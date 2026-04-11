فضانوردان ماموریت آرتمیس ۲ پس از یک سفر تاریخی به دور ماه، با موفقیت به زمین بازگشتند. این ماموریت که شامل پرواز در اطراف سمت پنهان ماه بود، نقطه عطفی در برنامه فضایی ناسا به شمار می‌رود و راه را برای بازگشت انسان به سطح ماه و ایجاد پایگاه دائمی در آن هموار می‌کند.

فضانورد ان آرتمیس ۲ با یک فرود موفقیت‌آمیز به سلامت به زمین بازگشتند و ماموریت تاریخی خود را به پایان رساندند. کپسول اوریون، طبق برنامه در اقیانوس آرام، در فاصله‌ای نزدیک به یک و نیم کیلومتری از هدف خود، در آب فرود آمد. این بازگشت ایمن، نقطه عطفی در برنامه آرتمیس ناسا به شمار می‌رود و راه را برای مراحل بعدی این برنامه، از جمله بازگشت انسان به سطح ماه و ایجاد پایگاه دائمی در آن، هموار می‌کند.

چهار فضانورد این ماموریت، پیش از این، بیش از هر انسان دیگری به فضایی دورتر از زمین سفر کرده بودند و این دستاورد، نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در اکتشافات فضایی است. ناسا پس از بازگشت ایمن کپسول اوریون به زمین، سفر چهار فضانورد خود به دور ماه را به عنوان ماموریتی بی‌نقص ستود و این موفقیت را گامی مهم در جهت تحقق اهداف بلندپروازانه فضایی خود دانست. فرود روی آب این فضانوردان، که حدود دو ساعت پیش از غروب خورشید انجام شد، به‌طور زنده پخش شد و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شاهد این لحظات تاریخی بودند. فضاپیمای اوریون با سرعت سرسام‌آوری بیش از ۳۸۶۰۰ کیلومتر در ساعت به جو بالایی زمین برخورد کرد و سپر حرارتی آن در معرض دمایی نزدیک به نصف دمای سطح خورشید قرار گرفت. این شرایط سخت، آزمونی بزرگ برای فناوری‌های به کار رفته در این فضاپیما بود و موفقیت در عبور از این مرحله، نشان از توانمندی‌های مهندسی و علمی ناسا دارد. گرمای شدید ناشی از ورود به جو، باعث شد که کپسولی که فضانوردان آن را اینتگریتی نامیدند، در طول فرود به مدت شش دقیقه ارتباط خود را با مرکز کنترل ماموریت در هوستون از دست بدهد. اما پس از این مدت، صدای فرمانده رید وایزمن شنیده شد که اعلام کرد: هوستون، اینتگریتی اینجاست. ما صدای شما را بلند و واضح می‌شنویم. این لحظه، نفس راحتی را برای تیم کنترل ماموریت به ارمغان آورد و نشان داد که همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. تیم‌های بازیابی در محل آماده بودند تا این چهار فضانورد رید وایزمن ۵۰ ساله، ویکتور گلاور ۴۹ ساله و کریستینا کوخ ۴۷ ساله از آمریکا، به همراه جرمی هنسن ۵۰ ساله از کانادا را بیرون آورند. این فضانوردان پس از خروج از کپسول، با دقت به وسیله هلیکوپتر به ناو هواپیمابر یو اس اس جان پی مورتا منتقل شدند و تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند. این معاینات برای اطمینان از سلامت جسمی و روحی فضانوردان انجام شد و نتایج آن، برای برنامه‌ریزی‌های آتی ناسا در ماموریت‌های فضایی، بسیار حائز اهمیت است. در پایان ماموریت آرتمیس ۲، ناسا تمرکز خود را بر آماده شدن برای بازگشت به سطح ماه معطوف کرده است. این ماموریت، در واقع، یک سفر آزمایشی به دور ماه بود و فضاپیما قصد فرود بر سطح ماه را نداشت، بلکه در اطراف سمت پنهان و تاریک آن پرواز کرد که هرگز از زمین قابل مشاهده نیست. ماهواره‌ها پیش از این، از سمت پنهان ماه عکس گرفته بودند، اما فضانوردان، اولین چشمان انسانی بودند که برخی از قسمت‌های سطح سمت پنهان و دهانه‌های وسیع و دشت‌های گدازه‌ای آن را دیدند. این تجربه، دریچه‌ای نو به سوی درک عمیق‌تر از ماه و اسرار نهفته در آن گشود. ریک هنفلینگ، مدیر پرواز، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از بازگشت فضانوردان به زمین، با اشاره به اضطراب و نگرانی‌های موجود در طول ماموریت، از اعتماد راسخ به موفقیت آن سخن گفت. او افزود: وقتی دریچه جانبی کپسول باز شد، همه ما نفس راحتی کشیدیم. او همچنین گفت: فکر می‌کنم آنها واقعاً حس شگفت‌انگیزی از آنچه که ما سعی داشتیم به آن دست یابیم، به ارمغان آوردند. این سخنان، نشان‌دهنده اهمیت این ماموریت در تحقق رویاهای دیرینه بشر برای کشف فضا و گسترش مرزهای دانش است





