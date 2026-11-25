بازگشت جنسن هوانگ به مدیرعاملی انویدیا موجب افزایش ۳۴ میلیارد دلاری ثروت وی و جهش ۳۱.۵ درصدی سهام شرکت شد. این اقدام با حمایت دونالد ترامپ انجام شده و تاثیر گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته است.

تصمیم هیئت مدیره شرکت انویدیا برای بازگرداندن جنسن هوانگ به سمت مدیرعاملی این غول تکنولوژی، تغییری تاریخی در بازارهای مالی جهان ایجاد کرد. بر اساس فهرست لحظه‌ای میلیاردرهای نشریه فوربس ، این اتفاق حدود ۳۴ میلیارد دلار به ثروت شخصی جنسن هوانگ افزود و باعث شوک مثبت در بازارهای بورس شد. این رویداد نه تنها ارزش شرکت انویدیا را دگرگون کرد، بلکه واکنش‌های متفاوتی را در بازارهای آسیا، آمریکا و اروپا برانگیخت.

تحلیل رشد بازار و تأثیر بر سرمایه‌گذاران

سهام شرکت انویدیا در پایان معاملات روز دوشنبه، ۳۱.۵ درصد افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت را به حدود ۹۵۰ میلیارد دلار رساند. این رقم بزرگ‌ترین افزایش یک‌روزه ارزش بازار یک شرکت در تاریخ محسوب می‌شود. این رشد قابل توجه، ارزش سرمایه‌گذاری‌های دونالد ترامپ را نیز به طور چشمگیری بالا برد و موج صعودی آن به بازارهای آمریکا و آسیا سرایت کرد، هرچند که تاثیر آن بر بازارهای اروپا محدودتر بود.

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دونالد ترامپ که پیش از این تلاش‌هایی برای بازگشت جنسن هوانگ انجام داده بود، در گفت‌گویی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در روز دوشنبه اعلام کرد که او موفق شده هیئت مدیره انویدیا را متقاعد کند. بر اساس بیانیه رسمی شرکت انویدیا، این تصمیم با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های مقامات ارشد دولت آمریکا اتخاذ شده است. تحلیل‌های روزنامه فایننشال تایترز از اظهارنامه‌های مالی اجباری ترامپ نشان می‌دهد که حساب‌های سرمایه‌گذاری وی تا ۳۰ سپتامبر ممکن است بین ۳۲ هزار تا ۳۷۰ هزار سهم انویدیا در اختیار داشته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید، چندین بار بر میزان سهام خود در این شرکت افزوده است. با فرض اینکه این میزان دارایی اخیرا تغییری نکرده باشد، ارزش سهام ترامپ در معاملات روز دوشنبه بین ۱.۳ میلیون تا ۱۵ میلیون دلار افزایش یافته است. با این حال، اسناد مالی تنها بازه‌های ارزشی دارایی‌ها را نشان می‌دهند و هنوز اطلاعات مربوط به ماه‌های اکتبر و نوامبر را در بر نمی‌گیرند. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ترامپ به طور مستقل بر عهده موسسات مالی شخص ثالث است.

موقعیت کارکنان و واکنش بازارهای جهانی

بسیاری از کارکنان شرکت انویدیا نیز از این رشد چشمگیر ثروتمند شده‌اند. در نظرسنجی ۲۰۲۴ وب‌سایت بلایند که انجمن ناشناس ویژه کارکنان تایید شده شرکت‌های فناوری است، ۷۶ درصد از کارکنان شرکت‌کننده اعلام کردند که میلیونر هستند. بیش از چهار نفر از هر ۱۰ نفر نیز ارزش خالص دارایی خود را ۱۰ میلیون دلار یا بیشتر اعلام کردند.

بر اساس گزارش سالانه انویدیا، هزینه پرداخت مبتنی بر سهام به کارکنان در سال مالی منتهی به ژانویه، به ۶.۴ میلیارد دلار رسید. کارکنان همچنین می‌توانند مقدار محدودی از سهام شرکت را با حداقل ۱۵ درصد تخفیف خریداری کنند. نرخ خروج کارکنان از این شرکت با حدود ۴۲ هزار نفر نیروی انسانی، در آن سال، ۳.۷ درصد بود. اگرچه میزان سهام متعلق به هر یک از کارکنان به صورت عمومی منتشر نمی‌شود، اما احتمالا بسیاری از آنان همچنان بخش قابل‌توجهی از ثروت خود را به شکل سهام انویدیا نگه داشته‌اند. این موضوع می‌تواند دلیلی باشد که کارکنان، جنسن هوانگ را فردی بدانند که آنان را ثروتمند کرده است و باید همچنان مدیریت شرکت را بر عهده داشته باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰ هزار نفر که مدعی بودند در انویدیا کار می‌کنند، طوماری را در حمایت از بازگشت وی امضا کرده‌اند.

واکنش شاخص‌های بورس و آینده نظارتی

در وال‌استریت، شاخص نزدک کامپوزیت که تمرکز زیادی بر سهام شرکت‌های فناوری دارد، روز دوشنبه با رشد ۶.۵ درصدی بسته شد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۴.۷ درصد افزایش یافت. این دو شاخص بهترین عملکرد روزانه خود را از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ثبت کردند. ارزش بازار شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود سه تریلیون دلار افزایش یافت و این موج صعودی روز سه‌شنبه به بازارهای آسیا نیز سرایت کرد.

شاخص تایکس تایوان ۹ درصد افزایش یافت و شاخص کسپی کره جنوبی نیز با رشد ۶.۳ درصدی، بار دیگر از سطح ۵۰۰۰ واحد عبور کرد. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن که روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات رسمی فعالیت نداشت، ۳.۹ درصد افزایش یافت. در مقابل، رشد بازارهای اروپا به مراتب محدودتر بود. روز دوشنبه، شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا، ۱.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص دکس آلمان، ۲.۲ درصد و شاخص فوتسی ۱۰۰ انگلیس حدود ۱.۳ درصد رشد کردند.

سهام شرکت‌های فعال در صنعت تراشه، از جمله شرکت هلندی ای‌اس‌ام‌ال، روز دوشنبه افزایش یافت، اما شاخص‌های اصلی بازارهای اروپا صبح روز سه‌شنبه در واقع اندکی کاهش پیدا کردند. یکی از دلایل اصلی واکنش محدود بازارهای اروپا، سهم کمتر شرکت‌های فناوری در این بازارهاست. بر اساس داده‌های شرکت شاخص‌ساز استاکس، بخش فناوری تنها ۹.۵ درصد از شاخص استاکس ۶۰۰ را تشکیل می‌دهد، در حالی که بانک‌ها با سهم ۱۶.۲ درصدی، بزرگ‌ترین بخش این شاخص هستند.

جنسن هوانگ قرار است اول دسامبر در جلسات غیرعلنی سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا حضور یابد و سپس سوم دسامبر در جلسه علنی کمیته بانکی سنا شرکت کند. هیئت مدیره انویدیا نیز در بیانیه‌ای بازگشت جنسن هوانگ به مدیرعاملی را تایید و اعلام کرد که این تصمیم بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و منافع بلندمدت شرکت اتخاذ شده است. این رویداد به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ بازارهای مالی و تکنولوژی ثبت خواهد شد.