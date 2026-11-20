سهراب بختیاری‌زاده به استقلال بازگشت و رضا بیرانوند جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد. جزئیات انتخابات فیفا و مواضع کنفدراسیون‌ها.

سهراب بختیاری‌زاده ، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از دو روز دوری از کار و اعلام استعفای موقت، روز جمعه به تمرینات این باشگاه بازگشت. وی که پیش‌تر به دلیل برخی مشکلات از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که بنا به درخواست هواداران آبی‌پوشان تصمیم به بازگشت گرفته است. بختیاری‌زاده صبح امروز در زمین شماره چهار ورزشگاه آزادی حضور یافت تا کارهای روتین را از سر گیرد.

آمادگی استقلال برای سفر به دبی

تیم استقلال هم‌اکنون برای برگزاری پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا آماده می‌شود. طبق برنامه اعلام شده، این تیم روز شنبه با پرواز مستقیم راهی شهر دبی خواهد شد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده قرار است ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه دوم آذرماه به میزبانی تیم العین امارات در میدان ورزشی به میدان بروند. آبی‌پوشان تهران تاکنون در چهار دیدار قبلی خود در این رقابت‌ها، سه پیروزی و یک شکست را به ثبت رسانده‌اند.

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رقابت‌های انتخابات ریاست فیفا

پرونده نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه ماه از اسامی نامزدهای تأییدشده مطلع خواهند شد. جیانی اینفانتینو از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶، در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شد و در صورت پیروزی در انتخابات پیش‌رو می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ در این سمت باقی بماند.

مواضع فیلیپ دیالو و کوزو تاشیما

فیلیپ دیالو، ۶۳ ساله، که در ژانویه ۲۰۲۳ ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت، به عنوان رقیب جیانی اینفانتینو معرفی شد. او ابتدا به عنوان رییس موقت فعالیت کرد، سپس در ژوئن ۲۰۲۳ انتخاب شد و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد. کوزو تاشیما، ۶۸ ساله و رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نیز نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود و از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد.

تحلیل شانس‌های اینفانتینو

یوفا، کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشگام مخالفت با اینفانتینو شدند، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا بعداً موضع خود را تغییر داد و از او حمایت کرد. با وجود مخالفت‌های یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای، اینفانتینو به دلیل پیشنهاد افزایش بودجه توسعه فوتبال جهان به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند، موقعیت قدرتمندی دارد. نامزدانی مانند رامون وگا در فهرست رسمی قرار ندارند.

پیروزی بیرانوند و جعفری در آسیا

رضا بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را به دست آورد. این دروازه‌بان که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ به جمع سه نامزد نهایی راه یافته بود، سرانجام در دومین حضور خود موفق به کسب این جایزه شد. همچنین مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد.