اوزجان بیزاتی، مربی ترکیهای استقلال، پس از اعلام آتشبس به ایران بازگشت و از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد. مدیرعامل استقلال از درخواست زمان تمرین مناسب از سوی مربی جدید خبر داد.
مربی ترک باشگاه استقلال از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد. اوزجان بیزاتی ، مربی ترکیهای تیم فوتبال استقلال ، که پس از انتصاب سهراب بختیاریزاده به کادرفنی این تیم اضافه شده بود، با اعلام رسانه رسمی باشگاه استقلال به ایران بازگشت. بیزاتی که به دلیل تشدید درگیریها ایران را به مقصد کشورش ترک کرده بود، بلافاصله پس از اعلام آتشبس، آماده بازگشت به جمع آبیپوشان شد و به ایران بازگشت.
بر اساس هماهنگیهای انجام شده با مدیریت باشگاه و کادرفنی، این مربی از فردا در محل تمرینات استقلال حضور خواهد یافت تا در کنار سهراب بختیاریزاده، مسئولیتهای فنی خود را به عهده بگیرد. بیزاتی اولین مربی خارجی است که پس از اعلام آتشبس به ایران بازگشته و در حال حاضر تنها مربی خارجی حاضر در تمرینات استقلال خواهد بود. مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که درخواست زمان تمرین مناسبی از سوی مربی جدید باشگاه دریافت شده است.
استقلال اوزجان بیزاتی سهراب بختیاریزاده تمرینات مربی