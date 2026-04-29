هواپیمایی ماهان پس از دو ماه تعطیلی، پرواز خود را به مقصد مسکو آغاز کرد و پروازهای جدید به مقاصد مختلف برنامهریزی شده است. همچنین، پیشبینی قیمت طلا و سکه نشان میدهد که مثقال طلا آماده صعود به کانال ۸۱ میلیون تومانی است.
اهورا محمدی، مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که هواپیمایی ماهان پس از دو ماه تعطیلی، امروز (سهشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) پرواز خود را به مقصد مسکو از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز کرد و پرواز بازگشت آن نیز ساعت ۱۶ به فرودگاه امام خمینی بازگشت.
وی با اشاره به افزایش فرکانس پروازهای خارجی، افزود که برای فردا (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت) نیز پروازها به مقاصد مختلف از جمله بانکوک، استانبول، پکن، مدینه، نجف، مسقط، شانگهای، ایروان و شنژن برنامهریزی شده است. محمدی همچنین اعلام کرد که پروازهای بانکوک (تایلند)، شنژن (چین) و ایروان (ارمنستان) برای نخستین بار پس از جنگ، مجدداً راهاندازی خواهند شد. در بخش دیگری از این خبر، به پیشبینی قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، اشاره شده است.
بر اساس این پیشبینی، مثقال طلا آماده صعود به کانال ۸۱ میلیون تومانی شده است. همچنین، آخرین رصد ماهوارهای از تنگه هرمز نشان میدهد که در مدت ۷۲ ساعت، ۵۲ کشتی ایرانی موفق به شکستن محاصره شدهاند. علاوه بر این، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه سهشنبه، ۸ اردیبهشت، اعلام شده است که دلار کانال قیمت عوض کرده و سکه نیز جهش ۱۰ میلیون تومانی داشته است.
سناریوهای جدید افزایش مبلغ کالابرگ نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش همچنین شامل جدول قیمتهای روزانه دلار، طلا و سکه است که نشان میدهد بازار ارز و فلزات در روز سهشنبه، ۸ اردیبهشت، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای آینده پیشبینی شده است و کارشناسان معتقدند که این تغییرات میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
همچنین، افزایش فرکانس پروازهای خارجی نشاندهنده بهبود روابط بینالمللی و افزایش فعالیتهای تجاری است که میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند
