بازگشت به سیاست قبلی؛ عربستان سعودی محدودیت سنی حج را لغو کرد

عربستان سعودی پس از واکنشهای گسترده، ممنوعیت سفر زائران زیر ۱۵ سال به حج را لغو و شرط سنی ۱۲ سال را بازگرداند.
عربستان سعودی پس از اعلام محدودیت سنی جدید برای زائران حج و ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۵ سال در مراسم حج سال ۲۰۲۶، در پی واکنشهای گسترده خانوادهها و نگرانیهای مطرح شده از سوی کشورهای مختلف، تصمیم خود را تغییر داد و سیاست قبلی را که امکان سفر زائران ۱۲ سال و بالاتر را فراهم میکرد، مجدداً اعمال کرد.
این تغییر ناگهانی سیاست، پس از ایجاد اختلال در برنامهریزی سفر و لغو روادید هزاران زائر در سراسر جهان، صورت گرفت. وزارت حج و عمره عربستان سعودی به طور رسمی اعلام کرد که ممنوعیت اعمال شده برای زائران زیر ۱۵ سال لغو شده و شرط سنی قبلی، یعنی امکان سفر برای افراد ۱۲ سال و بالاتر، دوباره برقرار میشود. این تصمیم، پس از موجی از انتقادات و نگرانیها از سوی خانوادهها و برگزارکنندگان تورهای حج اتخاذ شد.
بسیاری از خانوادهها که از قبل برای سفر فرزندان خود برنامهریزی کرده بودند، با لغو ناگهانی روادید و محدودیتهای جدید مواجه شدند و این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی گستردهای شد. مقامات سعودی در واکنش به این اعتراضات، تصمیم گرفتند تا سیاست قبلی را بازگردانند و به زائران ۱۲ سال و بالاتر اجازه دهند در مراسم حج شرکت کنند. این اقدام، نشاندهنده انعطافپذیری دولت عربستان سعودی در برابر مطالبات و نگرانیهای زائران است.
وبسایت travelandtourworld نیز گزارش داد که به مقامات هوانوردی عربستان دستور داده شده است تا مجوزهای سفر را مطابق با معیارهای جدید بهروزرسانی کنند و به زائرانی که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتهاند، اجازه دهند تا بلافاصله برای ادامه برنامهریزی سفر و روند دریافت روادید خود اقدام کنند. این تغییر سیاست، چالشهایی را نیز برای مشاوران سفر و خطوط هوایی به همراه داشته است.
مشاوران سفر باید اسناد مسافرتی و برنامههای سفر را بهروزرسانی کنند و خطوط هوایی نیز باید صندلیها را مجدداً تایید کنند و فهرست مسافران را تنظیم کنند. انتظار میرود این تغییرات، تقاضا برای صندلی در پروازهای فرودگاههایی با شمار زیاد زائر، مانند کراچی، لاهور، اسلامآباد، دهلی نو، بمبئی، جاکارتا و کوالالامپور را افزایش دهد.
این موضوع، نیازمند هماهنگی بیشتر بین مقامات سعودی و شرکتهای هواپیمایی است تا اطمینان حاصل شود که همه زائران میتوانند به راحتی و بدون مشکل به عربستان سعودی سفر کنند. لغو ممنوعیت سنی برای زائران زیر ۱۵ سال، نشاندهنده توجه دولت عربستان سعودی به نیازها و خواستههای زائران است و میتواند به افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه سفر زائران کمک کند.
این تصمیم، همچنین میتواند به تقویت روابط بین عربستان سعودی و کشورهای اسلامی و افزایش همکاری در زمینه مسائل مربوط به حج و عمره کمک کند. در مجموع، تغییر سیاست عربستان سعودی در مورد محدودیت سنی زائران حج، یک اقدام مثبت و سازنده است که نشاندهنده تعهد دولت سعودی به ارائه خدمات بهتر به زائران و تسهیل سفر آنها به مکه مکرمه و مدینه منوره است.
این تصمیم، میتواند به افزایش تعداد زائران و بهبود تجربه سفر آنها کمک کند و نقش مهمی در تقویت روابط بین عربستان سعودی و کشورهای اسلامی ایفا کند
حج عربستان سعودی محدودیت سنی زائران روادید سیاست حج وزارت حج و عمره سفر حج تور حج مکه مکرمه مدینه منوره