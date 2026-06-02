مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی از طریق پلتفرم اتونوین با خودروهایی از برندهای تویوتا، اشکودا، داچیا، بیوای دی و نیسان آغاز شد. متقاضیان از ۱۱ تا ۱۳ خرداد باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی مسدود کنند.
سامانه عرضه خودروهای وارداتی پس از مدتی توقف، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس برنامه اعلامشده از سوی مسئولان، مرحله جدید این عرضه از طریق پلتفرم معروف اتونوین انجام خواهد شد.
در این دوره، خودروهایی از برندهای مطرح جهان مانند تویوتا، اشکودا، داچیا و بیوای دی در دسترس متقاضیان قرار میگیرد. این خبر در شرایطی منتشر میشود که بازار خودروی ایران مدتهاست با نوسانات قیمتی و کمبود عرضه مواجه است. به گزارش ایران، متقاضیان باید از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ خردادماه، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند. امکان افتتاح این حسابها در بانکهای ملی، ملت، تجارت، صادرات، رسالت و مهر ایران فراهم شده است.
ثبت سفارش خودروها نیز از ۱۳ خرداد آغاز میشود و تا ۱۸ خرداد ادامه دارد. همچنین وجوه مسدودشده در روز ۱۹ خرداد آزاد خواهد شد. این طرح با هدف تنظیم بازار و پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه که به دنبال خودروهای خارجی هستند، اجرا میشود. در میان خودروهای عرضهشده، تویوتا کرولا هیبرید به عنوان یکی از شناختهشدهترین گزینهها ظاهر شده است.
این مدل با پیشرانه ۱.۸ لیتری هیبریدی و طراحی مدرن، توانسته جایگاه خود را در میان علاقهمندان خودروهای سبز و کماستهلاک تثبیت کند. موتور چهارسیلندر ۱.۸ لیتری آن به تنهایی ۹۸ اسب بخار قدرت تولید میکند و در کنار موتور الکتریکی، مجموع خروجی به ۱۲۱ اسب بخار میرسد. استفاده از گیربکس CVT نیز در راستای کاهش مصرف سوخت و بهینهسازی راندمان حرکتی این خودرو تعریف شده است.
در کنار کرولا، اشکودا اوکتاویا نیز با پشتوانه گروه فولکسواگن، یکی دیگر از سدانهایی است که میتواند توجه بازار را به خود جلب کند. اوکتاویا با موتور ۱.۴ لیتری توربوشارژ بنزینی عرضه میشود. پیشرانهای چهارسیلندر با فناوری تزریق مستقیم سوخت که توان تولید حدود ۱۵۰ اسب بخار قدرت و ۲۵۰ نیوتنمتر گشتاور را دارد. اما جذابیت این خودرو فقط به بخش فنی محدود نمیشود.
مجموعهای از امکانات رفاهی مانند سیستم ورود و استارت بدون کلید، صندلیهای جلو با تنظیم برقی و حافظه، تهویه مطبوع اتوماتیک دو منطقهای، گرمکن صندلیهای جلو و آینههای جانبی برقی مجهز به گرمکن، اوکتاویا را در جایگاه یک سدان خانوادگی مجهز و مدرن قرار میدهد. در بخش کراساوورها، داچیا داستر علاوه بر گیربکس اتوماتیک و سیستم دو دیفرانسیل، به پیشرانه فولهیبرید با موتور ۱.۶ لیتری تنفس طبیعی مجهز شده است.
داستر با توان ۱۴۰ اسب بخار و گشتاور ۲۵۰ نیوتنمتر، شتاب صفر تا صد را در حدود ۱۰ ثانیه ثبت میکند و در عین حال، مصرف سوختی نزدیک به ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد. ترکیبی که آن را به گزینهای منطقی برای کسانی تبدیل میکند که هم به مصرف اقتصادی فکر میکنند و هم به کاربری چندمنظوره. در سوی دیگر این عرضه، بیوایدی سیلیون 06 قرار دارد.
سیلیون 06 که به تازگی در سال ۲۰۲۵ معرفی شده، در نسخههای تمامبرقی و پلاگین هیبریدی به بازارهای جهانی آمده است. نسخه وارداتی BYD Sealion 06 DM-i از سامانه پلاگین هیبریدی DM-i بهره میبرد. DM-i را میتوان یک سیستم هیبریدی پیشرفته دانست که ترکیبی از خصوصیات موتورهای الکتریکی و موتورهای درونسوز را به کار میگیرد. در این خودرو، موتور بنزینی توان تولید 100 اسببخار قدرت و 126 نیوتنمتر گشتاور را دارد.
در کنار آن، یک موتور برقی با 214 اسب بخار قدرت و 260 نیوتنمتر گشتاور قرار گرفته است. ترکیب این دو منبع نیرو، شتاب صفر تا صد 7.8 ثانیهای را برای سیلیون 06 فراهم میکند. نیسان قشقایی یک کراساوور کامپکت و جمعوجور است. باک سوخت این خودرو حدود ۵۷ لیتر ظرفیت دارد و میانگین مصرف آن نیز ۶.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.
بنابراین میتوان مسافت بالایی در حدود ۸۰۰ کیلومتر را با یک باک طی کرد. البته این ارقام برای شرایط استاندارد است و در عمل، نیسان قشقایی جدید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر پیمایش را با یک باک ارائه خواهد داد. اشکودا سوپرب از یک موتور ۱.۴ لیتری چهارسیلندر خطی توربوشارژر بهره میگیرد که قادر است نیرویی معادل ۱۵۰ اسب بخار و ۲۵۰ نیوتنمتر گشتاور تولید کند. یک جعبهدنده اتوماتیک دوکلاچه هفتسرعته این نیرو را به چرخهای محور جلو منتقل میکند.
نمایشگر لمسی ۹.۲ اینچی، سیستم ناوبری، سنسور تشخیص خوابآلودگی، دیلایت، سنسور نور و باران، تهویه اتوماتیک دوگانه، کروز کنترل، حسگر فشار باد تایرها، اتوپارک، دستیار رانندگی، ورود و استارت بدون کلید، سانروف، تنظیم برقی صندلی راننده، کیسههای هوای جلو، ایربگ پردهای و… از مهمترین تجهیزات اشکودا سوپرب است. این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی فرصت مناسبی برای متقاضیانی است که به دنبال خودروهای خارجی با کیفیت و تنوع بالا هستند.
امید است که این اقدام بتواند تا حدی از التهابات بازار خودرو بکاهد و نیاز مصرفکنندگان را برآورده سازد
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