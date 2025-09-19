شورای امنیت سازمان ملل با ابتکار اروپاییها تحریمهای هستهای ایران را بازمیگرداند. این اقدام بیش از آنکه به برنامه هستهای ایران مرتبط باشد، ناشی از رقابتهای ژئوپلیتیک میان آمریکا و اروپا بر سر اوکراین و روسیه است. ایران برای جلوگیری از این اقدام پیشنهاداتی ارائه کرده، اما واشنگتن به نظر میرسد همچنان به فشار حداکثری متعهد است.
تریتا پارسی معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی برای سیاست خارجی مسئولانه در یادداشتی کوتاه برای responsiblestatecraft نوشت: شورای امنیت سازمان ملل امروز به ابتکار سه کشور اروپا یی آلمان، فرانسه و بریتانیا همه تحریم هایی را که در توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو شده بود، دوباره فعال میکند. این کشورها که روزی طراح اصلی برجام بودند، اکنون آخرین مسیر دیپلماتیک را مسدود و مسیر رویارویی با ایران را انتخاب کردهاند. این تصمیم، از نظر کارشناسان، دیگر ارتباط مستقیمی با برنامه هستهای ایران ندارد.
هدف اصلی اروپا در حال حاضر واداشتن آمریکا به همسویی بیشتر در موضوع جنگ اوکراین است. از دیدگاه اروپا، شراکت ایران با روسیه در جنگ اوکراین، تهران را به یک تهدید مستقیم بدل کرده است. روابط اقتصادی اروپا با ایران عملاً از بین رفته و در مقابل، وابستگی به رابطه نظامی و سیاسی با آمریکا بهمراتب بیشتر از گذشته است. بر اساس این دیدگاه، تشدید فشار بر ایران برای اروپا دو فایده دارد: هم مجازاتی برای تهران بهخاطر حمایت از مسکو محسوب میشود و هم فرصتی برای نزدیکتر شدن به سیاستهای تندروانه واشنگتن در قبال ایران. چنانکه صدراعظم آلمان نیز اخیراً بهصراحت گفته بود: اسرائیل با حمله به ایران کار کثیف همه ما را انجام میدهد؛ جملهای که نشان میدهد بسیاری از دولتهای اروپایی در عمل از حملات اسرائیل علیه ایران بهره میبرند. در همین حال، گزارشهایی منتشر شده که ایران برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم اسنپبک پیشنهادی داده است: بازگرداندن و رقیق کردن ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی در ازای تعویق چندماهه تصمیم اروپا. ایران همچنین خواستار تضمینهای امنیتی از سوی آمریکا و لغو بخشی از تحریمها در مراحل بعدی شده است. اما منابع نزدیک به دولتهای ایالات متحده گفتهاند که واشنگتن چنین پیشنهادی را رد خواهد کرد، زیرا بر ادامه فشار حداکثری حساب باز کرده است. ناظران یادآور میشوند که این وضعیت شباهت زیادی به سال ۲۰۱۱ دارد، زمانی که ترکیه و برزیل موفق شدند توافقی با ایران به دست آورند، اما آمریکا همان توافق را کنار گذاشت و به دنبال تحریمهای جدید رفت. به گفته تحلیلگران، واقعیت این است که پرونده هستهای ایران بیشتر بهانهای در رقابتهای ژئوپلیتیک است؛ رقابتی که اکنون میان آمریکا و اروپا بر سر روسیه، اوکراین و آینده روابط فراآتلانتیک جریان دارد. به عبارت سادهتر، ایران و برنامه هستهایاش در نگاه غربیها بیش از آنکه موضوع اصلی باشد، به ابزاری در یک بازی بزرگتر تبدیل شده است. در واقع، این تصمیم شورای امنیت، بخشی از یک معادله پیچیدهتر است که در آن منافع و اهداف مختلفی از سوی بازیگران گوناگون دنبال میشود. اروپا با این اقدام میخواهد نه تنها ایران را تحت فشار قرار دهد، بلکه آمریکا را نیز به موضعی نزدیکتر به خود در قبال روسیه و اوکراین سوق دهد. این در حالی است که ایالات متحده در حال حاضر با چالشهای متعددی در سیاست خارجی خود مواجه است و تمایل چندانی به تنشزایی بیشتر در خاورمیانه ندارد. بنابراین، تصمیم اروپا میتواند زمینهساز یک بحران جدید در روابط بینالمللی شود و پیامدهای ناخوشایندی را برای منطقه به دنبال داشته باشد. همچنین، باید توجه داشت که این اقدام میتواند به تضعیف بیشتر توافق هستهای و افزایش بیاعتمادی بین ایران و کشورهای غربی منجر شود. این امر میتواند به نوبه خود، احتمال دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک برای پرونده هستهای ایران را دشوارتر کند و منطقه را در معرض خطر درگیریهای بیشتر قرار دهد. از سوی دیگر، این اقدام اروپا میتواند باعث تقویت مواضع تندروها در ایران شود و دست آنها را برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر باز بگذارد. این امر میتواند به افزایش تنشها در داخل ایران و تضعیف بیشتر فضای سیاسی در این کشور منجر شود. به طور کلی، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، یک گام خطرناک در جهت افزایش تنشها در منطقه است و میتواند پیامدهای منفی گستردهای را برای امنیت و ثبات بینالمللی به دنبال داشته باشد. این تصمیم نشان میدهد که چگونه منافع و اهداف مختلف کشورها میتواند بر روی یکدیگر تأثیر بگذارد و باعث ایجاد بحرانهای جدید شود
