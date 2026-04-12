انتشار فایل‌های جفری اپستین، مجرم جنسی، و ارتباطات سطح بالای او، باعث ایجاد سوالات و ابهاماتی در میان حامیان دونالد ترامپ شده است. برخی از حامیان ترامپ از نحوه برخورد دولت با این پرونده ابراز نارضایتی کرده و معتقدند که پنهان‌کاری‌هایی صورت گرفته است. برکناری دادستان کل سابق، پم باندی، و جایگزینی او، امیدهایی را برای پیگیری جدی‌تر این پرونده ایجاد کرده است.

کیدن مک‌براید، جوان ۱۹ ساله‌ای که در شهر رم ایالت جورجیا زندگی می‌کند، پس از اتمام کلاس‌هایش مستقیماً به خانه می‌رود. او لپ‌تاپش را روشن می‌کند و ساعت‌ها وقت صرف جستجو در فایل‌های جفری اپستین در وب‌سایت وزارت دادگستری آمریکا می‌کند. او همچنین افرادی را که در فضای آنلاین به همین کار مشغول هستند، دنبال می‌کند. مک‌براید، که خود را یک «آدم ترامپی» و «بسیار ضد سیستم» می‌داند، معتقد است که پرونده اپستین همچنان اهمیت دارد، حتی اگر دیگر در صدر اخبار نباشد.

او با اشاره به اعتقادات مذهبی‌اش، تاکید می‌کند که هیچ‌کس نباید رنجی را که زنان متحمل شده‌اند، تحمل کند. مک‌براید از تاخیر وزارت دادگستری در انتشار کامل فایل‌ها و عدم پاسخگویی‌های بعدی، ناامید شده است، این امر باعث دلسردی او و بسیاری دیگر نسبت به جنبش «ماگا» و به‌ویژه پم باندی، دادستان کل سابق دولت شده است. برکناری پم باندی و جایگزینی او با تاد بلانش، در حالی که ترامپ از باندی تمجید کرده بود، برای مک‌براید نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود و او امیدوار است که این تغییر، توجه‌ها را دوباره به پرونده اپستین جلب کند. مک‌براید معتقد است که باندی در پیگرد قانونی «افرادی که باید» کوتاهی کرده است. مک‌براید معتقد است که در نهایت، ممکن است افراد رده‌بالایی بازداشت شوند، اما این موضوع تحت‌الشعاع مسائل دیگری مانند جنگ ایران، بحران‌های مهاجرت و انتخابات میان‌دوره‌ای قرار خواهد گرفت. مک‌براید بر این باور است که اگرچه انتشار فایل‌ها و تلاش برای پیگیری این پرونده‌ها از اهمیت برخوردار است، اما این تلاش‌ها نمی‌تواند بر مسائل مهم‌تری که در حال حاضر جامعه با آن درگیر است، غالب شود. مک‌براید اذعان می‌کند که در عین حال که طرفدار ترامپ است، اما در مورد اقدامات دولت در این پرونده سوالاتی دارد و به دنبال حقیقت است. او تاکید می‌کند که این موضوع برای او فراتر از سیاست‌های حزبی است و مسئله‌ای اخلاقی و انسانی است که نباید نادیده گرفته شود.\پرونده اپستین مدت‌هاست که به محل بحث و جدل بسیاری از نظریه‌پردازان توطئه تبدیل شده است که خود را در زمره حامیان پرشور ترامپ می‌دانند. این افراد بر این باورند که مرگ اپستین در زندان، خودکشی نبوده و دولت در پنهان‌کاری و محافظت از افراد قدرتمند همدست او دست داشته است. این باور در میان برخی از نزدیک‌ترین متحدان سابق و فعلی ترامپ نیز وجود دارد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در سال ۲۰۲۱ در توییتی سوالی در مورد منافع دولت در پنهان کردن اطلاعات مرتبط با اپستین مطرح کرد. سوزی وایلز، رئیس دفتر ترامپ، نیز در مصاحبه‌ای با ونیتی فیر (که بعدها تکذیب شد) هشدار داد که این پرونده می‌تواند به قیمت از دست دادن رای‌دهندگان جدید حزب جمهوری‌خواه تمام شود. با وجود حمایت اکثریت جمهوری‌خواهان از ترامپ، نشانه‌هایی از آسیب دیدن ائتلاف حامیان او در پی این پرونده مشاهده می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از رای‌دهندگان ترامپ، از جمله حامیان «ماگا»، معتقدند که او در این پرونده نقش داشته است. دونالد ترامپ همواره هرگونه تخلف در رابطه با اپستین را تکذیب کرده، اما سابقه روابط شخصی او با این سرمایه‌دار بدنام همچنان مورد توجه قرار دارد. روابط ترامپ و اپستین به سال‌ها قبل از بازداشت اپستین برمی‌گردد و نام ترامپ بارها در فایل‌های منتشر شده وزارت دادگستری ذکر شده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴، از انتشار کامل فایل‌های اپستین حمایت کرده بود، اما پس از بازگشت به کاخ سفید، لحن خود را تغییر داد که این امر منجر به بروز اختلافاتی با برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه شد. سرانجام، ترامپ تحت فشار قربانیان اپستین و اعضای حزب خود، از مخالفت با انتشار فایل‌ها دست کشید و قانونی را برای انتشار هزاران فایل امضا کرد.\برکناری پم باندی، دادستان کل سابق، و جایگزینی او با تاد بلانش، تغییری است که می‌تواند دوباره پرونده اپستین را به کانون توجه بازگرداند. این موضوع، پس از اظهارات ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور سابق، مبنی بر تکذیب ارتباط با اپستین و درخواست برای برگزاری جلسه استماع در کنگره برای قربانیان، بیش از پیش اهمیت یافت. اما مشخص نیست که این تحولات تا چه اندازه می‌تواند نارضایتی در میان حامیان ترامپ و افرادی مانند مک‌براید را کاهش دهد. با این حال، مک‌براید امیدوار است که این تغییرات، منجر به پیگیری جدی‌تر پرونده و محاکمه افراد مسئول شود. این پرونده، به دلیل پیچیدگی‌ها و ابعاد گسترده‌اش، همچنان در صدر اخبار قرار دارد و گمانه‌زنی‌های بسیاری را برانگیخته است. حامیان ترامپ و نظریه‌پردازان توطئه، بر این باورند که دولت در پنهان‌کاری دست داشته و از افراد قدرتمندی که در جنایات اپستین شریک بوده‌اند، محافظت کرده است. این مسئله، شکاف‌هایی را در ائتلاف حامیان ترامپ ایجاد کرده و باعث شده است که برخی از حامیان او، نسبت به این پرونده و عملکرد دولت در این زمینه، دچار تردید شوند. پرونده اپستین، به دلیل ماهیت حساس و جنجالی خود، همچنان به عنوان یک مسئله سیاسی و اخلاقی مطرح است و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر آینده سیاسی و اجتماعی آمریکا داشته باشد. انتشار فایل‌های مربوط به این پرونده، باعث شده است که افکار عمومی نسبت به فساد و سوءاستفاده‌های قدرت، حساس‌تر شود. در حال حاضر، مشخص نیست که این پرونده به کجا خواهد انجامید، اما بدون شک، این موضوع همچنان در دستور کار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد داشت





