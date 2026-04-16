دولت سوریه اعلام کرد تمامی پایگاههای نظامی پیشین آمریکا در این کشور را تحویل گرفته است. این اقدام با هماهنگی واشنگتن صورت گرفته و نشانهای از پایان حضور نظامی آمریکا برای مبارزه با داعش است. بازگشت این پایگاهها همزمان با تلاشها برای ادغام نیروهای کرد در ساختار نظامی سوریه صورت میگیرد.
دولت سوریه روز پنجشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد که تمامی پایگاههای نظامی که پیشتر در اختیار نیروهای نظامی آمریکا بود، رسماً به این کشور بازگردانده شده است.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای ضمن استقبال از این اقدام، تأکید کرد که این تحویل با هماهنگی کامل بین دو دولت صورت گرفته است.
حضور نظامی آمریکا در سوریه بیش از یک دهه و با هدف مبارزه با گروه تروریستی حکومت اسلامی (داعش) ادامه داشت.
آخرین گروه از نظامیان آمریکایی روز پنجشنبه با ترک آخرین پایگاه خود در نزدیکی شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه، عازم مرز عراق شدند.
پایگاه قصروک، که یکی از مراکز کلیدی آمریکا در شمال شرقی سوریه محسوب میشد، در ماههای اخیر به عنوان مرکز لجستیکی برای کاروانهای نظامی و تجهیزات ارسالی به عراق مورد استفاده قرار میگرفت.
پیشتر در اواخر بهمن ماه، ارتش آمریکا پایگاه استراتژیک «التنف» در شمال غربی سوریه را تخلیه کرده بود.
در ماههای اخیر، شاهد گسترش کنترل دولت سوریه بر بخشهایی از شمال شرق این کشور بودهایم که پیشتر تحت کنترل نیروهای کرد متحد آمریکا قرار داشت.
دولت سوریه همچنین رسماً به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است.
مداخله نظامی آمریکا در سوریه در سال ۲۰۱۴ و در پی تصرف بخشهایی از سوریه و عراق توسط داعش آغاز شد.
واشینگتن در طول سالها از نیروهای کرد سوریه در شمال شرقی این کشور حمایت میکرد، اما در سال جاری اعلام کرد که با شکست نسبی داعش، هدف اصلی این اتحاد تا حد زیادی محقق شده است.
گروه داعش پس از جنگ داخلی در سوریه، در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از خاک این کشور و عراق را به تصرف خود درآورد، اما پنج سال بعد توسط ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از این مناطق بیرون رانده شد، هرچند بقایای این گروه همچنان فعالیتهای پراکندهای دارند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در روز جمعه ۲۴ بهمن ماه اعلام کرد که ارتش آمریکا با انتقال ۵۷۰۰ مرد بزرگسال بازداشتشده وابسته به گروه داعش به عراق، مأموریت خود را در سوریه به پایان رسانده است.
حدود سه ماه پیش، دولت سوریه و نیروهای کرد این کشور، با میانجیگری آمریکا، به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نهادهای نظامی و غیرنظامی کرد موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» به تدریج در ساختار دولت ادغام خواهند شد.
این توافق پس از درگیریهای نظامی چند هفتهای میان ارتش سوریه و شبهنظامیان کرد حاصل شد؛ شبهنظامیانی که از متحدان اصلی آمریکا در مبارزه با داعش بودند.
تکمیل فرآیند بازپسگیری پایگاههای نظامی آمریکا از سوی دولت سوریه، میتواند نشانهای از موفقیت در فرآیند ادغام شبهنظامیان کرد در ساختار نظامی ملی این کشور تلقی شود و گامی مهم در جهت بازسازی و تثبیت حاکمیت ملی سوریه بر تمامیت ارضی خود باشد.
این تحولات همچنین ممکن است بر موازنه قدرت منطقهای و روابط سوریه با کشورهای همسایه تأثیرگذار باشد
