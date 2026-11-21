بررسی نقش لکسی شعیبی، پویا محسنی و برزین اخوان در GTA 6 و چالش‌های دیپلماتیک ژنو در راستای کنترل سلاح‌های خودمختار و نگرانی‌های حقوق بشری.

سه بازیگر برجسته ایرانی‌تبار، یعنی لکسی شعیبی، پویا محسنی و برزین اخوان، در پروژه بزرگ "جی‌تی‌ای ۶" (GTA 6) ساخته راک‌استار گیمز حضور دارند. این بازیگران به ترتیب در نقش‌های مندی، مریم انصاری و عمر داوود ایفای نقش کرده‌اند و حضور آن‌ها در این عنوان پرفروش، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

تحلیل شخصیت مندی و نظریه‌های بازیکنان

لکسی شعیبی در نقش "مندى"، مستاجر جیسون دووال، به تصویر کشیده شده است. شعیبی در ویدیویی در اینستاگرام تأیید کرد که صدای این شخصیت را بر عهده داشته و سازندگان بازی، حرکات فیزیکی او را برای بازآفرینی دقیق شخصیت مندی ضبط کرده‌اند. وب‌سایت یاهو اینترتینمنت شعیبی را بازیگر و مدل ایرانی-آمریکایی معرفی می‌کند که مدرک کارشناسی خود را در رشته نمایش از دانشگاه نیویورک دریافت کرده است. نام هنری او "لکسی لاله شعیبی" ثبت شده و بازیکنان با مندی در یکی از ماموریت‌های فصل اول آشنا می‌شوند.

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جزئیات صحنه‌ها و نشانه‌های مشکوک در خانه مندی

در یکی از صحنه‌ها، جیسون برای گرفتن اجاره عقب‌افتاده به خانه مندی می‌رود و سرگرم تعمیر سینک است. در همین حین، مندی پیشنهاد ازدواج می‌دهد اما جیسون به تازه آشنا شدنشان اشاره می‌کند. هنگام باز کردن لوله سینک، چیزی شبیه انگشت بریده پیدا می‌شود که مندی آن را سریعاً از دست جیسون می‌گیرد. وب‌سایت گیمز‌رادار به این جزئیات اشاره کرده و وب‌سایت دکسرتو نیز وجود ظرف‌های اسید و اره در حیاط خانه و ساطور و نوار چسب در صندوق خودروی مندی را گزارش کرده است. کنار خانه نیز محلی شبیه به قبر تازه‌کنده‌شده دیده می‌شود.

سوابق پویا محسنی و برزین اخوان در بازی

پویا محسنی، بازیگر ایرانی-آمریکایی و فعال حقوق افراد تراجنسیتی که در تهران به دنیا آمده، نقش "مریم انصاری" را بر عهده دارد. در ماموریتی، جیسون و لوسیا رد بندیکت هالیفکس را دنبال کرده و سرنخی درباره ارتباط او با مریم به دست می‌آورند. برزین اخوان نیز در نقش "عمر داوود"، سرپرست کارکنان حمل بار فرودگاه بین‌المللی وایس‌سیتی ظاهر می‌شود. اخوان در ۲۹ آبان پس از چهار سال سکوت، حضور خود در بازی را تأیید کرد و آن را از لذت‌بخش‌ترین تجربیات شغلی‌اش دانست. او در سال ۲۰۲۴ در جشنواره شکسپیر اورگن نمایشی تک‌نفره اجرا کرد و در اینستاگرام به اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد.

نتیجه نشست ژنو بر سر سلاح‌های هوشمند

در سوی دیگر اخبار، خبرگزاری رویترز شنبه ۳۰ آبان گزارش داد که حدود ۱۰۰ کشور خواستار قواعد الزام‌آور برای سلاح‌های خودمختار بودند. کشورهای عضو "کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف" از ۲۵ آبان در ژنو گرد هم آمده بودند تا درباره سامانه‌هایی مذاکره کنند که می‌توانند بدون نظارت انسان اهداف را شناسایی کنند. با این حال، مخالفت تولیدکنندگان بزرگی مانند آمریکا، روسیه و اسرائیل، دامنه توافق را محدود کرد و هر کشور دستورالعمل خود را تدوین می‌کند.

واکنش‌های حقوق بشری و هشدارهای دیپلماتیک

دبیرکل سازمان ملل، پاپ و صلیب سرخ خواستار مقررات سخت‌گیرانه برای این تسلیحات شده‌اند و پاپ هشدار داده که تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان خطرناک است. ژولین تونی، رئیس سوئیسی نشست، این توافق را پس از یک دهه مذاکره، دستاوردی مهم برای خلع سلاح دانست. با این حال، برخی دیپلمات‌ها و گروه‌های حقوق بشری نتیجه را ناامیدکننده خوانده و هشدار داده‌اند که پیشرفت فناوری ممکن است از تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار سلاح‌های هوشمند پیشی بگیرد.