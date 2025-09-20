هواداران استن لی، اسطوره مارول، بار دیگر در کامیککان لسآنجلس شاهد حضور او خواهند بود، این بار به شکل یک هولوگرام هوش مصنوعی. این تجربه شامل گفتوگو، عکس گرفتن و تجدید خاطرات با خالق اسپایدرمن است.
هفت سال پس از درگذشت استن لی ، اسطوره بیبدیل دنیای کتابهای مصور مارول ، هواداران پرشمارش بار دیگر شاهد حضور او خواهند بود. این بار، این حضور نه به شکل فیزیکی، بلکه به واسطه یک هولوگرام هوش مصنوعی محقق میشود. نزدیک به هفت سال از خاموشی چراغ عمر استن لی در سن ۹۵ سالگی میگذرد، اما میراث او همچنان در قلب میلیونها طرفدار در سراسر جهان زنده است. خالق بینظیر دنیای مارول ، این بار با یاری هوش مصنوعی ، در قالب یک هولوگرام قادر خواهد بود با دوستدارانش گفتوگو کند و خاطرات بیشمار را زنده نگه دارد.
این ابتکار عمل در بخش ویژهای با عنوان «تجربه استن لی» در کنفرانس سالانه کامیککان لسآنجلس به نمایش در خواهد آمد. این بخش که در فضایی به وسعت ۱۵۰۰ فوت مربع ایجاد شده، با دریافت هزینهای بین ۱۵ تا ۲۰ دلار برای ورود، تجربهای منحصربهفرد را برای بازدیدکنندگان رقم خواهد زد. این تجربه شامل امکاناتی همچون ملاقات با هولوگرام استن لی، گرفتن عکسهای پولی با او و همچنین گفتوگوهای خصوصی سهدقیقهای است که علاقهمندان میتوانند از آن بهرهمند شوند. این رویداد، فرصتی بینظیر برای ادای احترام به این اسطوره و تجدید خاطرات شیرین از دنیای مارول خواهد بود.\باب سبونی، رئیس برنامههای میراث استن لی در استودیو «کارتون» و مدیر پیشین مارول، در این باره میگوید: «ما هرگز کلماتی را در دهان او قرار نمیدهیم که با آنچه در طول زندگیاش دربارهاش سخن گفته، مغایرت داشته باشد.» وی با اشاره به انبوهی از فیلمها و مصاحبههای استن لی که در طول دههها ثبت شده است، ادامه میدهد: «خوشبختانه، با دسترسی به دههها فیلم ویدئویی که افکار او را در موضوعات مختلف ثبت کرده، میتوانیم صدایی بسازیم که به او وفادار باشد؛ نه همیشه واژه به واژه، اما همواره درست از نظر روح، زمینه و نیت.» این سخنان نشان از تعهد عمیق تیم سازنده به حفظ اصالت و روح استن لی دارد و اطمینان میدهد که این هولوگرام، صرفاً یک بازنمایی سطحی نیست، بلکه ادای احترامی صادقانه به شخصیت و افکار اوست. استن لی، که با خلق شخصیتهایی همچون اسپایدرمن، آیرونمن، دردویل و بسیاری دیگر، انقلابی در دنیای کتابهای مصور به پا کرد، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهرههای فرهنگی قرن بیستم شناخته میشود. او نه تنها در میان طرفداران کمیک، بلکه در سراسر جهان به یک نماد تبدیل شد و حضورهای کوتاهش در فیلمهای مارول، به امضای همیشگی این آثار بدل گشت. این حضورها، فارغ از نقشهای کوتاه، به نوعی گواهی بر حضور دائمی او در این جهان خیالی بود.\استن لی، نویسنده و خالق افسانهای مجموعه کتابهای مصور مارول، به سینمای ابرقهرمانی جان بخشید و با همکاری هنرمندانی چون جک کربی و استیو دیتکو، شخصیتهای بیشماری را به دنیای کمیک معرفی کرد. از جمله مشهورترین این شخصیتها میتوان به مرد عنکبوتی، هالک، مردان ایکس، ثور، بلک پنتر، کاپیتان آمریکا و انتقامجویان اشاره کرد که هر یک، به تنهایی، به نمادی از قدرت، امید و مبارزه برای عدالت تبدیل شدند. موفقیتهای این شخصیتها در دنیای کمیک، راه را برای اقتباسهای سینمایی هموار کرد و فیلمهای پرفروش و محبوبی بر اساس آنها ساخته شد که همچنان در سراسر جهان مورد استقبال قرار میگیرند. گرچه استن لی در سال ۱۹۷۲ از کمپانی مارول جدا شد، اما تا پایان عمر به عنوان رئیس بازنشسته این کمپانی شناخته میشد و در نقشهای کوتاهی در فیلمهای مارول حضور مییافت، تا به این وسیله، مهر تایید خود را بر این آثار بزند و میراث خود را برای نسلهای آینده جاودانه سازد. این هولوگرام، بیش از هر چیز، فرصتی برای یادآوری این میراث عظیم و ادای احترام به مردی است که با تخیل و خلاقیت خود، دنیایی از شگفتی و هیجان را برای میلیونها نفر به ارمغان آورد
استن لی مارول کامیککان هولوگرام هوش مصنوعی