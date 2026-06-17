بازگشت موج گرمای مرگبار به اروپا و هشدار درباره نرمال جدید اقلیمی

تحلیل جامع از بازگشت دمای سوزان به کشورهای اروپایی، بررسی خطرات شبهای استوایی برای سلامت انسان و چالشهای زیرساختی در مواجهه با تغییرات اقلیمی.
قاره اروپا بار دیگر در آستانه رویارویی با موجی سوزان و مرگبار از گرما قرار گرفته است، آن هم در حالی که تنها چند هفته از اثرات تخریبی موج گرما ی قبلی نمیگذرد.
سازمان هواشناسی اسپانیا که با نام آئمت شناخته میشود، در واکنش به افزایش شدید و قابل توجه دما، برای چندین منطقه از این کشور هشدار زرد صادر کرده است. علاوه بر این، در مناطق شمال شرقی اسپانیا هشدار نارنجی برای بارشهای شدید و توفانهای احتمالی صادر شده که نشاندهنده تلاطم شدید جوی در این منطقه است.
پیشبینیهای دقیقتر حاکی از آن است که شهرهایی نظیر سویا، ساراگوسا و کوردوبا بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد و دمای هوا در این مناطق تا اوایل هفته آینده به مرز ۴۰ درجه سلسیوس خواهد رسید. یکی از نگرانیهای اصلی هواشناسان، افزایش تعداد شبهای استوایی است؛ شبهایی که در آنها دما در هیچ بازهای از ۲۴ ساعت به زیر ۲۰ درجه کاهش نمییابد و همین امر باعث میشود ساکنان شهرها فرصتی برای استراحت و خنک شدن بدن پیدا نکنند.
در کشورهای همسایه نیز وضعیت مشابه است. فرانسه که در ماه گذشته به دلیل گرمای بیسابقه شاهد چندین مورد مرگ و میر بود، اکنون خود را برای رسیدن دما به ۳۹ درجه در جنوب غرب و بهویژه در منطقه بوردو آماده میکند.
در پرتغال نیز از روز شنبه ۲۰ ژوئن افزایش دما آغاز شده و طبق گفته ماریا ژوآئو فرادا، هواشناس برجسته، این روند در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق داخلی مانند دره دورو، دره تاگوس و نواحی آلنتخو، دما به ۴۰ درجه یا حتی بیشتر خواهد رسید، در حالی که سواحل غربی با دمای ۳۵ درجه روبرو خواهند بود. در ایتالیا نیز تودهای عظیم از هوای گرم از عرضهای تحتحارهای شمال آفریقا به سمت شمال حرکت کرده و دماهای سوزانی را به جنوب کشور میآورد، به طوری که در شهر فلورانس احتمال رسیدن دما به ۴۰ درجه بسیار زیاد است.
همچنین در اروپای شرقی، دشتهای داخلی دانوب در بلغارستان و رومانی به سمت دمای ۳۸ درجه پیش میروند و در مجارستان، دمای بوداپست در بازه ۳۶ تا ۳۷ درجه تثبیت خواهد شد. یوانا ورجینی، بنیانگذار مؤسسه wyf24، در تحلیل خود به یورونیوز ارث تأکید میکند که این پدیده صرفاً یک هفته گرم معمولی نیست، بلکه اثرات ساختاری یک رخداد بلاکینگ یا مسدودکننده جوی است که باعث ماندگاری هوای گرم در یک منطقه میشود.
او این وضعیت را نمونهای روشن از نرمال جدید اقلیمی مینامد و هشدار میدهد که شکاف ساختاری در آمادگی اروپا رو به افزایش است. ورجینی توضیح میدهد که اگرچه ساکنان جنوب اروپا با تغییر روالهای روزانه، استفاده از کرکرهها و خوابهای نیمروزی نوعی سازگاری رفتاری پیدا کردهاند، اما این تغییرات هرگز جایگزین سازگاری زیستی نمیشوند و از زیرساختهای فیزیکی محافظت نمیکنند.
برای مثال، شبکههای برق در مناطق گرمسیر تحت فشار شدیدی قرار دارند تا بتوانند مصرف بالای دستگاههای تهویه مطبوع را تأمین کنند. در ایتالیا، شهر تورین هفته گذشته به دلیل فشار بیش از حد بر شبکه برق ناشی از گرمای ماه مه، دچار خاموشیهای گسترده شد. همچنین سیستمهای حمل و نقل عمومی، مانند شبکه قطارهای ترانسیلیان در فرانسه، بر اساس استانداردهای حرارتی اواخر قرن بیستم طراحی شدهاند و در برابر دمای فعلی بسیار آسیبپذیر هستند.
بند پایانی و شاید خطرناکترین بخش این بحران، مربوط به شبهای استوایی و پدیده جزیره گرمایی شهری است. ورجینی اشاره میکند که گرمای مداوم شبانه، تهدیدی بزرگتر از اوج گرمای روز برای سلامت عمومی است. زمانی که دما به زیر ۲۰ یا حتی ۲۵ درجه نمیرسد، بدن انسان از پنجره حیاتی بازیابی خود محروم شده و دستگاه قلبی عروقی برای خنک نگه داشتن هسته بدن تحت فشار دائمی قرار میگیرد.
تحقیقات نشان میدهد مرگ و میرهای ناشی از موج گرما بیشتر با شبهای متوالی گرم مرتبط است تا بعدازظهرهای داغ. این وضعیت در شهرهای بزرگ به دلیل وجود مقادیر زیاد آسفالت و بتن و ساختمانهای بلند که گرما را جذب و سپس بازپس میدهند، تشدید میشود و منجر به خلق جزایری از گرمای شدید میشود که خروج هوا از آنها دشوار است و سلامت شهروندان را به شدت به خطر میاندازد
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