بررسی وضعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی در آذرماه؛ بازگشت خوانندگان به تهران، چالش‌های مجوز برای علیرضا قربانی و هشتمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان.

در آذرماه سال جاری، صحنه موسیقی کشور بار دیگر با برگزاری اجراهای زنده متنوع از هنرمندان حوزه‌های مختلف موسیقی پاپ، سنتی و نواحی مواجه شده است. این ماه فرصتی ویژه برای مخاطبان است تا با تماشای آثار تازه، به سالن‌های کنسرت در پایتخت و استان‌ها رونق تازه‌ای ببخشند. کنسرت‌های موسیقی از چند ماه گذشته، همزمان با پایان ایام سوگواری ماه‌های محرم و صفر و بهبود شرایط پس از جنگ، به صورت رسمی در تهران و سایر شهرهای کشور از سر گرفته شدند. بسیاری از کنسرت‌های پاپ که پیش‌تر به دلیل محدودیت سالن‌ها و اختصاص برخی از آن‌ها به کنسرت-نمایش به سایر شهرها کوچ کرده بودند، از آبان‌ماه با پایان این رویدادها، به تهران بازگشتند.

بازگشت هنرمندان و بازگشایی سالن‌های تهران

برخی از خوانندگان پس از چندین ماه وقفه و سکوت، کنسرت‌های خود را از سر گرفتند. هر چند که آمار برگزاری کنسرت‌های موسیقی، به‌ویژه سبک پاپ، در سایر شهرها همچنان بیشتر از تهران است. با این وجود، سالن‌های مرکز همایش‌های برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی، هتل اسپیناس، سالن همایش ضرغام و بعضی از سالن‌های خصوصی به چرخه برگزاری کنسرت‌های موسیقی بازگشتند. این بازگشت نشان‌دهنده تلاش برای جبران مدت‌ها تعطیلی و پاسخ به تقاضای بالای مخاطبان برای حضور در سالن‌های کنسرت است.

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چالش‌های مجوز کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز

برگزاری کنسرت‌های برخی از هنرمندان با چالش‌هایی مواجه بوده است. علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی و تلفیقی، امسال تورکنسرت "ایرانم" را به مدیریت هنری حسام ناصری با تمدیدهای متعدد در شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان و ساری روی صحنه برده است. این خواننده اکنون تورکنسرت "ایرانم" را در شهر رشت به روی صحنه می‌برد. در ماه‌های گذشته اعلام شد که تورکنسرت "ایرانم" قرار است در شاندیز به روی صحنه برود، اما امکان برگزاری این کنسرت فراهم نشد. روابط عمومی کنسرت شامگاه چهارشنبه (چهارم آذرماه) اعلام کرد که تورکنسرت "ایرانم" از ۸ تا ۱۲ آذرماه در ورزشگاه سرپوشیده المپیک شاندیز برگزار خواهد شد.

با این حال، امروز خبرهایی مبنی بر "مجوز وزارت ارشاد برای این کنسرت کافی نیست و باید شورای فرهنگ عمومی هم مجوز این کنسرت را صادر کند" در بعضی از رسانه‌ها منتشر شد و مشخص نیست که این کنسرت برگزار خواهد شد یا خیر. این عدم قطعیت در روند اخذ مجوزها، نگرانی‌هایی را در میان هنرمندان و برگزارکنندگان ایجاد کرده است.

تورهای همایون شجریان و وحید تاج در شهرهای مختلف

همایون شجریان، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی، امسال تورکنسرت‌های خود را با همراهی گروه "سیاوش" و عنوان "هرجا که تویی" در قالب پویشی با همین نام آغاز کرده است. این کنسرت‌ها تاکنون در شهرهای شیراز و اصفهان و جزیره کیش برگزار شده و آذرماه نیز در شهر ساری برگزار می‌شود. این تور علاوه بر گسترش اجراهای زنده موسیقی ایرانی در شهرهای مختلف، با رویکردی اجتماعی و حمایت از فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان دنبال می‌شود. کنسرت‌های وحید تاج، دیگر خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی، نیز پس از چندین ماه وقفه از ۶ آذرماه در شهر دزفول، زادگاه او آغاز خواهد شد.

علی قمصری، آهنگساز و نوازنده تار، نیز آذرماه امسال پروژه "راه ابریشم موسیقی" را با همراهی گروه "همنوازان حصار" از قزوین آغاز کرده است. او در ادامه، با حرکت در مسیر شهرهای مختلف ایران، اجراهای موسیقایی خود را دنبال خواهد کرد. همدان، اراک، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، استهبان، داراب، بندرعباس، لار، جم، کنگان، بوشهر، کازرون، گچساران، بهبهان، رامهرمز، فیروزآباد، مرودشت و شیراز دیگر شهرهای پیش‌بینی شده این سفر هستند.

افزایش قیمت بلیت‌ها و برگزاری جشنواره نواحی در کرمان

قیمت بلیت کنسرت‌ها همچون ماه‌های گذشته با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های اجاره سالن، تجهیزات نور و صدا و تبلیغات همچنان روند صعودی را طی می‌کند. براساس سامانه‌های فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی، قیمت بلیت در تهران ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این قیمت‌ها با اضافه شدن ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، قیمت نهایی افزایش نیز پیدا می‌کند. با این وجود، بلیت بعضی از کنسرت‌ها، به‌ویژه کنسرت‌های پاپ، به اتمام رسیده است.

علاوه بر برگزاری کنسرت‌های متعدد موسیقی در سبک‌های پاپ، کلاسیک، ارکسترال و نواحی، هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به دبیری پیروز ارجمند از ۹ تا ۱۴ آذرماه امسال با حضور ۳۰۰ هنرمند از سراسر کشور در کرمان برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی مغتنم برای بازخوانی، حفظ و معرفی گنجینه‌های ارزشمند موسیقی اقوام ایران است. برخلاف تمرکز صرف بر مراکز استان‌ها، اجراهای این دوره علاوه بر تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان، در ۱۲ شهرستان و ۱۸ نقطه مختلف استان گسترده شده است.