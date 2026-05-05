Head Topics

بازگشت به سیاست قبلی؛ عربستان سعودی محدودیت سنی حج را لغو کرد

حج و زیارت News

بازگشت به سیاست قبلی؛ عربستان سعودی محدودیت سنی حج را لغو کرد
حجعربستان سعودیمحدودیت سنی
📆5/5/2026 10:44 AM
📰SharghDaily
120 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 89% · Publisher: 68%

عربستان سعودی پس از واکنش‌های گسترده، ممنوعیت سفر زائران زیر ۱۵ سال به حج را لغو و شرط سنی ۱۲ سال را بازگرداند.

عربستان سعودی پس از اعلام محدودیت سنی جدید برای زائران حج و ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۵ سال در مراسم حج سال ۲۰۲۶، در پی واکنش‌های گسترده خانواده‌ها و نگرانی‌های مطرح شده از سوی کشورهای مختلف، تصمیم خود را تغییر داد و سیاست قبلی را که امکان سفر زائران ۱۲ سال و بالاتر را فراهم می‌کرد، مجدداً اعمال کرد.

این تغییر ناگهانی سیاست، پس از ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی سفر و لغو روادید هزاران زائر در سراسر جهان، صورت گرفت. وزارت حج و عمره عربستان سعودی به طور رسمی اعلام کرد که ممنوعیت اعمال شده برای زائران زیر ۱۵ سال لغو شده و شرط سنی قبلی، یعنی امکان سفر برای افراد ۱۲ سال و بالاتر، دوباره برقرار می‌شود. این تصمیم، پس از موجی از انتقادات و نگرانی‌ها از سوی خانواده‌ها و برگزارکنندگان تورهای حج اتخاذ شد.

بسیاری از خانواده‌ها که از قبل برای سفر فرزندان خود برنامه‌ریزی کرده بودند، با لغو ناگهانی روادید و محدودیت‌های جدید مواجه شدند و این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی گسترده‌ای شد. مقامات سعودی در واکنش به این اعتراضات، تصمیم گرفتند تا سیاست قبلی را بازگردانند و به زائران ۱۲ سال و بالاتر اجازه دهند در مراسم حج شرکت کنند. این اقدام، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری دولت عربستان سعودی در برابر مطالبات و نگرانی‌های زائران است.

وبسایت travelandtourworld نیز گزارش داد که به مقامات هوانوردی عربستان دستور داده شده است تا مجوزهای سفر را مطابق با معیارهای جدید به‌روزرسانی کنند و به زائرانی که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته‌اند، اجازه دهند تا بلافاصله برای ادامه برنامه‌ریزی سفر و روند دریافت روادید خود اقدام کنند. این تغییر سیاست، چالش‌هایی را نیز برای مشاوران سفر و خطوط هوایی به همراه داشته است.

مشاوران سفر باید اسناد مسافرتی و برنامه‌های سفر را به‌روزرسانی کنند و خطوط هوایی نیز باید صندلی‌ها را مجدداً تایید کنند و فهرست مسافران را تنظیم کنند. انتظار می‌رود این تغییرات، تقاضا برای صندلی در پروازهای فرودگاه‌هایی با شمار زیاد زائر، مانند کراچی، لاهور، اسلام‌آباد، دهلی نو، بمبئی، جاکارتا و کوالالامپور را افزایش دهد.

این موضوع، نیازمند هماهنگی بیشتر بین مقامات سعودی و شرکت‌های هواپیمایی است تا اطمینان حاصل شود که همه زائران می‌توانند به راحتی و بدون مشکل به عربستان سعودی سفر کنند. لغو ممنوعیت سنی برای زائران زیر ۱۵ سال، نشان‌دهنده توجه دولت عربستان سعودی به نیازها و خواسته‌های زائران است و می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی و بهبود تجربه سفر زائران کمک کند.

این تصمیم، همچنین می‌تواند به تقویت روابط بین عربستان سعودی و کشورهای اسلامی و افزایش همکاری در زمینه مسائل مربوط به حج و عمره کمک کند. در مجموع، تغییر سیاست عربستان سعودی در مورد محدودیت سنی زائران حج، یک اقدام مثبت و سازنده است که نشان‌دهنده تعهد دولت سعودی به ارائه خدمات بهتر به زائران و تسهیل سفر آنها به مکه مکرمه و مدینه منوره است.

این تصمیم، می‌تواند به افزایش تعداد زائران و بهبود تجربه سفر آنها کمک کند و نقش مهمی در تقویت روابط بین عربستان سعودی و کشورهای اسلامی ایفا کند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

حج عربستان سعودی محدودیت سنی زائران روادید سیاست حج وزارت حج و عمره سفر حج تور حج مکه مکرمه مدینه منوره

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-05 13:44:57