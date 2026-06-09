شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) پس از رفع محدودیت‌های پروازی، عملیات خود را به طور کامل از سر گرفت و آمادگی کامل برای خدمات به مسافران و زائران را اعلام کرد. به دنبال این تصمیم، پروازهای بازگشت حجاج با موفقیت انجام شد و ترمینال سلام به طور کامل آماده است. معاون بهره‌برداری این شرکت شمquil بر بازگشت تدریجی ایرلاین‌های خارجی و حفظ ایمنی به عنوان اولویت اصلی تأکید کرد.

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بازگشایی آسمان کشور و رفع محدودیت‌های پروازی، عملیات پروازی خود را از سر گرفت. این شهر فرودگاهی در حال حاضر آمادگی کامل برای پذیرش و اعزام همه پروازهای برنامه‌ای و غیربرنامه‌ای را دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروازهای بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام با موفقیت در ترمینال سلام فرود آمدند. جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری این شرکت، با اعلام این خبر، گفت: با بازگشت شرایط عملیاتی صنعت هوانوردی کشور به حالت عادی، تمام بخش‌های عملیاتی، خدمتی و پشتیبانی شهر فرودگاهی در آمادگی کامل قرار گرفته‌اند و ارائه خدمات به مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و دیگر ذی‌نفعان بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: در طول دوره محدودیت‌های پروازی، با حفظ آمادگی کامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروهای عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت سریع و ایمن پروازها صورت گرفت و اکنون شهر فرودگاهی آماده پذیرش و اعزام تمام پروازهاست. صالحی آرتیمانی با تاکید بر آمادگی کامل ترمینال سلام برای خدمت‌رسانی به زائران، اظهار داشت: تمام ظرفیت‌های عملیاتی این ترمینال از جمله گیت‌های کنترل گذرنامه، سامانه‌های انتقال بار، تجهیزات هندلینگ و نیروهای خدماتی و عملیاتی در آماده‌باش کامل هستند تا عملیات بازگشت حجاج با بالاترین سطح ایمنی، نظم و کیفیت خدمات انجام شود.

وی همچنین از آغاز فرآیند بازگشت شرکت‌های هواپیمایی خارجی خبر داد و گفت: پس از انجام ممیزی‌ها و ارزیابی‌های لازم توسط این شرکت‌ها بر اساس الزامات و استانداردهای ملی و بین‌المللی، در هفته‌های آینده شاهد بازگشت تدریجی ایرلاین‌های خارجی و افزایش تعداد پروازهای بین‌المللی خواهیم بود. معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: از بامداد ۱۹ خردادماه با صدور مجوزهای لازم، سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز مطابق برنامه به چرخه عملیاتی شهر فرودگاهی باز خواهند گشت و روند عادی ارائه خدمات پروازی از سر گرفته خواهد شد.

صالحی آرتیمانی در پایان تأکید کرد: حفظ ایمنی، پایداری عملیات، روان‌سازی فرآیندهای فرودگاهی و تکریم مسافران و زائران، مهم‌ترین اولویت‌های شهر فرودگاهی در دوره بازگشت به شرایط عادی عملیاتی خواهد بود. از مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مرکز اطلاعات پرواز با شماره ۰۹۶۳۳۰ اقدام کنند





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