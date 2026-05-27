فرودگاه بینالمللی تبریز پس از آسیبهای شدید ناشی از تهاجم نظامی ۱۲ روزه، با تلاش متخصصان داخلی بازسازی و آماده ارائه خدمات به پروازهای داخلی و خارجی شد.
فرودگاه بینالمللی تبریز پس از بازسازی و بهسازی گسترده زیرساختهای آسیبدیده در جریان تهاجم نظامی آمریکایی-صهیونی، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته و آماده پذیرش پروازهای داخلی و خارجی است.
این خبر را مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتوگویی اختصاصی اعلام کرد. وی با اشاره به خسارات سنگین واردشده به بخشهای مختلف فرودگاه از جمله باند پروازی، برج مراقبت و پایانههای مسافری در جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد که متخصصان و کارشناسان صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور با تلاش شبانهروزی و بهرهگیری کامل از توان فنی داخلی، توانستند در کوتاهترین زمان ممکن عملیات بازسازی و آمادهسازی این مجموعه حیاتی را به سرانجام برسانند.
این فرودگاه که یکی از مهمترین مراکز هوانوردی در شمالغرب ایران محسوب میشود، پیش از حمله اخیر نقش محوری در اتصال این منطقه به سایر نقاط کشور و جهان ایفا میکرد. پروازهای منظم داخلی از تبریز به مقاصد تهران، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، کرمان، قشم و رشت انجام میشد و مسافران بینالمللی نیز از طریق این فرودگاه به شهرهایی مانند استانبول، نجف، مدینه، باکو، ازمیر، آدانا و دبی سفر میکردند.
با بازگشایی مجدد، برنامهریزی برای ازسرگیری کامل این مسیرهای پروازی در دستور کار قرار گرفته است و انتظار میرود شبکه پروازی فرودگاه تبریز به تدریج به شرایط عادی پیش از بحران بازگردد. مجید اخوان ضمن قدردانی از زحمات تیمهای فنی و مهندسی که بدون وقفه در بازسازی مشارکت داشتند، اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی تبریز اکنون بهطور کامل عملیاتی است و آمادگی کامل برای ارائه خدمات هوانوردی به مسافران و شرکتهای هواپیمایی را داراست.
وی افزود که این موفقیت بار دیگر نشاندهنده خودباوری و توانمندی متخصصان داخلی در شرایط بحرانی است. با توجه به اهمیت استراتژیک این فرودگاه در ترانزیت هوایی منطقه، بازگشت آن به چرخه عملیاتی گام مهمی در تقویت حملونقل هوایی کشور و بازگرداندن آرامش به مسافران و کسبوکارهای وابسته به حساب میآید.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد که هماهنگیهای لازم با شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی برای افزایش تدریجی تعداد پروازها انجام شده است و مسافران میتوانند از طریق وبسایت رسمی فرودگاه یا آژانسهای مسافرتی از آخرین وضعیت پروازها مطلع شوند. این بازگشایی در حالی صورت میگیرد که تلاش برای بازسازی سایر زیرساختهای آسیبدیده در مناطق دیگر نیز ادامه دارد و امید میرود با همت ملی، تمامی بخشهای خسارتدیده به زودی به حالت عادی بازگردند
