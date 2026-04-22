بازگشت باشکوه تلما و لوئیز؛ نمادهای فمینیستی بر پوستر هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن

پوستر هفتاد و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کن با الهام از شخصیتهای ماندگار فیلم تلما و لوئیز طراحی شد تا ضمن گرامیداشت سینمای ریدلی اسکات، بر اهمیت آزادی و بازنمایی زنان در تاریخ هنر سینما تاکید کند.
هفتاد و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کن در سال ۲۰۲۶ با انتخابی نمادین و تاثیرگذار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی این رویداد بزرگ سینمایی، پوستر رسمی خود را با محوریت دو شخصیت فراموشنشدنی تاریخ سینما، تلما و لوئیز ، رونمایی کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که سی و پنج سال از نخستین اکران این اثر ماندگار به کارگردانی ریدلی اسکات در ۲۰ مه ۱۹۹۱ میگذرد.
انتخاب این دو قهرمان زن به عنوان نمادهای بصری جشنواره، پیامی عمیق از آزادی، دوستی تزلزلناپذیر و مبارزه علیه کلیشههای جنسیتی را به سراسر جهان مخابره میکند. تلما و لوئیز تنها شخصیتهای یک فیلم جادهای نبودند، بلکه آنها به عنوان نمادهای استقلال زنانه، راه رهایی را در دورانی نشان دادند که برای بسیاری از زنان، کسب مالکیت بر بدن و خواستههای شخصی هزینههای گزافی به همراه داشت. مسیر حرفهای ریدلی اسکات با جشنواره کن پیوندی دیرینه دارد. او در سال ۱۹۷۷ با نخستین فیلم بلند خود، دوئلبازها، موفق به کسب جایزه هیئت داوران برای بهترین فیلم اول شد. سالها بعد، او با ساخت تلما و لوئیز بر اساس فیلمنامهای از کالی خوری و تهیهکنندگی میمی پولک گیتلین، نه تنها مرزهای ژانر مردانه فیلمهای جادهای را در هم شکست، بلکه اثری خلق کرد که از آن به عنوان نسخه زنانه ایزی رایدر یاد میشود. اگرچه این فیلم در زمان اکران در ایالات متحده با بحث و جدلهای فراوانی روبرو شد، اما قدرت روایی و جسارت در بازنمایی زنان، آن را به یک اثر کلاسیک و جریانساز تبدیل کرد. ریدلی اسکات با ساخت این فیلم، مسیری را هموار کرد که به تحولی عمیق در نحوه بازنمایی قهرمانان زن در سینمای مدرن منجر شد و به همین دلیل، حضور دوباره این دو شخصیت بر پوستر جشنواره، یادآور مسیری است که طی سالها برای عدالت و برابری در صنعت سینما پیموده شده است. امروز، سی و پنج سال پس از آن پرواز حماسی و فرار بیبازگشت به سوی آزادی، تلما و لوئیز دوباره در مقابل چشمان مخاطبان جهانی قرار گرفتهاند. میراث آنها تنها به یک فیلم محدود نمیشود، بلکه به بیانیهای برای نسلهای جدید تبدیل شده است که از قدرت سینما برای بازتعریف هویتهای انسانی بهره میبرند. جشنواره کن با انتخاب این تصویر، بر اهمیت پاسداشت آنچه گذشت و همزمان توجه به آنچه در پیش است تاکید ورزیده است. در دورانی که بازنمایی زنان در سینما به یکی از مباحث داغ و حیاتی تبدیل شده، بازگشت تلما و لوئیز به بالاترین سطح توجه هنری، دعوتی است برای تداوم مبارزه در راه رهایی و خودشناسی. این پوستر نه فقط یک ابزار تبلیغاتی، بلکه یک سند فرهنگی است که نشان میدهد چگونه شخصیتهای داستانی میتوانند با عبور از زمان و مکان، به اسطورههایی زنده برای جامعه تبدیل شوند و همچنان نسیم آزادی را در میان تماشاگران سینما به جریان بیندازند
