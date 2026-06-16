بازیکنان تیم ملی ایران که در جام جهانی به آمریکا سفر کردند، از شرایط تیم خود در این سفر ابراز نارضایتی کردند. مهاجم تیم ملی، مهدی طارمی، شرایط تحمیل شده به هیئت همراه را «فاجعه» توصیف کرد و از فیفا خواست که کمک کند. همچنین، محمد محبی، هافبک تیم و زننده گل دوم ایران، از عدم دریافت ویزا برای بخشی از کادر تیم گلایه کرد.

بازیکنان ایران که مجبور به ترک ایالات متحده بلافاصله پس از بازی روز دوشنبه خود مقابل نیوزیلند هستند، از وضعیت تیم خود ابراز نارضایتی کردند.

مهدی طارمی، مهاجم اصلی تیم، شرایط تحمیل شده به هیئت همراه را «فاجعه» توصیف کرد و از فیفا خواست که کمک کند. تیم ایران که در تیخوانا، مکزیک تمرین می‌کند، یک روز قبل از بازی به ایالات متحده رسید و در آخرین لحظات به فعالیت‌های خود در ورزشگاه لس آنجلس پرداخت. طارمی در مصاحبه‌ای پس از بازی تأیید کرد که هیئت همراه باید همان روز به مکزیک بازگردد. وی گفت: «باید اینجا می‌خوابیدیم و فردا به ریکاوری می‌پرداختیم.

حالا باید کشور را ترک کنیم. » طارمی ادامه داد: «این برای ما خوب نیست، برای فوتبال خوب نیست. در یک جام جهانی باید به خوبی آماده شویم و استرس زیادی وجود دارد. ما این حمایت را نداریم.

فیفا باید بیشتر از این به ما کمک کند. باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. » به گفته طارمی، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از تساوی ۲-۲ در رختکن تیم حضور داشت و به درخواست‌های بازیکنان پاسخ داد و وعده داد که مداخله خواهد کرد. محمد محبی، هافبک تیم و زننده گل دوم ایران، نیز با طارمی هم‌نظر بود و گفت: «ما باید دو روز قبل از بازی می‌آمدیم.

دیروز صبح سفر را آغاز کردیم و در انتهای روز به اینجا رسیدیم. خسته شدیم. این نوع شرایط عادلانه نیست. » طارمی همچنین از عدم دریافت ویزا برای بخشی از کادر تیم گلایه کرد و افزود: «ما مشاور رسانه‌ای، رئیس فدراسیون و معاون خود را نداریم.

هیچ‌کس. آن‌ها برای ما مهم هستند. آنالیزور ما مجبور شد به اینجا بیاید و نقش مشاور رسانه‌ای را ایفا کند. این برای ما فاجعه است.

اما این بهانه‌ای نیست. ما به جلو نگاه می‌کنیم و می‌خواهیم بهترین عملکرد را برای مردم و هوادارانمان داشته باشیم.





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