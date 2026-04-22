بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا در چین آغاز می‌شود و ورزشکاران ایران در ۱۰ رشته ورزشی با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت‌ها از دوم تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا در سال ۲۰۲۶، رویدادی بزرگ و جذاب برای ورزشکاران آسیایی خواهد بود. این رقابت‌ها که پس از یک دهه وقفه دوباره برگزار می‌شوند، از دوم تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهر زیبای سانیا در کشور چین میزبان بیش از ۱۷۹۰ ورزشکار از ۴۵ کشور است.

این دوره از بازی‌ها شامل ۱۵ رشته ورزشی و ۶۲ رویداد متنوع است که همگی در ساحل و آب برگزار خواهند شد. از هیجان والیبال ساحلی و فوتبال ساحلی گرفته تا سرعت قایق اژدها، استقامت شنا آب آزاد، و جذابیت واترپلو، رقابت‌های این بازی‌ها نویدبخش لحظات نفس‌گیر و هیجان‌انگیز برای تماشاگران و شرکت‌کنندگان است. مراسم باشکوه افتتاحیه در Tianya Haijiao Ring Theater برگزار می‌شود و این بازی‌ها تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه خواهند داشت.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران نیز با ترکیبی قدرتمند از ۵۷ ورزشکار و ۴۲ همراه، در ۱۰ رشته ورزشی مختلف به این رقابت‌ها اعزام شده است. ورزشکاران ایرانی در رشته‌هایی مانند فوتبال ساحلی، دوومیدانی ساحلی، هندبال ساحلی، کشتی ساحلی، کبدی ساحلی، والیبال ساحلی، جوجیتسو، صعود ورزشی (سنگنوردی)، واترپلو و بسکتبال سه‌نفره با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت و تلاش خواهند کرد تا نام ایران را در این رویداد مهم ورزشی به اهتزاز درآورند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز با جدیت و تمرکز کامل خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند. ملی‌پوشان فوتبال ساحلی امروز در ورزشگاه اصلی محل برگزاری مسابقات، تمرین رسمی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. این تمرین شامل گرم کردن و انجام یک بازی درون تیمی بود تا کادر فنی بتواند شرایط بازیکنان را در زمین مسابقه ارزیابی کند.

یکی از چالش‌های مهمی که بازیکنان ایرانی با آن روبرو هستند، عمق و سنگینی ماسه زمین اصلی مسابقات است که اجرای حرکات سرعتی و تکنیکی را دشوارتر می‌کند. با این حال، ملی‌پوشان با تلاش و تمرینات مستمر، در حال تطبیق با این شرایط هستند. آرش فرهادیان، سرپرست کاروان ایران نیز با حضور در محل تمرین، از نزدیک روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را پیگیری کرد و با اعضای کادر فنی و بازیکنان به گفتگو پرداخت و برای آن‌ها آرزوی موفقیت کرد.

در همین راستا، جلسه فنی والیبال ساحلی ششمین دوره بازی‌های آسیایی در سانیا با حضور سرپرستان و کادر فنی کشورهای مختلف برگزار شد و تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران (الف و ب) حریفان خود را شناختند. تیم ملی والیبال ساحلی الف با تیم‌های چین(2)، سریلانکا، بوتان و سوریه همگروه شد و تیم ملی والیبال ساحلی ب با تیم‌های قطر، مالدیو و ازبکستان همگروه گردید.

این رقابت‌ها با حضور ۳۵ تیم از کشورهای مختلف آسیایی در ۸ گروه (۳ گروه با ۵ تیم و ۵ گروه با ۴ تیم) برگزار خواهد شد. به منظور افزایش آمادگی و هماهنگی تیم‌ها، ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران دو دیدار تدارکاتی و دوستانه با تیم‌های عمان و لبنان برگزار کردند تا با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کنند.

عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی، ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی بازیکنان تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران هستند که به همراه رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان در این بازی‌ها حضور دارند. مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ساحلی از روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت آغاز می‌شود و روز چهارشنبه نهم اردیبهشت با معرفی قهرمانان به پایان می‌رسد. در کنار اخبار مربوط به بازی‌های آسیایی ساحلی، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

از جمله، احتمال شکایت باشگاه پرسپولیس از فدراسیون فوتبال به دلیل تعیین سهمیه‌های آسیایی بر اساس جدول فعلی و همچنین آخرین تحولات در مورد تمرینات و نقل‌وانتقالات این باشگاه با اوسمار ویرا، سرمربی تیم. همچنین، گزارش‌هایی از افزایش قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و پیش‌بینی هوای فارس برای فردا چهارشنبه ۲ اردیبهشت، مبنی بر گسترش بارش رگبار و تگرگ در شیراز نیز منتشر شده است.

