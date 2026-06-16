بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی 2022، یک تجربه تلخ برای هواداران ایرانی بود. با وجود گل زده شدن توسط ایران، خوشحالی از این اتفاق وجود داشت اما این خوشحالی با وجود اشتباهات داوری و عملکرد ضعیف تیم نیوزلند، به هیچ وجه قابل مقایسه نبود.
بازی ایران و نیوزلند در جام جهانی 2022 ، یک تجربه تلخ برای هواداران ایرانی بود. با وجود گل زده شدن توسط ایران، خوشحالی از این اتفاق وجود داشت اما این خوشحالی با وجود اشتباهات داوری و عملکرد ضعیف تیم نیوزلند ، به هیچ وجه قابل مقایسه نبود.
گزارشگر ما این بازی را به صورت بی نظم و پر اشتباه گزارش میکند. او میگوید که این تیم نیوزلند، حتی در سطح آسیا، یک تیم با نام و رسم ندارد و بازیکنان آن، توپ را به صورت ساده و بی تجربه بازی میکنند. استرس و اضطراب در تیم نیوزلند، تنها به دلیل هواداران ایرانی بود که از بازی آنها حمایت میکردند.
چند روز قبل از بازی، گزارشگر ما از بازیکنان این تیم فیلم و عکس گرفته بود و آنها را در حاشیه مشاهده کرده بود. او میگوید که این تیم، تازه فوتبال را به دنیا معرفی کرده است و نمیتواند حتی توپ ساده را به درستی بازی کند. در حالی که بازیکنان ژاپن و هلند، فوتبال را به صورت حرفهای و بدون اشتباه بازی میکنند، ما باید خوشحال باشیم که با تیم هشتادم جهان مساوی شدهایم.
اما این خوشحالی، با وجود عملکرد ضعیف و بی برنامه تیم ایران، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. فقط باید به مربی این تیم، قلعه نویی، توجه کرد و او را اخراج کرد
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