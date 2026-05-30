بازگشت قیمت دلار به ۱۶۹ هزار تومان؛ بازار طلا و سکه با روند کاهشی یکدست ادامه داد

در اولین روز هفته، بازار طلا و سکه با نوسان‌های متفاوت آغاز شد؛ اما با بازگشت دلار به ۱۶۹ هزار تومان و بهبود فضای سیاسی، قیمت‌ها به‌صورت یکدست کاهش یافت. سکهٔ امامی و بهار آزادی نیز کاهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند.

در اولین روز هفته، بازار طلا و سکه با نوسان‌های جدایی‌دار آغاز به حرکت کرد؛ طلا به‌صورت کلی با رکوردی کاهشی و قطعات سنگین سکه نسبت به صبح افزایش یافتند.

اما در معاملات عصرگاهی، با بازگشت قیمت دلار به سطح ۱۶۹ هزار تومانی و تقویت امیدها پیرامون مذاکرات احتمالی بین ایران و ایالات متحده، روند کلی بازار طلا به‌سمت کاهش یکدست پیش رفت. معامله‌گران این تغییر را نتیجهٔ کاهش گام‌به‌گام دلار و دریافت سیگنال‌های مثبت سیاسی می‌دانند که باعث کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی در بازارهای مالی شده است.

تحلیل‌گران بازار طلا بیان می‌کنند که مسیر قیمت‌ها در روزهای آینده، به‌ویژه در روز یکشنبه و در تعطیلی پایان هفتهٔ بازارهای جهانی، به شدت وابسته به رفتار دلار و کیفیت سیگنال‌های سیاسی خواهد بود. بر این باورند که اگر دلار بتواند زیر سقف ۱۶۹ هزار تومان تثبیت شود و خبرهای مثبت دربارهٔ مذاکرات ادامه یابد، فشار فروش بر طلا و سکه می‌تواند ادامه یابد و سقوط قیمت‌ها محدود بماند.

در همین زمان، سکهٔ امامی به‌سرعت به کانال ۱۸۰ میلیون تومانی بازگشت و در معاملات عصرگاهی حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت؛ سکهٔ بهار آزادی نیز با نرخ حدود ۱۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی معامله شد و در همان بازه زمانی تقریباً یک میلیون و هفتصد هزار تومان کاهش یافت. در بخش جزئیات، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت‌های ۹۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و ۵۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در معرض خرید قرار داشتند که هر دو در معاملات عصرگاهی به ترتیب ۷۲۰ هزار تومان و یک میلیون و پنجاه هزار تومان کاهش یافتند.

سکهٔ گرمی در همان بازه بدون تغییر ارزش باقی ماند و در حدود ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شد. از سوی دیگر، اونس جهانی طلا در بازارهای خارج از شهر در پایان هفتهٔ میلادی بر روی قیمت ۴۵۳۹ دلار ثابت شد؛ در مقابل، مثقال طلا با قیمت ۷۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به زمان بازگشایی بازار، ۲۸۰ هزار تومان کاهش داشت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۷ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان معامله شد و نسبت به صبح، ۶۵ هزار تومان کاهش یافت





