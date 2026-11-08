بازیافت فلزات؛ کلید خروج ایران از ناترازی انرژی و کسب درامد ارزی

تبدیل ضایعات فلزی به شمش‌های صادراتی با کاهش ۹۵ درصدی مصرف انرژی. فرصت طلایی برای رفع ناترازی برق ایران و درآمدزایی از معدن‌کاری شهری منطقه.

اقتصاد ایران در آستانه تحولات ساختاری حیاتی قرار دارد. ناترازی عمیق در بخش برق و گاز، صنایع بالادستی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بازتعریف مفهوم صادرات انرژی به سمت بازیافت فلرات استراتژیک، راهکاری عملی برای عبور از این بحران است. این رویکرد، فرصتی برای تبدیل ضایعات منطقه به ثروت ملی و کاهش وابستگی به خام‌فروشی است.

فرصت طلایی بازیافت فلزات در خاورمیانه

تجربه تاریخی بازسازی کشورهای جنگ‌زده نشان می‌دهد که ضایعات فلزی پیشران اصلی صنعت است. ایران با مرزهای طولانی با عراق، سوریه و افغانستان با میلیاردها دلار ضایعات صنعتی روبروست. این مواد که به معدن‌کاری شهری معروف هستند، عیار خلوصی ده‌ها برابر سنگ معدن طبیعی دارند. همسایگان خلیج فارس نیز با هوشمندی انرژی ارزان را به آلومینیوم ارزشمند تبدیل می‌کنند.

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کاهش ۹۵ درصدی مصرف انرژی در بازیافت

تولید هر تن آلومینیوم از بوکسیت نیازمند ۱۴ تا ۱۵ هزار کیلووات‌ساعت برق است. اما بازیافت آلومینیوم از اسکرپ تنها ۵ درصد انرژی اولیه را مصرف می‌کند. در حوزه مس نیز تولید کاتد از قراضه ۸۰ تا ۸۵ درصد انرژی کمتری می‌بلعد. این راندمان بالا، مشکل ناترازی برق ایران را به طور مستقیم حل می‌کند.

چالش تسویه ارزی و ذخیره‌سازی شمش صادراتی

صادرات برق با نرخ ۱۰ تا ۱۱ سنت دلار درآمد محدود و چالش تسویه دارد. اما شمش آلومینیوم ثانویه و کاتد مس دارای نقدشوندگی جهانی هستند. استانداردهای LME برای این محصولات تضمین شده است. ذخیره‌سازی شمش در شرایط تحریم بسیار آسان‌تر از ذخیره‌سازی برق است. این موضوع امنیت مالی کشور را تضمین می‌کند.

قفل‌های حقوقی بر سر باطله‌های معدنی داخلی

میلیون‌ها تن باطله معدنی در کنار معادن ایران با عیار قابل توجه رها شده است. این باطله‌ها شامل مس، روی و عناصر نادر خاکی هستند. مانع اصلی نه فناوری بلکه حقوق مالکیت است. مالکان معادن این دپوها را در انحصار خود حبس کرده‌اند. اصلاح قانون معادن ضروری است.

پیشرفت فناوری و جذب سرمایه در بخش بازیافت

فناوری‌های هوش مصنوعی و سنسورهای XRF راندمان تفکیک را بالا برده‌اند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با حذف بوروکراسی وارد این بازار شوند. این بخش امنیت اقتصادی و خلق ثروت صادراتی را تضمین می‌کند. عبور از خام‌فروشی سنتی تنها راه نجات اقتصاد ایران است.