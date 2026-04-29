رئیس فدراسیون فوتبال ایران و همراهانش پس از مواجهه با مشکلاتی در فرودگاه تورنتو، نتوانستند به کانادا وارد شده و در جلسه فیفا شرکت کنند. گزارشها حاکی از اختلاف نظر بر سر سابقه فعالیت رئیس فدراسیون در سپاه پاسداران است.
مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و همراهانش در یک سفر بحثبرانگیز و پرحاشیه، نتوانستند به کانادا وارد شده و در جلسه فیفا شرکت کنند.
این هیات که با هدف شرکت در جلسه فیفا پیش از برگزاری جام جهانی فوتبال عازم کانادا شده بود، پس از مواجهه با مشکلاتی در فرودگاه تورنتو، مجبور به بازگشت به استانبول شد. گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که دلیل این بازگشت، اختلاف نظر بین هیات ایرانی و مقامات مرزبانی و اداره مهاجرت کانادا بر سر موضوعی بوده که از سوی رسانههای ایرانی به عنوان «توهین به یکی از ارکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» تعبیر شده است.
این اشاره به احتمال زیاد به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که از سوی دولت کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. بر اساس قوانین کانادا، افراد مرتبط با این سازمان، از جمله افسران فعلی و سابق و کسانی که سابقه همکاری رسمی با آن را داشتهاند، مجاز به ورود به خاک این کشور نیستند.
گزارشها و اظهارات برخی از مقامهای سابق فدراسیون فوتبال ایران نیز حاکی از آن است که مهدی تاج، رئیس فعلی فدراسیون، سابقه فعالیت در سپاه پاسداران را داشته است. این موضوع، ورود او و همراهانش به کانادا را با چالش مواجه کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، در گزارشی در این زمینه، ضمن انتقاد از رفتار مقامات اداره مهاجرت کانادا، این اتفاق را به عنوان «اهانت به یکی از پرافتخارترین ارگانهای نیروهای مسلح ملت ایران» توصیف کرده است. در مقابل، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامهای برگزارکننده اجلاس فیفا، «مشکلات روادیدی» را علت عدم حضور هیات ایرانی عنوان کرده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که تیم ملی فوتبال ایران در چند هفته آینده برای شرکت در مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر خواهد کرد و سه مسابقه نخست خود در مرحله گروهی را در خاک این کشور برگزار خواهد کرد. این موضوع، با توجه به روابط پیچیده و تنشآمیز میان ایران و آمریکا، حواشی و نگرانیهای فراوانی را به همراه داشته است.
این مسئله نه تنها بر آمادگی تیم ملی تاثیر میگذارد بلکه سوالات جدی در مورد امکان برگزاری مسابقات در خاک آمریکا و امنیت تیم ملی ایران مطرح میکند. همچنین، این اتفاق میتواند بر روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا نیز تاثیر منفی بگذارد. فدراسیون فوتبال ایران باید به سرعت برای حل این مشکل و اطمینان از حضور تیم ملی در جام جهانی اقدام کند.
این موضوع نیازمند مذاکره با مقامات فیفا و همچنین بررسی دقیقتر شرایط و قوانین مربوط به صدور ویزا برای افراد مرتبط با سازمانهایی است که از سوی برخی کشورها به عنوان تروریستی شناخته میشوند. عدم حضور هیات ایرانی در جلسه فیفا، میتواند بر هماهنگیها و برنامهریزیهای مربوط به حضور تیم ملی در جام جهانی تاثیر بگذارد. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال ایران باید تمام تلاش خود را برای برگزاری جلسه جایگزین و رفع مشکلات موجود به کار گیرد.
این اتفاق همچنین نشان میدهد که مسائل سیاسی میتوانند تاثیر مستقیمی بر ورزش و فعالیتهای ورزشی داشته باشند. باید توجه داشت که ورزش میتواند به عنوان یک ابزار برای ایجاد صلح و دوستی بین کشورها عمل کند، اما متاسفانه در بسیاری از موارد، مسائل سیاسی باعث ایجاد موانع و محدودیتهایی برای ورزشکاران و تیمهای ورزشی میشوند.
امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود و تیم ملی فوتبال ایران بتواند با آمادگی کامل در مسابقات جام جهانی شرکت کند و افتخاری برای کشورمان کسب کند. این حادثه بار دیگر اهمیت شفافیت و رعایت قوانین بینالمللی را در مسائل مربوط به صدور ویزا و ورود به کشورهای مختلف نشان میدهد.
همچنین، لازم است که فدراسیون فوتبال ایران در آینده، قبل از انجام هرگونه سفر خارجی، هماهنگیهای لازم را با مقامات مربوطه انجام دهد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود
