مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، درباره احیای میدان‌ها در پایتخت، با اشاره به تجربه تاریخی و فرهنگی ایران در شکل‌گیری فضاهای عمومی، بیان کرد: میشل فوکو که در سال ۱۳۵۷ به ایران آمده بود، پس از سفر به شهرها و فضاهای مختلف کشور، کتابی با عنوان «ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟» نوشت. او در این کتاب روایت می‌کند که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، از مذهبی و دانشجو گرفته تا کارگر و روستایی، همه از یک «روح مشترک ایرانی» سخن می‌گفتند. به باور این متفکر، ایرانیان در پی آن بودند که «ماورا را به زمین بازگردانند»؛ مفهومی که به گفته او، در فضاهای همگانی و جمعی تجلی پیدا می‌کند. این روح ایرانی، در طول تاریخ نیز در آیین‌هایی مانند نوروز و عاشورا خود را نشان داده و همواره به فضایی نیاز داشته که کارکرد میدان را ایفا کند.

بحث انسان‌محورشدن شهر، موضوع تازه‌ای نیست. سال‌هاست مدیران شهری، معماران و برنامه‌ریزان درباره ضرورت بازگرداندن مردم به فضاهای عمومی سخن می‌گویند؛ اینکه شهر فقط برای خودرو ساخته نشده و میدان باید دوباره به محل دیدار، گفت‌وگو و تجربه زندگی شهری تبدیل شود.

با این حال، این نگاه همیشه با مقاومت جریان‌هایی روبه‌رو بوده که شهر را صرفا شبکه‌ای برای عبور و مرور می‌دیدند. حالا اما آن ایده‌ای که سال‌ها درباره‌اش صحبت می‌شد، با انگیزه‌ای متفاوت در متن شهر دیده می‌شود؛ میدان‌هایی که دیگر فقط محل عبور نیستند و شب‌هایی که مردم در آن حضور دارند، بی‌آنکه شهر از نفس بیفتد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Urban Planning Human-Centric City Public Spaces Community Engagement Cultural Exchange Social Interaction Life Of The City Urban Regeneration Community Building Public Spaces Revival

United States Latest News, United States Headlines