شایعات بازگشت ژوزه مورینیو به رئال مادرید پس از لایک کیلیان امباپه به یک پست مرتبط در شبکههای اجتماعی، به شدت قوت گرفته است. فلورنتینو پرز به دنبال جایگزینی برای آلوارو آربلوا است و مورینیو یکی از اصلیترین گزینهها محسوب میشود.
آینده نیمکت رئال مادرید در حال حاضر یکی از مهمترین و داغترین مباحث در محافل ورزشی و رسانهای اسپانیا و جهان است. با توجه به اینکه فصل جاری برای کهکشانیها با دست خالی به پایان رسیده و امیدی به کسب جام وجود ندارد، فلورنتینو پرز ، رئیس باشگاه رئال مادرید ، به طور جدی به فکر تغییرات در کادر فنی تیم است.
آلوارو آربلوا، سرمربی فعلی، به احتمال زیاد در پایان فصل از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد و نامهای متعددی به عنوان جایگزین او مطرح شدهاند. در ابتدا، دیدیه دشان، مربی تیم ملی فرانسه، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی سابق پاریسنژرمن و یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول، به عنوان گزینههای اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. اما در روزهای اخیر، شایعات و اخبار مربوط به بازگشت ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی و باتجربه، به سانتیاگو برنابئو به شدت قوت گرفته است.
مورینیو در حال حاضر هدایت تیم بنفیکا را بر عهده دارد و سابقه حضور در رئال مادرید را نیز در کارنامه خود دارد. او بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت این تیم را بر عهده داشت و در آن دوران موفق به کسب یک جام حذفی و یک سوپرجام اسپانیا شد. همچنین، تیم رئال مادرید تحت هدایت مورینیو سه بار به مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت.
نکته قابل توجه و جالب در این میان، لایک کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی و مهاجم پاریسنژرمن، به یک پست در شبکههای اجتماعی است. این پست که در صفحه Score90 در اینستاگرام منتشر شده بود، به مقایسه آمار و عملکرد کریستیانو رونالدو قبل و بعد از حضور مورینیو در رئال مادرید میپرداخت و سپس همین مقایسه را برای کیلیان امباپه انجام میداد.
لایک امباپه به این پست، به عنوان چراغ سبزی از سوی او برای بازگشت مورینیو به رئال مادرید تلقی شده است و هواداران این تیم را به شدت هیجانزده کرده است. این واکنش نشان میدهد که امباپه ممکن است با حضور مورینیو در رئال مادرید، تمایل بیشتری به پیوستن به این تیم داشته باشد.
با توجه به اینکه امباپه یکی از بهترین بازیکنان جهان است و رئال مادرید به شدت به دنبال جذب او است، بازگشت مورینیو میتواند نقش مهمی در تحقق این انتقال ایفا کند. فلورنتینو پرز در حال حاضر در حال بررسی دقیق تمام جوانب این موضوع است و به دنبال بهترین گزینه برای هدایت تیم در فصل آینده است.
او قصد دارد با انتخاب یک مربی باتجربه و موفق، رئال مادرید را به دوران اوج خود بازگرداند و دوباره به یک قدرت بیرقیب در اروپا تبدیل کند. ژوزه مورینیو در ۶۳ سالگی، پس از گذراندن دوران حرفهای پرفراز و نشیب در تیمهای مختلفی مانند چلسی، منچستریونایتد، تاتنهام، رم، فنرباغچه و بنفیکا، میتواند فرصتی دوباره برای اثبات خود در رئال مادرید به دست آورد.
او در دوران اول حضورش در رئال مادرید، با وجود کسب نتایج قابل قبول، نتوانست به تمام اهداف خود دست یابد و در نهایت با انتقاداتی روبرو شد. اما اکنون، با کسب تجربه بیشتر و شناخت بهتر از شرایط فوتبال اسپانیا، میتواند با آمادگی بیشتری به سانتیاگو برنابئو بازگردد.
نکته جالب دیگر این است که در ترکیب رئال مادرید در فصل آخر حضور مورینیو، هم ژابی آلونسو و هم آلوارو آربلوا حضور داشتند؛ دو مربی که در این فصل هدایت رئال مادرید را بر عهده داشتند و حالا مورینیو ممکن است جانشین آنها شود. از سوی دیگر، در ترکیب فعلی تیم حتی یک بازیکن از دوره اول حضور مورینیو در رئال مادرید باقی نمانده است.
این نشان میدهد که رئال مادرید در سالهای اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است و مورینیو باید با یک تیم کاملاً جدید کار کند. با وجود اینکه دوران حرفهای مورینیو در سالهای اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده است، بازگشت احتمالی او به رئال مادرید میتواند یک تحول بزرگ در این تیم ایجاد کند و دوباره امیدها را در دل هواداران زنده کند
