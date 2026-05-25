باشگاه پرسپولیس شکایت خود را به فیفا خواهد برد

باشگاه پرسپولیس در واکنش به تصمیم فدراسیون فوتبال برای معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی، قصد دارد شکایتی رسمی به فیفا ارائه کند. پس از معرفی تیم‌های استقلال، تراکتور و سپاهان به کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس جدول هفته بیست‌ودوم، سرخ‌پوشان پایتخت پیگیری حقوقی این موضوع را آغاز کردند.

به دنبال معرفی نمایندگان ایران در فصل بعدی رقابت‌های آسیایی، باشگاه پرسپولیس اعتراض خود را در این خصوص با ثبت شکایتی به فیفا خواهد برد. به گزارش ایرنا، نیمه‌تمام ماندن بازی‌های لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی و محدودیت زمانی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معرفی نمایندگان ایران تا ۱۰ خردادماه سبب شد تا در نهایت با توجه به جدول فعلی لیگ، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره نمایندگان ایران در آسیا تصمیم‌گیری کند.

براساس تصمیمی که در جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گرفته شد، تیم‌های استقلال و تراکتور به عنوان تیم‌های اول و دوم جدول لیگ تا پایان هفته بیست و دوم، به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند. سرخ‌پوشان پایتخت در این شرایط، امروز جلسه‌ای را با چند حقوقدان برگزار کردند.

حالا با تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر معرفی ۳ تیم بالای جدول به عنوان نمایندگان ایران در آسیا، باشگاه پرسپولیس بعد از جمع بندی با این حقوقدانان، شکایت خود را در این خصوص به فیفا خواهد برد.





