اوزجان بیزاتی، مربی ترکیه‌ای استقلال، پس از اعلام آتش‌بس به ایران بازگشت و از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد. مدیرعامل استقلال از درخواست زمان تمرین مناسب از سوی مربی جدید خبر داد.

مربی ترک باشگاه استقلال از فردا در تمرینات حاضر خواهد شد. اوزجان بیزاتی ، مربی ترکیه‌ای تیم فوتبال استقلال ، که پس از انتصاب سهراب بختیاری‌زاده به کادرفنی این تیم اضافه شده بود، با اعلام رسانه رسمی باشگاه استقلال به ایران بازگشت. بیزاتی که به دلیل تشدید درگیری‌ها ایران را به مقصد کشورش ترک کرده بود، بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، آماده بازگشت به جمع آبی‌پوشان شد و به ایران بازگشت.

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با مدیریت باشگاه و کادرفنی، این مربی از فردا در محل تمرینات استقلال حضور خواهد یافت تا در کنار سهراب بختیاری‌زاده، مسئولیت‌های فنی خود را به عهده بگیرد. بیزاتی اولین مربی خارجی است که پس از اعلام آتش‌بس به ایران بازگشته و در حال حاضر تنها مربی خارجی حاضر در تمرینات استقلال خواهد بود. بازگشت بیزاتی نویدبخش تقویت کادرفنی و افزایش پویایی تیم در ادامه فصل است. حضور او می‌تواند به ارتقای سطح تمرینات و آمادگی بازیکنان کمک شایانی نماید.\مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که درخواست زمان تمرین مناسبی از سوی مربی جدید باشگاه دریافت شده است. این درخواست نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری تمرینات با کیفیت است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

استقلال اوزجان بیزاتی سهراب بختیاری‌زاده تمرینات مربی

United States Latest News, United States Headlines