهند، بنابراین بخش قابل توجهی از تمرکز طرح، متوجه خانوارها و تأمین مالی آنهاست. مشتریان تسهیلات غیراقساطی، گروه دیگری هستند که با شرایط ویژهای تحت پوشش قرار گرفتهاند. این افراد با شرط نداشتن بدهی در شروع جنگ و وجود سررسید بازپرداخت در دوره اضطرار میتوانند برای تسویه از فرصت سهماهه استفاده کنند.
حداکثر زمان برای ثبت درخواست از سوی مشتریان تسهیلات غیراقساطی و همچنین وامهای اقساطی بیانشده، تا 9 خردادماه سال جاری تعیین شده است. صاحبان مشاغل، کارگاهها و بنگاههای تولیدی نیز در طرح حمایتی بانک صادرات ایران جا دارند؛ این گروه میتوانند ضمن ارائه معرفینامه از شورای تأمین استان یا شهرستان و با پرداخت 7.5 درصد از مانده کل بدهی غیرجاری خود، از مهلت ششماهه برای پرداخت کامل بدهی بهرهمند شوند.
به این ترتیب فرصت مناسبی در اختیار کارآفرینان قرار میگیرد تا برای رفع چالشهای نقدینگی واحد تولیدی خود با دغدغه کمتری روبهرو باشند. بانک صادرات ایران پیش از این نیز با هدف کاهش دغدغههای مالی شهروندان، نسبت به حذف جریمه اقساط مربوط به دوره جنگ برای وامهای قرضالحسنه و تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال و اعطای بسته اعتباری ویژه به واحدهای تولیدی متأثر اقدام کرده است.
