بازگشت چهار فضانورد مأموریت « آرتمیس ۲ » به زمین. این فضانوردان ، که رکورد بیشترین فاصلۀ انسان از کرۀ زمین را بهنام خود ثبت کردند، پس از سفری تقریباً ده روزه به کره ماه ، به زمین بازگشتند. کپسول «اوریون» حامل این چهار فضانورد، طبق برنامه در ساعت ۳:۳۷ بامداد به وقت ایران روز شنبه، ۲۲ فروردین، در نزدیکی شهر سندیهگو در اقیانوس آرام فرود آمد. ماموریت « آرتمیس ۲ » نخستین مأموریت سرنشیندار به نزدیکی کرۀ ماه در بیش از نیم قرن گذشته بود و نقطه عطفی در تاریخ اکتشافات فضایی به شمار میرود.
این فضانوردان، شامل رید وایزمن، ویکتور گلاوِر و کریستینا کوخ، سه فضانورد آمریکایی از ناسا و جرمی هنسِن کانادایی، نخستین انسانهایی هستند که با پشت سر گذاشتن مسیری معادل یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۵۱۵ کیلومتر، بخش تاریک ماه را به چشم دیدند. این رکورد جدید، نشاندهندۀ دورترین نقطهای است که تاکنون انسان به آن دست یافته است و گامی مهم در جهت گسترش دانش بشری محسوب میشود. فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیمکره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست. آنها در این مدت، بهطور مستقیم برخورد شهابسنگها با سطح ماه را مشاهده کردند، پدیدهای که به صورت «جرقهها و درخششهای لحظهای» بر سطح تاریک و پُر دهانهٔ ماه دیده شد و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دانشمندان قرار داد. این مأموریت، نه تنها یک دستاورد بزرگ علمی بود، بلکه مقدمهای بر مأموریتهای آتی ناسا و دیگر آژانسهای فضایی به شمار میرود. برنامههایی که هدفشان، بازگرداندن انسان به کرۀ ماه و حتی فراتر از آن، اکتشافات عمیقتر در منظومه شمسی است. این مأموریت، که پس از سالها برنامهریزی و پشت سر گذاشتن چالشهای متعدد از جمله تأمین بودجه و مسائل فنی انجام شد، اهمیت ویژهای در رقابتهای فضایی میان قدرتهای بزرگ دنیا دارد. سازمان فضایی آمریکا (ناسا) امیدوار است تا با تداوم این پروژهها، جایگاه خود را در عرصۀ اکتشافات فضایی حفظ و ارتقاء بخشد.\ماموریت «آرتمیس ۲» که به منظور آمادهسازی برای مأموریتهای سرنشیندار آتی طراحی شده بود، علاوه بر ثبت رکوردهای جدید، جنبههای ویژهای نیز داشت. از جمله این که، این ماموریت با حضور نخستین رنگینپوست، نخستین زن و نخستین غیرآمریکایی در یک مأموریت قمری همراه بود. این امر نشاندهندۀ تعهد ناسا به تنوع و گنجاندن طیف وسیعی از افراد در برنامههای فضایی است و الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود. انتخاب این فضانوردان، با توجه به تواناییها و تخصصهای منحصربهفردشان انجام شده بود و هر یک از آنها نقش مهمی در موفقیت این مأموریت ایفا کردند. این مأموریت، تجربۀ ارزشمندی را برای آنها رقم زد و آمادگی آنها را برای مأموریتهای پیچیدهتر در آینده افزایش داد. علاوه بر این، دادهها و اطلاعات جمعآوری شده در این مأموریت، به دانشمندان و مهندسان کمک خواهد کرد تا فناوریهای جدید را توسعه دهند و تجهیزات بهتری را برای مأموریتهای آتی طراحی کنند. این تلاشها در نهایت، به گسترش دانش بشری و پیشرفتهای علمی در حوزههای مختلف منجر خواهد شد.\مسیر طولانی این فضاپیما به دور ماه، فرصتی بینظیر برای آزمایش سیستمها و تجهیزات مورد استفاده در مأموریتهای آینده فراهم کرد. دانشمندان و مهندسان از این فرصت برای جمعآوری دادههای ارزشمند در مورد محیط اطراف ماه، تأثیر تابش بر فضاپیما و رفتار انسان در فضا استفاده کردند. بررسی دادههای جمعآوری شده در این مأموریت، به درک بهتر چالشهای پیشروی انسان در سفرهای فضایی طولانیمدت کمک خواهد کرد. این اطلاعات برای طراحی فضاپیماهای پیشرفتهتر، سیستمهای پشتیبانی حیات بهبود یافته و استراتژیهای جدید برای مقابله با خطرات ناشی از سفر در فضا ضروری است. مأموریت «آرتمیس ۲» گامی مهم در جهت تحقق اهداف بلندپروازانۀ ناسا برای بازگشت به ماه و اکتشافات عمیقتر در فضا محسوب میشود. این مأموریت، نشاندهندۀ تعهد انسان به کشف ناشناختهها و تلاش برای گسترش مرزهای دانش است. با توجه به رقابتهای فزایندۀ فضایی، موفقیت این مأموریت، جایگاه آمریکا را در این عرصه تقویت میکند و انگیزهای برای پیشرفتهای بیشتر در آینده خواهد بود. این رویداد، همچنین، تأثیر قابل توجهی بر الهامبخشی به نسلهای جوان و افزایش علاقهمندی به علم و فناوری خواهد داشت
